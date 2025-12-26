‘Erden Timurla ilgili suçlamalar görev dönemini kapsıyorsa Galatasaray da etkilenir’
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konuğu CAS Hakemi ve Spor Hukukçusu Emin Özkurt oldu.
Eski Galatasaray yöneticisi ve Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, futbolda bahis soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Gazeteci Güçlü Özgan’ın Yeri ve Zamanı programında konuğu olan CAS Hakemi ve Spor Hukukçusu Emin Özkurt, konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:
“Buz dağının görünen parçaları daha da belirgin hale gelmeye devam ediyor. Üçüncü dalga diyeceğimiz süreç önemli isimlere ulaştı. Erden Timur’la ilgili gözaltı kararının içeriğine baktığımızda suçlamalar oldukça ciddi ve geniş kapsamlı. Sporla ilgili işlenebilecek ne kadar suç varsa üç önemli suçun üçü de burada sıralanmış durumda. Savcılığın yaptığı açıklamaya baktığımızda şike ve teşvik primi maddesine atıfta bulunuyor. Futbolda ve sporda işleyebileceğiniz en ağır suçlardan biri şikedir. İkinci suçlama ise suç gelirlerini aklamak. Kendi inşaat şirketi üzerinden yasa dışı yolla elde edilen gelirlerin sisteme sokulmasına aracılık ettiği iddiasını anlıyoruz. Üçüncü suçlama ise yasa dışı bahis oynama. Eğer Erden Timur’un başkanvekilliği yaptığı sırada şike ve teşvik primi maddesinin ihlali söz konusuysa sıkıntı büyük diyebileceğimiz bir noktaya doğru gelir.”
Galatasaray’a yansıması olur mu?
“Eğer kişinin başkanvekili olduğu dönemde Galatasaray’ın maçlarıyla ilgili olarak yargılama yapılıp bu yönde bir bulguya rastlanıp kesinleşirse, yöneticilerin eylemleri kulüpleri de bağladığı için Galatasaray açısından sonuç doğurma, ceza getirme, bir alt lige düşme ihtimalini gündeme getirebilir. Savcılık ‘Galatasaray kulübünün eski yöneticisi Erden Timur’ diyor. Yani sadece Erden Timur denmiyor. Suçlamalar çok ciddi. Eğer Başkanvekilliği yaptığı dönemde bahsi geçen eylemlere girmişse Galatasaray kulübüne de sonuçlarının doğması ihtimal dahilindedir ve bir alt lige düşürmeyi beraberinde getirme riskini barındırır.”
'Çıkacak veriler 3 Temmuz sürecinin aydınlatılmasında önemli olabilir'
“Yaptığınız her şey bir karbon ayak izi bırakıyor. Yavaş yavaş da dönemler geçtikçe planlı eylemler ortaya çıkıyor ve kendini gösteriyor. Her şey tüm çıplaklığıyla aydınlansın isterim. Savcılığın yürüttüğü soruşturma çok kıymetli. O dönem Fenerbahçe’ye basın yoluyla yapılan itibarsızlaştırmaların oldu bittiye getirilmelerin süreçlerin nasıl işlediğini görmüş oluyoruz. Kaç yıl geçerse geçsin hukuksuzluklar bir şekilde açığa çıkıyor. Oradan çıkacak verilerin 3 Temmuz sürecinin aydınlatılmasında önemli olacağını düşünüyorum."