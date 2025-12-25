https://anlatilaninotesi.com.tr/20251225/tek-kan-testiyle-risk-haritasi-yaygin-kalp-hastaliginda-carpici-gelisme-1102219175.html

Tek kan testiyle risk haritası: Yaygın kalp hastalığında çarpıcı gelişme

Hipertrofik kardiyomiyopati (HCM), kalp kasının kalınlaşmasıyla ortaya çıkan ve çoğunlukla aile yoluyla aktarılan yaygın bir kalp hastalığı olarak biliniyor. Bazı kişiler uzun süre hiçbir belirti yaşamazken, bazılarında kalp yetmezliği ve ritim bozuklukları gibi ciddi sorunlar gelişebiliyor.Bu konuda uzmanların en büyük sorununun, bu hastalığa sahip kişilerden hangilerinin hayati risk taşıdığını öngörememek olduğu ifade ediliyor.Kandaki bir değer yol gösteriyorHarvard ve Oxford dahil birçok üniversiteden bilim insanlarının yürüttüğü çalışmada, HCM hastalarının kanındaki belirli bir protein düzeyinin riskle doğrudan bağlantılı olduğu bildirildi. Araştırmada 700 hastanın kanı incelendi.Kalbin zorlandığında salgıladığı bu proteinin yüksek seviyelerde olması, kalpte kan akışının bozulduğunu, hasar oluştuğunu ve ileride ritim bozukluğu ya da kalp yetmezliği gelişebileceğini gösterdiği aktarıldı. En yüksek değerlere sahip hastaların, en büyük risk grubunda yer aldığı belirtildi.Belirsizlik yerine erken önlem umuduAraştırmayı yöneten Prof. Carolyn Ho’nun, testin “doğru hastaya, doğru zamanda doğru tedaviyi yönlendirme” imkanı sunabileceğini söylediği aktarıldı. Yüksek risk grubundaki hastaların daha yakından izlenebileceği, düşük risk taşıyanların ise gereksiz tedavilerden kaçınabileceği ifade edildi.

