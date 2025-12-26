Ali Çağatay: Asgari ücretlinin cebine para girmeden piyasada fiyat anarşisi başladı

Piyasayı dolanarak kaç marketi, kaç ürünü kontrol edebilirsiniz? Yapılması gereken çok basit ama can acıtıcı bir yöntem var. Amerikalı iktisatçı Steve Hanke'nin Bulgaristan'da uyguladığı 'Para Kurulu' teorisi. Hanke der ki; eğer enflasyon bir kısır döngüye girdiyse, ücretleri ve fiyatları bir süre için dondurunuz. 1 Ocak itibarıyla Türkiye'de ücretleri ve fiyatları 6 aylığına ya da bir yıllığına sabitlerseniz belki kurtulabiliriz.

Ücret ve fiyat dondurması sürelidir; 1 yıl boyunca içtiğim kahvenin fiyatı 200 lira kalacak ama gelirim de artmayacak. Buna katlanırsanız fiyatlar dengeye gelir. Türkiye gibi kontrolsüz ve para hırsı bürümüş bir toplumda, uygulama bittiği gün enflasyon tekrar patlayabilir; bunu önlemek de bakanlıkların görevidir. Ben sadece sarılacak bir ip olarak bu ihtimali ifade ediyorum.