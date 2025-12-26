‘Avrasya, 2026’da küresel güç dengesinin merkezi olacak’

“ABD açısından Çin ile mücadelesinde Rusya oldukça önemli. Bunu Alaska Zirvesi ile gördük. 2026’ya devreden belirsizliklerden biri Rusya ve ABD arasındaki ilişkilerin nasıl şekil alacağı. Bunu Çin ve Avrupa merak ediyor. Avrupa’nın Rusya ve ABD’nin ilişkilerinden duyduğu rahatsızlık had safhada. Strateji Belgesi’nde Amerika’nın Rusya’ya dönük ifadeleri de Avrupa’yı rahatsız etti. Birleşik Devletler, Avrasya politikaları kapsamında Rusya ile iş birliğine dayalı bir adım atmak istiyor. Rusya’nın cevabı da ABD’nin bundan sonraki dönemde ilişkilerin çerçevelerini belirleyecek. Rusya, ‘Her halukarda ABD’ye kapımı açık tutuyorum’ diyor ama beklediği adımları sıralıyor. Trump bunu görüyor. ABD-Rusya ilişkilerinin geleceği, iki ülke arasındaki ilişkiler bağlamında değil Avrasya merkezli küresel siyasetin gidişatı açısından da önem arz ediyor. Rusya, ‘Mevcut pozisyonumu koruyorum, çok kutuplu dünyadan yanayım, Çin benim dış politikamda önceliğini koruyor. Rusya-Çin ilişkilerini kimse bozamaz’ diyor. Bu, Çin’i rahatlatmaya dönük bir açıklama gibi. Çin, Rusya konusundaki yaklaşımları ve tavırlarında ilişkilerin tam manasıyla güven zeminine oturmadığı yönünde mesajlar veriyor. 2026 bu anlamda mevcut ilişkilerin güven eksenli sorgulanacağı bir yıl olacak. Bu da Rusya-Çin ortak yakın çevresinde meydana gelecek olan olası krizlerde aktörlerin takınacağı tavırla ilgili. Kuzey Kore ve Pakistan da kısmen dahil edilebilir ama Çin-Rusya-İran üçlüsünün tutumunda İran’ın kritik bir pozisyona sahip olduğu görülüyor. Türkiye de dahil olmak üzere Orta Asya, Kafkasya ve Orta Doğu’daki sürece İran’ın vereceği tepkiler ve izleyeceği yol Avrasya’daki siyasetle yakından ilgili olacak.

ABD ve İsrail’in saldırılarına karşı ‘Beklediğimiz desteği bulamadık’ açıklaması yapan İran, kendisine bir pozisyon arayışı içinde olacak. İran’dan ABD’ye dönük sert açıklamalar olsa da siyaseten çözüm noktasında ABD’ye kapıyı açık tutuyor. 2026’da ABD’nin İran’a dönük nasıl bir hamle gerçekleştireceği ve buna karşı Rusya ve Çin’in nasıl bir pozisyon takınacağı siyasette belirleyici olacak. İran, önümüzdeki aylarda Avrasya merkezli küresel siyasetin geleceğinde belirleyici olacak. Bir diğer aktör ise Pakistan. İran ve Pakistan Orta Asya ve Güney Asya ülkeleri göz önüne alındığında kritik bir pozisyona sahip. ABD, Çin’i iki temel durum üzerinden hedefliyor. ABD, koridorları ve kaynakları kontrol etmek istiyor. Pakistan CPEC Projesi sebebiyle kritik bir öneme sahip. Pakistan’ın istikrarsızlaştırılmaya çalışılan bir ülke olduğunu görüyoruz. Pakistan’ın vereceği karar, Çin ve ABD açısından güç mücadelesinde belirleyici olacak. 2026’da Rusya ile ABD daha yumuşak, iş birliğine dayalı bir politika izlemeye devam edecek gibi. ABD, hem Rusya hem de Çin karşısında İran ve Pakistan konusunda baskılarını artıracak, onları iş birliğine zorlayacak. Hindistan, gerek BRICS gerek Şangay’a bakıldığında ABD’ye bir adım daha yakın politikasıyla ön plana çıktı. Çok kutuplu dünya arayışında olan Hindistan, kendisinden beklenen performansı ortaya koyamadı.

Hindistan’ın ABD ve İsrail’e yönelik yaklaşımları, ABD’nin Çin’e yönelik politikalarında nasıl bir tercihte bulunacağıyla da ilgili önemli ipuçları veriyor. Çok kutuplu eksende gevşek tutum sergileyen bir Hindistan var. Bu tutum Çin açısından çok da güven telkin etmiyor. Çin’de Şangay ve Japonya’nın işgalinden kurtuluşu ile ilgili iki önemli etkinlik düzenlendi. Orada Putin dahil birçok lider bulunurken Narendra Modi Japonya’ya gitmişti. Bu bile sembolik açıdan mesaj veriyor. Japonya’nın ise sadece Pasifik’te değil Orta Asya’yı da içine alacak geniş bir coğrafyada yol arayışında olduğunu söyleyebiliriz.”