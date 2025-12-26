https://anlatilaninotesi.com.tr/20251226/ali-cagatay-asgari-ucretlinin-cebine-para-girmeden-piyasada-fiyat-anarsisi-basladi-1102255382.html
Ali Çağatay: Asgari ücretlinin cebine para girmeden piyasada fiyat anarşisi başladı
Ali Çağatay: Asgari ücretlinin cebine para girmeden piyasada fiyat anarşisi başladı
Asgari ücrete yapılan yüzde 27'lik zam oranının ardından Ticaret Bakanlığı fırsatçılara yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bakanlık, İstanbul'da bir zincir...
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında Ticaret Bakanlığı'nın fırsatçılara yönelik sürdürdüğü denetimler hakkında konuştu.Çağatay, konuya ilişkin şunları söyledi:"Denetimler hikaye, asıl çözüm ücret ve fiyatları dondurmak"Bakanlığın yürüttüğü denetimlerin sonuç alıcı olmadığını savunan Çağatay, ünlü iktisatçı Steve Hanke’nin "Para Kurulu" teorisini örnek göstererek kalıcı bir çözüm önerisinde bulundu:
Ali Çağatay: Asgari ücretlinin cebine para girmeden piyasada fiyat anarşisi başladı
Asgari ücrete yapılan yüzde 27'lik zam oranının ardından Ticaret Bakanlığı fırsatçılara yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bakanlık, İstanbul'da bir zincir markette 42 üründe ani fiyat artışı tespit ederek idari süreç başlattı.
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında Ticaret Bakanlığı'nın fırsatçılara yönelik sürdürdüğü denetimler hakkında konuştu.
Çağatay, konuya ilişkin şunları söyledi:
Ticaret Bakanlığı dün harekete geçti ve zincir marketlerde gerekçesiz fiyat artışı yapılan 42 ürünü tespit etti. Fiyat artışının sebebini tahmin ediyorsunuz; asgari ücrete yüzde 27 zam yapıldı. Ancak asgari ücret henüz çalışanın cebine girmeden piyasada bir fiyat anarşisi aldı başını gidiyor. Herkes ürünlerine zam yapıyor ve bu zamlar minimum yüzde 30 seviyesinde. Ne zaman asgari ücret açıklansa, para eline geçmeden bu zamlar sökün ediyor. Şu anda piyasada yüzde 30 ila 35'lik zamlar var.
"Denetimler hikaye, asıl çözüm ücret ve fiyatları dondurmak"
Bakanlığın yürüttüğü denetimlerin sonuç alıcı olmadığını savunan Çağatay, ünlü iktisatçı Steve Hanke’nin "Para Kurulu" teorisini örnek göstererek kalıcı bir çözüm önerisinde bulundu:
Piyasayı dolanarak kaç marketi, kaç ürünü kontrol edebilirsiniz? Yapılması gereken çok basit ama can acıtıcı bir yöntem var. Amerikalı iktisatçı Steve Hanke'nin Bulgaristan'da uyguladığı 'Para Kurulu' teorisi. Hanke der ki; eğer enflasyon bir kısır döngüye girdiyse, ücretleri ve fiyatları bir süre için dondurunuz. 1 Ocak itibarıyla Türkiye'de ücretleri ve fiyatları 6 aylığına ya da bir yıllığına sabitlerseniz belki kurtulabiliriz.
Ücret ve fiyat dondurması sürelidir; 1 yıl boyunca içtiğim kahvenin fiyatı 200 lira kalacak ama gelirim de artmayacak. Buna katlanırsanız fiyatlar dengeye gelir. Türkiye gibi kontrolsüz ve para hırsı bürümüş bir toplumda, uygulama bittiği gün enflasyon tekrar patlayabilir; bunu önlemek de bakanlıkların görevidir. Ben sadece sarılacak bir ip olarak bu ihtimali ifade ediyorum.