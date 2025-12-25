https://anlatilaninotesi.com.tr/20251225/dijital-hizmet-vergisi-oranina-indirim-1-ocak-2026dan-itibaren-yuzde-5--1102206362.html
Dijital hizmet vergisi oranına indirim: 1 Ocak 2026'dan itibaren yüzde 5
Dijital hizmet vergisi oranına indirim: 1 Ocak 2026'dan itibaren yüzde 5
Sputnik Türkiye
Dijital hizmet vergisi oranının 1 Ocak 2026'dan itibaren yüzde 5 ve 1 Ocak 2027'den itibaren yüzde 2,5 olarak uygulanması kararlaştırıldı. 25.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-25T09:52+0300
2025-12-25T09:52+0300
2025-12-25T09:52+0300
ekonomi̇
dijital
vergi
indirim
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0c/1101735417_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ebc64d2a4c85a04222e3d2dc6c80c586.jpg
Dijital hizmet vergisi oranına indirim geldi.Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, yüzde 7,5 olarak uygulanan dijital hizmet vergisi oranı 1 Ocak 2026'dan itibaren yüzde 5'e, 1 Ocak 2027'den itibaren yüzde 2,5'e düşürülecek.Söz konusu karar yılbaşından itibaren elde edilen hasılata uygulanmak üzere yürürlüğe girdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251224/4uncu-gecici-vergi-doneminde-enflasyon-duzeltmesi-kaldirildi-1102148773.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0c/1101735417_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_35fb0a1277b5216e92398bd12b836fc8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
dijital hizmet vergisi oranı
dijital hizmet vergisi oranı
Dijital hizmet vergisi oranına indirim: 1 Ocak 2026'dan itibaren yüzde 5
Dijital hizmet vergisi oranının 1 Ocak 2026'dan itibaren yüzde 5 ve 1 Ocak 2027'den itibaren yüzde 2,5 olarak uygulanması kararlaştırıldı.
Dijital hizmet vergisi oranına indirim geldi.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, yüzde 7,5 olarak uygulanan dijital hizmet vergisi oranı 1 Ocak 2026'dan itibaren yüzde 5'e, 1 Ocak 2027'den itibaren yüzde 2,5'e düşürülecek.
Söz konusu karar yılbaşından itibaren elde edilen hasılata uygulanmak üzere yürürlüğe girdi.