https://anlatilaninotesi.com.tr/20251225/finansal-yeniden-yapilandirma-suresi-2-yil-daha-uzatildi-1102214995.html
Resmi Gazete’de yayımlandı: Finansal yeniden yapılandırma süresi uzatıldı
Resmi Gazete’de yayımlandı: Finansal yeniden yapılandırma süresi uzatıldı
Sputnik Türkiye
Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar gereği, bankalara borcu olan firmalar için finansal yeniden yapılandırmalara... 25.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-25T13:40+0300
2025-12-25T13:40+0300
2025-12-25T13:42+0300
okan aslan i̇le gün ortasi
radyo sputnik
radyo
radyo
resmi gazete
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098666375_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_17ed9bcc82de9ce349b8169b44872917.jpg
Bankacılık Kanununun geçici 32'nci maddesinin uygulama süresi iki yıl uzatıldı.Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun geçici 32'nci maddesinin uygulanma süresinin 28/12/2025 tarihinden itibaren iki yıl uzatılmasına karar verildiOkan Aslan, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında kredi borçlarında yapılandırma süresinin uzatılması hakkında konuştu.Aslan, şunları söyledi:"Bu paralarla geçinmek mümkün değil"Ekonomik gündemi değerlendiren Aslan, asgari ücretin açıklanmasının ardından sahada gözlemlenen tepkilere ve alım gücü sorununa şu sözlerle dikkat çekti:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098666375_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_3e98454401aff24d756249b928f9dad4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
radyo sputnik, radyo, radyo, resmi gazete
radyo sputnik, radyo, radyo, resmi gazete
Resmi Gazete’de yayımlandı: Finansal yeniden yapılandırma süresi uzatıldı
13:40 25.12.2025 (güncellendi: 13:42 25.12.2025)
Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar gereği, bankalara borcu olan firmalar için finansal yeniden yapılandırmalara ilişkin süre 2 yıl daha uzatıldı.
Bankacılık Kanununun geçici 32'nci maddesinin uygulama süresi iki yıl uzatıldı.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun geçici 32'nci maddesinin uygulanma süresinin 28/12/2025 tarihinden itibaren iki yıl uzatılmasına karar verildi
Okan Aslan, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında kredi borçlarında yapılandırma süresinin uzatılması hakkında konuştu.
Kredi borçlarında yapılandırma süresinin uzatıldığı bilgisini paylaşalım sizlere. Şirketlere bankacılık kanunu kapsamında kullandırılan kredilerde finansal yeniden yapılandırma uygulamasının süresi iki yıl uzatıldı. Bankacılık Kanunu'nun geçici 32'nci maddesinin uygulama süresi böylece devam etmiş olacak.
"Bu paralarla geçinmek mümkün değil"
Ekonomik gündemi değerlendiren Aslan, asgari ücretin açıklanmasının ardından sahada gözlemlenen tepkilere ve alım gücü sorununa şu sözlerle dikkat çekti:
Asgari ücret belli olduktan sonra insanlara mikrofon uzatılıyor, ne düşünüyorsunuz diye soruluyor. Emeklilere özellikle soruluyor; insanların söylediği şeyler hep aynı: 'Bu paralarla geçinmek mümkün değil. Bir şey yapabilmek, ayakta kalabilmek, hayatta kalabilmek mümkün değil.' Herkes ama herkes sıkıntı içerisinde ve gelen bu zamlardan dolayı hiç kimse memnun değil. Belirlenen asgari ücretin, açıklanan açlık sınırının altında olduğunu bir kez daha hatırlatmış olalım.