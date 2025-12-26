https://anlatilaninotesi.com.tr/20251226/japonyada-bicakli-ve-spreyli-saldiri-en-az-14-yarali-1102262457.html
Japonya’da bıçaklı ve spreyli saldırı: En az 14 yaralı
Japonya’nın Shizuoka eyaletinde bir fabrikada düzenlenen bıçaklı ve spreyli saldırı sonucu en az 14 kişi yaralandı. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen... 26.12.2025, Sputnik Türkiye
Japonya’nın Shizuoka eyaletinde bir fabrikada düzenlenen bıçaklı ve spreyli saldırı sonucu en az 14 kişi yaralandı. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen şüphelinin gözaltına alınırken, sprey ile püskürtülen sıvı, incelemeye alındı.
Yerel medyaya göre saldırı, 26 Aralık cuma günü saat 16.30 sıralarında, Mishima kentindeki Yokohama Rubber Mishima Fabrikası’nda meydana geldi. Şirket yetkilileri, beş ya da altı çalışanın kesici bir aletle yaralandığını, olay sırasında bir sıvının da çevreye püskürtüldüğünü aktardı.
Spreyde kullanılan sıvı inceleniyor
Japonya polisi, saldırıyla bağlantılı şüphelinin gözaltına alındığını ve olayın ayrıntılarını belirlemek üzere soruşturma başlatıldığını açıkladı. Kamu yayıncısı NHK, polis ve itfaiye kaynaklarına dayandırdığı haberinde, 14 kişinin hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Yaralıların sağlık durumuna ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Yetkililer, olayın nedeni ve kullanılan sıvının niteliğine ilişkin incelemenin sürdüğünü belirtti.