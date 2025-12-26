Japonya’da bıçaklı ve spreyli saldırı: En az 14 yaralı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251226/japonyada-bicakli-ve-spreyli-saldiri-en-az-14-yarali-1102262457.html

Yerel medyaya göre saldırı, 26 Aralık cuma günü saat 16.30 sıralarında, Mishima kentindeki Yokohama Rubber Mishima Fabrikası’nda meydana geldi. Şirket yetkilileri, beş ya da altı çalışanın kesici bir aletle yaralandığını, olay sırasında bir sıvının da çevreye püskürtüldüğünü aktardı.Spreyde kullanılan sıvı inceleniyorJaponya polisi, saldırıyla bağlantılı şüphelinin gözaltına alındığını ve olayın ayrıntılarını belirlemek üzere soruşturma başlatıldığını açıkladı. Kamu yayıncısı NHK, polis ve itfaiye kaynaklarına dayandırdığı haberinde, 14 kişinin hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Yaralıların sağlık durumuna ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.Yetkililer, olayın nedeni ve kullanılan sıvının niteliğine ilişkin incelemenin sürdüğünü belirtti.

