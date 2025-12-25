https://anlatilaninotesi.com.tr/20251225/manda-yogurdunda-inek-sutu-baharatta-gida-boyasi-lahmacunda-kanatli-eti-bakanlik-firmalari-ifsa-1102219601.html
Manda yoğurdunda inek sütü, baharatta gıda boyası, lahmacunda kanatlı eti: Bakanlık firmaları ifşa etti
Manda yoğurdunda inek sütü, baharatta gıda boyası, lahmacunda kanatlı eti: Bakanlık firmaları ifşa etti
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanlığı güncellenen taklit ve tağşiş listesinde köfte ve lahmacunda kanatlı eti, yoğurtta ise nişasta bulundu. 15 süzme ve petekli bal taklit... 25.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-25T17:15+0300
2025-12-25T17:15+0300
2025-12-25T17:15+0300
türki̇ye
bursa
i̇stanbul
ankara
taklit
taklit tağşiş listesi
taklit ürün
tarım ve orman bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/19/1102219760_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_c9a9fb4a840004341f02f74b05f44d8c.png
Tarım ve Orman Bakanlığı, "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit veya Tağşiş Yapılacak Gıdalar" yayımladığı liste ile sahtekarları tek tek açıklıyor.Manda yoğurdunda inek sütü81 ilde yapılan son testlerde köfte, lahmacunda ve piliç sucukta kanatlı eti, yoğurtta nişasta, tereyağda süt harici yağ, manda kaymağında inek sütü, süzme ve petekli balda taklit ve tağşiş tespit edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251212/tarim-bakanligi-yeni-taklit-tagsis-listesini-acikladi-kofte-harcinda-deri-dokusu--1101739076.html
türki̇ye
bursa
i̇stanbul
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/19/1102219760_0:0:1024:769_1920x0_80_0_0_f05939e8269c501cef25cbd175026e90.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
bursa, i̇stanbul, ankara, taklit, taklit tağşiş listesi, taklit ürün, tarım ve orman bakanlığı
bursa, i̇stanbul, ankara, taklit, taklit tağşiş listesi, taklit ürün, tarım ve orman bakanlığı
Manda yoğurdunda inek sütü, baharatta gıda boyası, lahmacunda kanatlı eti: Bakanlık firmaları ifşa etti
Tarım ve Orman Bakanlığı güncellenen taklit ve tağşiş listesinde köfte ve lahmacunda kanatlı eti, yoğurtta ise nişasta bulundu. 15 süzme ve petekli bal taklit çıktı, manda yoğurdunun içinde de inek sütü çıktı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit veya Tağşiş Yapılacak Gıdalar" yayımladığı liste ile sahtekarları tek tek açıklıyor.
Manda yoğurdunda inek sütü
81 ilde yapılan son testlerde köfte, lahmacunda ve piliç sucukta kanatlı eti, yoğurtta nişasta, tereyağda süt harici yağ, manda kaymağında inek sütü, süzme ve petekli balda taklit ve tağşiş tespit edildi.
Bakanlığın listesine göre Kayseri'de Elif Yemek Hizmetleri ile Bursa'da Hacıoğlu Kasap şirketinin dana köftesinde kanatlı eti
bulundu.
Konya'da Güler Etliekmek ve Döner salonunda satılan hem etliekmek hem de lahmacunda kanatlı eti ve sakatat (taşlık
) bulundu.
Gaziantep'te Bilocan restoranında satılan lahmacunda
da kanatlı eti
bulundu.
Kayseri'de Zirve Sucuk şirketinin piliç parmak sucuğunda mekanik ayrılmış kanatlı eti
tespit edildi.
Gaziantep'te bir, İstanbul'da iki firmanda satılan pul biber, sumak ve kekikte gıda boyası, nişasta, ve yabancı madde bulundu.
Bursa'da Genç ada adlı şirketin sattığı manda kaymağında
inek sütü, Karadeniz Mandıra'nın sattığı tereyağında süt yağı harici yağ tespit edildi.
Listenin başında taklidin sıklıkla görüldüğü bal yer aldı. Ankara, Antalya, Gaziantep, Bursa'da toplam 15 firmanın sattığı süzme ve petek balda taklit ve tağşiş tespit edildi.