MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Haberler değişiyor, koşullar değişiyor, gündem değişiyor. Ekonomi, sağlık, eğitim, siyaset...Mustafa Hoş, hafta içi her gün 17.30 - 19.00 saatleri arasında gündemden haberlerle ve haftanın öne çıkan başlıklarıyla Radyo Sputnik'te dinleyicilerle buluşuyor.
Gazeteci Meral Danyıldız, köpek dövüşü bahis çetesine sızdı: Kan, vahşet, işkence...
Gazeteci Meral Danyıldız, köpek dövüşü bahis çetesine sızdı: Kan, vahşet, işkence...
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konuğu Gazeteci Meral Danyıldız oldu. 26.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-26T19:15+0300
2025-12-26T19:16+0300
Gazeteci Meral Danyıldız, köpek dövüşü üzerine bahis yapıldığı haberini canlı yayında yorumladı.Meral Danyıldız, şunları söyledi:
19:15 26.12.2025 (güncellendi: 19:16 26.12.2025)
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konuğu Gazeteci Meral Danyıldız oldu.
Gazeteci Meral Danyıldız, köpek dövüşü üzerine bahis yapıldığı haberini canlı yayında yorumladı.
Meral Danyıldız, şunları söyledi:
Bunun kültürel açıdan bu kadar yayın olduğunu bilmiyordum. Ancak işin içerisine girince çok daha net biçimde anladım. Köpek dövüş ligleri, İstanbul başta olmak üzere pek çok bölgede yaygın. Köpeğim varmış gibi bu sistemin içine dahil oldum ve söz konusu kişilerle irtibata geçtim. Bu ligler çok yaygın. Köpekleri eğittikten sonra bu liglere katılabiliyorsunuz. Eğitmek demek ise köpeğin ağır şekilde işkenceden geçmesi demek. Çiğ et veriliyor, karanlıkta bekletiliyor, dövülüyor, önüne canlı hayvan veriliyor. İki sene sonra deneme dövüşüne çıkarılıyor. Köpek buradan sağ çıkarsa videosu referans oluyor ve köpeği meydan dövüşlerine hazırlıyorlar. Kırşehir’de bu hayvan birinci olursa Kars’ın birincisiyle karşılaşıyor. Hepsini yenerek hayatta kalan köpek şampiyon oluyor. Sözde şampiyon köpekler yurtdışına satılıyor. Ortaya bir mebla konuluyor bahis üzerinden köpekler dövüştürülüyor. Ortaya kan ve vahşet çıkıyor, korkunç bir tablo. Örgütlü bir iş bu. Tespit ettiğime göre 10 yıldır bu sistem var ama uzmanlar daha eski olduğunu söylüyor. Ölen köpek ise bir kenara atılıyor. Şampiyon köpeğin fiyatı dolar üzerinden satışa çıkarılıyor. 80-90 bin dolar civarında bir para dönüyor. Şampiyon anne ve babadan olma yavru kangal köpekler 50 bin liraya satılıyor
