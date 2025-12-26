https://anlatilaninotesi.com.tr/20251226/payco-sorusturmasi-15-kisi-tutuklandi-1102277062.html

PAYCO soruşturması: 15 kişi tutuklandı

PAYCO soruşturması: 15 kişi tutuklandı

Sputnik Türkiye

PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ’ye yönelik yürütülen 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' soruşturmasında gözaltına alınan 30... 26.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-26T21:24+0300

2025-12-26T21:24+0300

2025-12-26T21:24+0300

türki̇ye

payco

suç

suç örgütü

organize suç örgütü

suç duyurusu

suç ortağı

suç oranı

kara para

kara para aklama

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/09/1072211893_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_7019322a576e5a56a2e46027155ba31a.jpg

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin elektronik para ve ödeme sistemleri üzerinden finansal sisteme sokulduğu iddiaları üzerine soruşturma başlattı.PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ’ye yönelik soruşturmada, emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Savcılık, 21 kişi için tutuklama, 9 kişi için adli kontrol talebinde bulundu. Sulh ceza hakimliği, 15 şüphelinin tutuklanmasına, 15 şüpheli hakkında ise adli kontrol uygulanmasına hükmetti. Soruşturma devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251223/payco-elektronik-para-sorusturmasinda-2-asama-28-supheli-gozaltina-alindi-1102083668.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

payco, suç, suç örgütü, organize suç örgütü, suç duyurusu, suç ortağı, suç oranı, kara para, kara para aklama