‘Erden Timurla ilgili suçlamalar görev dönemini kapsıyorsa Galatasaray da etkilenir’

“Buz dağının görünen parçaları daha da belirgin hale gelmeye devam ediyor. Üçüncü dalga diyeceğimiz süreç önemli isimlere ulaştı. Erden Timur’la ilgili gözaltı kararının içeriğine baktığımızda suçlamalar oldukça ciddi ve geniş kapsamlı. Sporla ilgili işlenebilecek ne kadar suç varsa üç önemli suçun üçü de burada sıralanmış durumda. Savcılığın yaptığı açıklamaya baktığımızda şike ve teşvik primi maddesine atıfta bulunuyor. Futbolda ve sporda işleyebileceğiniz en ağır suçlardan biri şikedir. İkinci suçlama ise suç gelirlerini aklamak. Kendi inşaat şirketi üzerinden yasa dışı yolla elde edilen gelirlerin sisteme sokulmasına aracılık ettiği iddiasını anlıyoruz. Üçüncü suçlama ise yasa dışı bahis oynama. Eğer Erden Timur’un başkanvekilliği yaptığı sırada şike ve teşvik primi maddesinin ihlali söz konusuysa sıkıntı büyük diyebileceğimiz bir noktaya doğru gelir.”