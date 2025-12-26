Gazeteci Meral Danyıldız, köpek dövüşü bahis çetesine sızdı: Kan, vahşet, işkence...

Bunun kültürel açıdan bu kadar yayın olduğunu bilmiyordum. Ancak işin içerisine girince çok daha net biçimde anladım. Köpek dövüş ligleri, İstanbul başta olmak üzere pek çok bölgede yaygın. Köpeğim varmış gibi bu sistemin içine dahil oldum ve söz konusu kişilerle irtibata geçtim. Bu ligler çok yaygın. Köpekleri eğittikten sonra bu liglere katılabiliyorsunuz. Eğitmek demek ise köpeğin ağır şekilde işkenceden geçmesi demek. Çiğ et veriliyor, karanlıkta bekletiliyor, dövülüyor, önüne canlı hayvan veriliyor. İki sene sonra deneme dövüşüne çıkarılıyor. Köpek buradan sağ çıkarsa videosu referans oluyor ve köpeği meydan dövüşlerine hazırlıyorlar. Kırşehir’de bu hayvan birinci olursa Kars’ın birincisiyle karşılaşıyor. Hepsini yenerek hayatta kalan köpek şampiyon oluyor. Sözde şampiyon köpekler yurtdışına satılıyor. Ortaya bir mebla konuluyor bahis üzerinden köpekler dövüştürülüyor. Ortaya kan ve vahşet çıkıyor, korkunç bir tablo. Örgütlü bir iş bu. Tespit ettiğime göre 10 yıldır bu sistem var ama uzmanlar daha eski olduğunu söylüyor. Ölen köpek ise bir kenara atılıyor. Şampiyon köpeğin fiyatı dolar üzerinden satışa çıkarılıyor. 80-90 bin dolar civarında bir para dönüyor. Şampiyon anne ve babadan olma yavru kangal köpekler 50 bin liraya satılıyor