İstanbul'da akşam trafiği bir kez daha yüzde 90'a çıktı: Alternatif güzergahlarda da araçlar güçlükle ilerledi
İstanbul'da akşam trafiği bir kez daha yüzde 90'a çıktı: Alternatif güzergahlarda da araçlar güçlükle ilerledi
İstanbul haftanın dördüncü gününde de akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşadı. Anadolu ve Avrupa yakasında geçişlerde kilitlenen boğaz trafiklerine... 25.12.2025
İstanbul'da, haftanın dördüncü gününde mesai bitiminde kuvvetli yağmurun da etkisiyle trafik yoğunluğu yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 90'a çıktı.Kent genelinde, iş çıkış saati ve yağmurun etkisiyle ana arter, cadde ve yollarda araçlar güçlükle ilerliyor.Kentin yakalarını bağlayan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde her iki yönde de trafik yoğunluğu yaşanıyor.Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolunda, Beylikdüzü, Avcılar, Yenibosna, Bahçelievler, Bakırköy, Cevizlibağ, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün girişlerinde araçlar adeta durma noktasına geldi.
19:43 25.12.2025
© AA / İlyas Kaçarİstanbul'da akşam trafiği
© AA / İlyas Kaçar
İstanbul haftanın dördüncü gününde de akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşadı. Anadolu ve Avrupa yakasında geçişlerde kilitlenen boğaz trafiklerine alternatif güzergah olarak kullanılan ara sokak ve caddelerde de araçlar güçlükle ilerledi.
İstanbul'da, haftanın dördüncü gününde mesai bitiminde kuvvetli yağmurun da etkisiyle trafik yoğunluğu yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 90'a çıktı.
Kent genelinde, iş çıkış saati ve yağmurun etkisiyle ana arter, cadde ve yollarda araçlar güçlükle ilerliyor.
Kentin yakalarını bağlayan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde her iki yönde de trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolunda, Beylikdüzü, Avcılar, Yenibosna, Bahçelievler, Bakırköy, Cevizlibağ, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün girişlerinde araçlar adeta durma noktasına geldi.
