Manda yoğurdunda inek sütü, baharatta gıda boyası, lahmacunda kanatlı eti: Bakanlık firmaları ifşa etti
Manda yoğurdunda inek sütü, baharatta gıda boyası, lahmacunda kanatlı eti: Bakanlık firmaları ifşa etti
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanlığı güncellenen taklit ve tağşiş listesinde köfte ve lahmacunda kanatlı eti, yoğurtta ise nişasta bulundu. 15 süzme ve petekli bal taklit... 25.12.2025
Tarım ve Orman Bakanlığı, "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit veya Tağşiş Yapılacak Gıdalar" yayımladığı liste ile sahtekarları tek tek açıklıyor.Manda yoğurdunda inek sütü81 ilde yapılan son testlerde köfte, lahmacunda ve piliç sucukta kanatlı eti, yoğurtta nişasta, tereyağda süt harici yağ, manda kaymağında inek sütü, süzme ve petekli balda taklit ve tağşiş tespit edildi.
Manda yoğurdunda inek sütü, baharatta gıda boyası, lahmacunda kanatlı eti: Bakanlık firmaları ifşa etti

Köfte, etli ekmek, lahmacun, yoğurt, bal
Tarım ve Orman Bakanlığı güncellenen taklit ve tağşiş listesinde köfte ve lahmacunda kanatlı eti, yoğurtta ise nişasta bulundu. 15 süzme ve petekli bal taklit çıktı, manda yoğurdunun içinde de inek sütü çıktı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit veya Tağşiş Yapılacak Gıdalar" yayımladığı liste ile sahtekarları tek tek açıklıyor.

Manda yoğurdunda inek sütü

81 ilde yapılan son testlerde köfte, lahmacunda ve piliç sucukta kanatlı eti, yoğurtta nişasta, tereyağda süt harici yağ, manda kaymağında inek sütü, süzme ve petekli balda taklit ve tağşiş tespit edildi.
Bakanlığın listesine göre Kayseri'de Elif Yemek Hizmetleri ile Bursa'da Hacıoğlu Kasap şirketinin dana köftesinde kanatlı eti bulundu.
Konya'da Güler Etliekmek ve Döner salonunda satılan hem etliekmek hem de lahmacunda kanatlı eti ve sakatat (taşlık) bulundu.
Gaziantep'te Bilocan restoranında satılan lahmacunda da kanatlı eti bulundu.
Kayseri'de Zirve Sucuk şirketinin piliç parmak sucuğunda mekanik ayrılmış kanatlı eti tespit edildi.
Gaziantep'te bir, İstanbul'da iki firmanda satılan pul biber, sumak ve kekikte gıda boyası, nişasta, ve yabancı madde bulundu.
Bursa'da Genç ada adlı şirketin sattığı manda kaymağında inek sütü, Karadeniz Mandıra'nın sattığı tereyağında süt yağı harici yağ tespit edildi.
Listenin başında taklidin sıklıkla görüldüğü bal yer aldı. Ankara, Antalya, Gaziantep, Bursa'da toplam 15 firmanın sattığı süzme ve petek balda taklit ve tağşiş tespit edildi.
