Manda yoğurdunda inek sütü, baharatta gıda boyası, lahmacunda kanatlı eti: Bakanlık firmaları ifşa etti

Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanlığı güncellenen taklit ve tağşiş listesinde köfte ve lahmacunda kanatlı eti, yoğurtta ise nişasta bulundu. 15 süzme ve petekli bal taklit... 25.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-25T17:15+0300

2025-12-25T17:15+0300

2025-12-25T17:15+0300

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/19/1102219760_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_c9a9fb4a840004341f02f74b05f44d8c.png

Tarım ve Orman Bakanlığı, "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit veya Tağşiş Yapılacak Gıdalar" yayımladığı liste ile sahtekarları tek tek açıklıyor.Manda yoğurdunda inek sütü81 ilde yapılan son testlerde köfte, lahmacunda ve piliç sucukta kanatlı eti, yoğurtta nişasta, tereyağda süt harici yağ, manda kaymağında inek sütü, süzme ve petekli balda taklit ve tağşiş tespit edildi.

