Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
Dijital hizmet vergisi oranına indirim: 1 Ocak 2026'dan itibaren yüzde 5
Dijital hizmet vergisi oranına indirim: 1 Ocak 2026'dan itibaren yüzde 5
Dijital hizmet vergisi oranının 1 Ocak 2026'dan itibaren yüzde 5 ve 1 Ocak 2027'den itibaren yüzde 2,5 olarak uygulanması kararlaştırıldı.
Dijital hizmet vergisi oranına indirim geldi.Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, yüzde 7,5 olarak uygulanan dijital hizmet vergisi oranı 1 Ocak 2026'dan itibaren yüzde 5'e, 1 Ocak 2027'den itibaren yüzde 2,5'e düşürülecek.Söz konusu karar yılbaşından itibaren elde edilen hasılata uygulanmak üzere yürürlüğe girdi.
Dijital hizmet vergisi oranına indirim: 1 Ocak 2026'dan itibaren yüzde 5

09:52 25.12.2025
© Dilara İrem SancarTürk Lirası
Dijital hizmet vergisi oranının 1 Ocak 2026'dan itibaren yüzde 5 ve 1 Ocak 2027'den itibaren yüzde 2,5 olarak uygulanması kararlaştırıldı.
Dijital hizmet vergisi oranına indirim geldi.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, yüzde 7,5 olarak uygulanan dijital hizmet vergisi oranı 1 Ocak 2026'dan itibaren yüzde 5'e, 1 Ocak 2027'den itibaren yüzde 2,5'e düşürülecek.
Söz konusu karar yılbaşından itibaren elde edilen hasılata uygulanmak üzere yürürlüğe girdi.
