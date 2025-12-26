https://anlatilaninotesi.com.tr/20251226/payco-sorusturmasi-15-kisi-tutuklandi-1102277062.html
PAYCO soruşturması: 15 kişi tutuklandı
PAYCO soruşturması: 15 kişi tutuklandı
26.12.2025
2025-12-26T21:24+0300
2025-12-26T21:24+0300
2025-12-26T21:24+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/09/1072211893_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_7019322a576e5a56a2e46027155ba31a.jpg
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin elektronik para ve ödeme sistemleri üzerinden finansal sisteme sokulduğu iddiaları üzerine soruşturma başlattı.PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ’ye yönelik soruşturmada, emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Savcılık, 21 kişi için tutuklama, 9 kişi için adli kontrol talebinde bulundu. Sulh ceza hakimliği, 15 şüphelinin tutuklanmasına, 15 şüpheli hakkında ise adli kontrol uygulanmasına hükmetti. Soruşturma devam ediyor.
2025
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin elektronik para ve ödeme sistemleri üzerinden finansal sisteme sokulduğu iddiaları üzerine soruşturma başlattı.
PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ’ye yönelik soruşturmada, emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Savcılık, 21 kişi için tutuklama, 9 kişi için adli kontrol talebinde bulundu.
Sulh ceza hakimliği, 15 şüphelinin tutuklanmasına, 15 şüpheli hakkında ise adli kontrol uygulanmasına hükmetti. Soruşturma devam ediyor.