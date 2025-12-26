Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251226/japonyada-bicakli-ve-spreyli-saldiri-en-az-14-yarali-1102262457.html
Japonya’da bıçaklı ve spreyli saldırı: En az 14 yaralı
Japonya’da bıçaklı ve spreyli saldırı: En az 14 yaralı
Sputnik Türkiye
Japonya’nın Shizuoka eyaletinde bir fabrikada düzenlenen bıçaklı ve spreyli saldırı sonucu en az 14 kişi yaralandı. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen... 26.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-26T13:00+0300
2025-12-26T13:00+0300
dünya
japonya
saldırı
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1a/1102262303_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_21ce665ff7891d0b5cb350de5d93d176.jpg
Yerel medyaya göre saldırı, 26 Aralık cuma günü saat 16.30 sıralarında, Mishima kentindeki Yokohama Rubber Mishima Fabrikası’nda meydana geldi. Şirket yetkilileri, beş ya da altı çalışanın kesici bir aletle yaralandığını, olay sırasında bir sıvının da çevreye püskürtüldüğünü aktardı.Spreyde kullanılan sıvı inceleniyorJaponya polisi, saldırıyla bağlantılı şüphelinin gözaltına alındığını ve olayın ayrıntılarını belirlemek üzere soruşturma başlatıldığını açıkladı. Kamu yayıncısı NHK, polis ve itfaiye kaynaklarına dayandırdığı haberinde, 14 kişinin hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Yaralıların sağlık durumuna ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.Yetkililer, olayın nedeni ve kullanılan sıvının niteliğine ilişkin incelemenin sürdüğünü belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251212/japonya-aciklarinda-67-buyuklugunde-deprem-tsunami-uyarisi-yapildi-1101729159.html
japonya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1a/1102262303_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_0174e1b9a8c28dd908471b3a33e17e99.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
japonya, saldırı, haberler
japonya, saldırı, haberler

Japonya’da bıçaklı ve spreyli saldırı: En az 14 yaralı

13:00 26.12.2025
Polis (Temsili)
Polis (Temsili) - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2025
Abone ol
Japonya’nın Shizuoka eyaletinde bir fabrikada düzenlenen bıçaklı ve spreyli saldırı sonucu en az 14 kişi yaralandı. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen şüphelinin gözaltına alınırken, sprey ile püskürtülen sıvı, incelemeye alındı.
Yerel medyaya göre saldırı, 26 Aralık cuma günü saat 16.30 sıralarında, Mishima kentindeki Yokohama Rubber Mishima Fabrikası’nda meydana geldi. Şirket yetkilileri, beş ya da altı çalışanın kesici bir aletle yaralandığını, olay sırasında bir sıvının da çevreye püskürtüldüğünü aktardı.

Spreyde kullanılan sıvı inceleniyor

Japonya polisi, saldırıyla bağlantılı şüphelinin gözaltına alındığını ve olayın ayrıntılarını belirlemek üzere soruşturma başlatıldığını açıkladı. Kamu yayıncısı NHK, polis ve itfaiye kaynaklarına dayandırdığı haberinde, 14 kişinin hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Yaralıların sağlık durumuna ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Yetkililer, olayın nedeni ve kullanılan sıvının niteliğine ilişkin incelemenin sürdüğünü belirtti.
deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2025
SON DEPREMLER
Japonya açıklarında 6.7 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı
12 Aralık, 06:34
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала