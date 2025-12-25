Resmi Gazete’de yayımlandı: Finansal yeniden yapılandırma süresi uzatıldı

Asgari ücret belli olduktan sonra insanlara mikrofon uzatılıyor, ne düşünüyorsunuz diye soruluyor. Emeklilere özellikle soruluyor; insanların söylediği şeyler hep aynı: 'Bu paralarla geçinmek mümkün değil. Bir şey yapabilmek, ayakta kalabilmek, hayatta kalabilmek mümkün değil.' Herkes ama herkes sıkıntı içerisinde ve gelen bu zamlardan dolayı hiç kimse memnun değil. Belirlenen asgari ücretin, açıklanan açlık sınırının altında olduğunu bir kez daha hatırlatmış olalım.