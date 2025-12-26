Türkiye
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri
Moskova'da yeni yıl öncesi meydanlar ve parklar ışıklandırıldı
Moskova'da yeni yıl öncesi meydanlar ve parklar ışıklandırıldı
Yeni yıla günler kala Moskova'nın ünlü meydanları, sokakları ışıklandırıldı. Akşam saatlerinde yoğun kalabalığın gözlemlendiği kentte rengarenk görüntüler... 26.12.2025, Sputnik Türkiye
Moskova'da yeni yıl öncesi meydanlar ve parklar ışıklandırıldı

02:53 26.12.2025
Yeni yıla günler kala Moskova'nın ünlü meydanları, sokakları ışıklandırıldı. Akşam saatlerinde yoğun kalabalığın gözlemlendiği kentte rengarenk görüntüler oluştu.
© AA / Sefa KaracanRusya'nın başkenti Moskova’da yeni yıl hazırlıkları tamamlandı.
Rusya'nın başkenti Moskova’da yeni yıl hazırlıkları tamamlandı. - Sputnik Türkiye
1/12
© AA / Sefa Karacan
Rusya'nın başkenti Moskova’da yeni yıl hazırlıkları tamamlandı.
© AA / Sefa KaracanTarihi Kızıl Meydan ve Manej Meydanı rengarenk ışıklarla ve süslerle donatıldı.
Tarihi Kızıl Meydan ve Manej Meydanı rengarenk ışıklarla ve süslerle donatıldı. - Sputnik Türkiye
2/12
© AA / Sefa Karacan
Tarihi Kızıl Meydan ve Manej Meydanı rengarenk ışıklarla ve süslerle donatıldı.
© AA / Sefa Karacan Meydanlar ve parklar ışıklandırılırken, alışveriş için pazar yerleri hazırlandı.
 Meydanlar ve parklar ışıklandırılırken, alışveriş için pazar yerleri hazırlandı. - Sputnik Türkiye
3/12
© AA / Sefa Karacan
Meydanlar ve parklar ışıklandırılırken, alışveriş için pazar yerleri hazırlandı.
© AA / Sefa KaracanMoskova'nın yeni yıl öncesi ışıl ışıl görüntülerinden bazıları
Moskova'nın yeni yıl öncesi ışıl ışıl görüntülerinden bazıları - Sputnik Türkiye
4/12
© AA / Sefa Karacan
Moskova'nın yeni yıl öncesi ışıl ışıl görüntülerinden bazıları
© AA / Sefa KaracanMoskova'nın yeni yıl öncesi ışıl ışıl görüntülerinden bazıları
Moskova'nın yeni yıl öncesi ışıl ışıl görüntülerinden bazıları - Sputnik Türkiye
5/12
© AA / Sefa Karacan
Moskova'nın yeni yıl öncesi ışıl ışıl görüntülerinden bazıları
© AA / Sefa KaracanMoskova'nın yeni yıl öncesi ışıl ışıl görüntülerinden bazıları
Moskova'nın yeni yıl öncesi ışıl ışıl görüntülerinden bazıları - Sputnik Türkiye
6/12
© AA / Sefa Karacan
Moskova'nın yeni yıl öncesi ışıl ışıl görüntülerinden bazıları
© AA / Sefa KaracanMoskova'nın yeni yıl öncesi ışıl ışıl görüntülerinden bazıları
Moskova'nın yeni yıl öncesi ışıl ışıl görüntülerinden bazıları - Sputnik Türkiye
7/12
© AA / Sefa Karacan
Moskova'nın yeni yıl öncesi ışıl ışıl görüntülerinden bazıları
© AA / Sefa KaracanMoskova'nın yeni yıl öncesi ışıl ışıl görüntülerinden bazıları
Moskova'nın yeni yıl öncesi ışıl ışıl görüntülerinden bazıları - Sputnik Türkiye
8/12
© AA / Sefa Karacan
Moskova'nın yeni yıl öncesi ışıl ışıl görüntülerinden bazıları
© AA / Sefa KaracanMoskova'nın yeni yıl öncesi ışıl ışıl görüntülerinden bazıları
Moskova'nın yeni yıl öncesi ışıl ışıl görüntülerinden bazıları - Sputnik Türkiye
9/12
© AA / Sefa Karacan
Moskova'nın yeni yıl öncesi ışıl ışıl görüntülerinden bazıları
© AA / Sefa KaracanMoskova'nın yeni yıl öncesi ışıl ışıl görüntülerinden bazıları
Moskova'nın yeni yıl öncesi ışıl ışıl görüntülerinden bazıları - Sputnik Türkiye
10/12
© AA / Sefa Karacan
Moskova'nın yeni yıl öncesi ışıl ışıl görüntülerinden bazıları
© AA / Sefa KaracanMoskova'nın yeni yıl öncesi ışıl ışıl görüntülerinden bazıları
Moskova'nın yeni yıl öncesi ışıl ışıl görüntülerinden bazıları - Sputnik Türkiye
11/12
© AA / Sefa Karacan
Moskova'nın yeni yıl öncesi ışıl ışıl görüntülerinden bazıları
© AA / Sefa KaracanMoskova'nın yeni yıl öncesi ışıl ışıl görüntülerinden bazıları
Moskova'nın yeni yıl öncesi ışıl ışıl görüntülerinden bazıları - Sputnik Türkiye
12/12
© AA / Sefa Karacan
Moskova'nın yeni yıl öncesi ışıl ışıl görüntülerinden bazıları
