‘Doğu Akdeniz’deki zirve, Amerika’nın katılımıyla Türkiye karşıtı cepheye dönüştürülmek isteniyor’

“Üçlü görüşme doğrudan İsrail ve Yunan basını tarafından ‘Türkiye’yi hedef alan gelişmeler’ olarak değerlendirildi. İsrail gazeteleri de Türkiye’yi sekizinci cephe ilan etti. Bu bir sürpriz değil. Uzun zamandır İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs üçgeninde Türkiye’ye karşı bir cephe örülmeye çalışıldığı biliniyor. Bu zirveyi önemli kılan şey zirveden birkaç gün önce Yunan basınına sızdırılan bir haberdi. Haberde üç ülkenin Doğu Akdeniz’de ortak müdahale gücü kuracağı ve hedefinin kritik altyapıları korumak olduğu mesajı verildi. Kritik altyapıları hedef aldığı iddia edilen ülke olarak Türkiye’yi görüyorlar. Ortak Mücadele Gücü, bin asker İsrail’den, bin asker Yunanistan’dan 500 asker Güney Kıbrıs’tan oluşacak gibi somut verilerle ele alınınca bu zirve önem kazandı. 2 bin 500 asker Türkiye için elbette tehdit olmaz ancak bu bir askeri tehditten ziyade siyasi tehdit olması bakımından önemli. Burada o siyasi öneme işaret eden gelişme Miçotakis’in ‘Biz üçlü bir formatla bu zirveyi yaptık ancak 11’inci görüşme itibarıyla Amerika’yı da zirveye dahil edip 3+1 formatta ilerlemek istiyoruz’ açıklamasıydı. Bunu doğrudan Amerika’yı da katarak cepheye dönüştürmek istiyorlar.

Bir süredir İsrail, Yunanistan, Güney Kıbrıs üçgenince ciddi askeri gelişmeler var. Netanyahu, ‘Var olan ilişkileri derinleştireceğiz’ dedi. Birkaç yıl içinde ortak askeri tatbikatlar düzenlendi, İsrailli şirketlerle Yunan silahlı kuvvetleri arasında birtakım anlaşmalar yapıldı. Yunanistan, İsrail silahları alımını onayladı. En önemlisi Aşil Kalkanı gündemi. Yunanistan, İsrail ile Aşil Kalkanı oluşturmaya çalışıyor. Bu askeri ilişkilerin yanı sıra İran 12 Gün Savaşları, İsrail açısından Güney Kıbrıs’ın bir cephe, ikmal, uçaklarını koruma altına alma hattı olarak gördüğünü ortaya koydu. Yunanistan ile İsrail’in bir süre önce havadan yakıt ikmali yaptığını da düşünürsek bu zirvenin pek çok boyutu olduğunu anlayabiliriz. Gazze soykırımı konusunda İsrail’a destek veren Avrupalı ülkeler arasında en gerici tutumu alan ülkelerden biri de Yunanistan olmuştu. Yunanistan, İsrail ile ilişkileri nedeniyle Gazze soykırımı olurken destek açıklamaları yaptı. Miçotakis’in İsrail ile iş birliği altında ülkeyi getirdiği hal Yunan diplomasi tarihi açısından ilginç bir durum yarattı.”