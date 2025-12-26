“Bütün bunlar bütün bir bütünün, bu yumuşak güç dediğimiz şeyin bir parçası. Onun dışında tabii ki bir zamanların, bu sürecin suç ortağı Hollywood ile başlayan dijital medyası var; yine uluslararası organizasyonlar, kültürel organizasyonlar, spor organizasyonları… Düşünsenize Rus takımları özel askeri operasyon nedeniyle Euro Lig’de lig dışı bırakılıyor. Buna karşı harekete geçmek gerekiyor. Bütün devletler, bütün kamuoyları hemfikir. Ne teorik ne uygulama açısından harekete geçen yok. Zaten bu konferansın başlığı ‘Sosyal mimari’ Bu çok iddialı bir ifade. Yani sosyal yeniden inşadan söz ediliyor. ‘Teori ve uygulamada sosyal değişim nasıl yapılır’ bunu anlatıyor.

İnsanlar bu yumuşak gücü küçümsüyor. Öyle değil. Bu yumuşak güç devletin kamu gücüne alternatif olarak ortaya konuyor ve sosyal mimari üzerine dokunuyor. Genel bir olgu üzerine genel kanı oluşturup kamuoyunu yönlendirmek işin basit kısmı. Ama ‘Bunlar son dakikada kolay olmuyor, biz en iyisi nesilleri temelden alıp öyle bir yetiştirelim ki o nesiller zaten bizim yapmak istediğimizi kendileri düşünüp kendileri yapsınlar’ diyorlar. Çocuklarınızın içine o tohumları ekiyorlar, o filizler büyüdükten sonra bir bakıyorsunuz onlar bir şey demeden çocuğunuz onlar gibi düşünmeye başlıyor. Bunun artık tehdit eder noktaya çoktan aştığının farkındalar ve ‘Yeni bir şeyler yapmamız, bu süreci tersine çevirmemiz gerekiyor’ diyorlar. Kendinizi Rusya Federasyonu’ndaki akademinin ya da yönetimin yerine koyun. Özel askeri operasyon 3 yıldır sürüyor. Karşı tarafı bütün Avrupa Birliği ve NATO destekliyor. Oradan size karşı muazzam bir akış var. Bu kavganın içinde böyle bir şey düzenleniyorsa bunun bir anlamı vardır. Rus kültüründe çok önemli bir şey vardır; anlamsızlık yok olmaktan, yani ölmekten daha kötüdür. Yaptığınız işin bir anlamı olması gerekiyor. O yüzden bunu çok ciddi bir organizasyon olarak yaptılar.”