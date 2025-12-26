Türkiye
Azerbaycan Dışişleri Bakanı, 2025'i değerlendirdi
Azerbaycan Dışişleri Bakanı, 2025'i değerlendirdi
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, yıllık basın toplantısında 2025'te yaşanan gelişmeler hakkında konuşarak, 'Zengezur Koridoru' adıylada bilinen... 26.12.2025, Sputnik Türkiye
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, ülkesinin dış politikasında 2025'te yaşanan gelişmelere ilişkin bilgi paylaştıBayramov, 'Zengezur Koridoru' olarak da nitelendirilen Uluslararası Barış ve Refah İçin Trump Rotası'nın (TRIPP) hem giriş hem de çıkış noktalarının Azerbaycan topraklarında bulunduğunu belirterek, şöyle konuştu:Türkiye ile ilişkilere değinen Bayramov, Bakü ile Ankara arasındaki temasların yıl içerisinde artarak devam ettiğini, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Türkiye'yi 3 kez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkelerini 4 kez ziyaret ettiğini söyledi.Bayramov, Türk Hava Yollarının Erivan'a günlük uçuşlara başlayacak olması hususunda Türkiye'nin Azerbaycan'ı çok önceden bilgilendirdiğini belirtti.'Ortak tatbikat, tüm TDT üyelerinin çıkarlarına uygundur'Türk Devletleri Teşkilatı'na (TDT) üye ülkelerin ortak askeri tatbikat yapması önerisini de değerlendiren Bayramov, şöyle konuştu:'Filistin'in devlet olma hakkını her zaman desteledik'Filistin-İsrail çatışmasına ilişkin Azerbaycan'ın tutumunu anlatan Bayramov, şunları söyledi:
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, yıllık basın toplantısında 2025'te yaşanan gelişmeler hakkında konuşarak, 'Zengezur Koridoru' adıylada bilinen olarak projesinin Azerbaycan'ın işbirliği olmadan hayata geçirilmesi mümkün olmadığını söyledi.
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, ülkesinin dış politikasında 2025'te yaşanan gelişmelere ilişkin bilgi paylaştı
Bayramov, 'Zengezur Koridoru' olarak da nitelendirilen Uluslararası Barış ve Refah İçin Trump Rotası'nın (TRIPP) hem giriş hem de çıkış noktalarının Azerbaycan topraklarında bulunduğunu belirterek, şöyle konuştu:
"Bu projenin Azerbaycan'ın işbirliği olmadan hayata geçirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle şartlarımızı ve beklentilerimizi önceden ilettik. Bunların dikkate alınacağına inanıyoruz."
Türkiye ile ilişkilere değinen Bayramov, Bakü ile Ankara arasındaki temasların yıl içerisinde artarak devam ettiğini, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Türkiye'yi 3 kez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkelerini 4 kez ziyaret ettiğini söyledi.
"Türkiye, Azerbaycan-Ermenistan çatışmasında her zaman Azerbaycan'ın yanında oldu. Hiçbir ülke Azerbaycan'a Türkiye gibi destek vermedi. Türkiye, Ermenistan-Azerbaycan normalleşme sürecin, Azerbaycan'la koordineli şekilde yürütüyor. Bundan sonra tüm adımlarımızın koordineli şekilde atılacağına eminim."
Bayramov, Türk Hava Yollarının Erivan'a günlük uçuşlara başlayacak olması hususunda Türkiye'nin Azerbaycan'ı çok önceden bilgilendirdiğini belirtti.

'Ortak tatbikat, tüm TDT üyelerinin çıkarlarına uygundur'

Türk Devletleri Teşkilatı'na (TDT) üye ülkelerin ortak askeri tatbikat yapması önerisini de değerlendiren Bayramov, şöyle konuştu:
"TDT çerçevesinde savunma alanındaki işbirliği, en önemli önceliklerden biri olmaya devam etmektedir. Ortak tatbikat, tüm TDT üyelerinin çıkarlarına uygundur. Bu girişimler barışa hizmet ediyor ve birilerinin endişelenmesi için hiçbir neden yok.

TDT'ye ilgi hem olumlu hem de olumsuz olarak artıyor. Üye olmak isteyen, işbirliği yapmak isteyen ülkeler arttı. Fakat bazı güç merkezleri ve ülkeler ise TDT'den rahatsız oluyor. TDT'nin büyük potansiyeli var. TDT kapsamında işbirliğinin her geçen yıl daha da genişleyeceğini göreceğiz.

Zengezur Koridoru" olarak da nitelendirilen TRIPP'e ilişkin, "TRIPP güzergahının hem giriş hem de çıkış noktaları Azerbaycan topraklarında bulunmaktadır. Bu projenin Azerbaycan'ın işbirliği olmadan hayata geçirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle şartlarımızı ve beklentilerimizi önceden ilettik. Bunların dikkate alınacağına inanıyoruz.

'Filistin'in devlet olma hakkını her zaman desteledik'

Filistin-İsrail çatışmasına ilişkin Azerbaycan'ın tutumunu anlatan Bayramov, şunları söyledi:
"Filistin'in devlet olma hakkını her zaman desteledik. Filistin mevzusu, İslam dünyası için önemli ve hassas konudur. İsrail'de de iyi ilişkilerimiz var fakat İsrail'le olan ilişkilerimiz uluslararası hukukla ilgili görüşlerimizden vazgeçeceğimiz anlamına gelmiyor."
