Gazeteci Osman Nuri Cerit: Covid düzenlemesinden 100 bin kişinin yararlanması öngörülüyor
Gazeteci Osman Nuri Cerit: Covid düzenlemesinden 100 bin kişinin yararlanması öngörülüyor
Sputnik Türkiye muhabiri Osman Nuri Cerit, gazeteci Ceyhun Bozkurt'un hazırlayıp sunduğu Bölgenin Kalbi programının konuğu oldu. 25.12.2025, Sputnik Türkiye
Sputnik Türkiye Muhabiri Osman Nuri Cerit, 11 Yargı Paketi’nin detaylarını canlı yayında aktardı. Cerit, şunları söyledi:
Sputnik Türkiye Muhabiri Osman Nuri Cerit, 11 Yargı Paketi’nin detaylarını canlı yayında aktardı. Cerit, şunları söyledi:
11. Yargı Paketi, TBMM’den geçti. En tartışılan madde 27. maddeydi. Covid düzenlemesi olarak bilinen paket, Covid-19 döneminde açık cezaevinde bulunanlar cezalarını tamamlamadan daha erken çıkarıldılar. Bazıları ise bu kapsamda kapalı cezaevinden açık cezaevine alındı. Sadece cezası kesinleşenler yararlanmıştı. Şimdi ise 31 Temmuz 2023 tarihinden sonra suç işleyenler yararlanacak. Bunun af olmadığı belirtiliyor. Raporlar doğrultusunda kararlar verilecek. Kurulan komisyonun şartlarına bağlı olarak tahliyeler gerçekleşecek. Önerge verildi. Kadına ve çocuğa yönelik suçlarda ceza alanlar bundan yararlanmaması istenmişti. 27. maddede deprem suçlularının yararlanmaması işçin de toplumsal baskı vardı. Önerge ise bu şekilde geçti. İlk etapta 50 bin mahkum bundan yararlanabilir. İlerleyen süreçte 100 bin kişinin yararlanması öngörülüyor.