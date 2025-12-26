Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
PAYCO soruşturması: 15 kişi tutuklandı
PAYCO soruşturması: 15 kişi tutuklandı
PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye yönelik yürütülen 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' soruşturmasında gözaltına alınan 30...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin elektronik para ve ödeme sistemleri üzerinden finansal sisteme sokulduğu iddiaları üzerine soruşturma başlattı.PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ’ye yönelik soruşturmada, emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Savcılık, 21 kişi için tutuklama, 9 kişi için adli kontrol talebinde bulundu. Sulh ceza hakimliği, 15 şüphelinin tutuklanmasına, 15 şüpheli hakkında ise adli kontrol uygulanmasına hükmetti. Soruşturma devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251223/payco-elektronik-para-sorusturmasinda-2-asama-28-supheli-gozaltina-alindi-1102083668.html
türki̇ye
SON HABERLER
PAYCO soruşturması: 15 kişi tutuklandı

PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ’ye yönelik yürütülen 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' soruşturmasında gözaltına alınan 30 şüpheliden 15’i tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin elektronik para ve ödeme sistemleri üzerinden finansal sisteme sokulduğu iddiaları üzerine soruşturma başlattı.
PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ’ye yönelik soruşturmada, emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Savcılık, 21 kişi için tutuklama, 9 kişi için adli kontrol talebinde bulundu.
Sulh ceza hakimliği, 15 şüphelinin tutuklanmasına, 15 şüpheli hakkında ise adli kontrol uygulanmasına hükmetti. Soruşturma devam ediyor.
TÜRKİYE
PAYCO Elektronik Para soruşturmasında 2. aşama: 28 şüpheli gözaltına alındı
23 Aralık, 09:33
