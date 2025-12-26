Azerbaycan Dışişleri Bakanı, 2025'i değerlendirdi

"TDT çerçevesinde savunma alanındaki işbirliği, en önemli önceliklerden biri olmaya devam etmektedir. Ortak tatbikat, tüm TDT üyelerinin çıkarlarına uygundur. Bu girişimler barışa hizmet ediyor ve birilerinin endişelenmesi için hiçbir neden yok.



TDT'ye ilgi hem olumlu hem de olumsuz olarak artıyor. Üye olmak isteyen, işbirliği yapmak isteyen ülkeler arttı. Fakat bazı güç merkezleri ve ülkeler ise TDT'den rahatsız oluyor. TDT'nin büyük potansiyeli var. TDT kapsamında işbirliğinin her geçen yıl daha da genişleyeceğini göreceğiz.



Zengezur Koridoru" olarak da nitelendirilen TRIPP'e ilişkin, "TRIPP güzergahının hem giriş hem de çıkış noktaları Azerbaycan topraklarında bulunmaktadır. Bu projenin Azerbaycan'ın işbirliği olmadan hayata geçirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle şartlarımızı ve beklentilerimizi önceden ilettik. Bunların dikkate alınacağına inanıyoruz.