İstanbul'da akşam trafiği bir kez daha yüzde 90'a çıktı: Alternatif güzergahlarda da araçlar güçlükle ilerledi

İstanbul haftanın dördüncü gününde de akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşadı. Anadolu ve Avrupa yakasında geçişlerde kilitlenen boğaz trafiklerine... 25.12.2025, Sputnik Türkiye

İstanbul'da, haftanın dördüncü gününde mesai bitiminde kuvvetli yağmurun da etkisiyle trafik yoğunluğu yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 90'a çıktı.Kent genelinde, iş çıkış saati ve yağmurun etkisiyle ana arter, cadde ve yollarda araçlar güçlükle ilerliyor.Kentin yakalarını bağlayan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde her iki yönde de trafik yoğunluğu yaşanıyor.Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolunda, Beylikdüzü, Avcılar, Yenibosna, Bahçelievler, Bakırköy, Cevizlibağ, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün girişlerinde araçlar adeta durma noktasına geldi.

