Deprem sanıkları ceza indiriminden muaf tutuldu: 'İndirim, cezasızlık algısını güçlendirecekti'

“Daha önce bu paket Meclis’e gelmeden görüşmüştük. 6 Şubat’tan bu yana bir defalık da olsa içimiz soğumuş oldu. Bütün ailelerimiz ağladılar. Bir duygu boşalması yaşandı. Belki de depremden bu yana içimizde tuttuğumuz gözyaşı şu an akıyor diyen ailelerimiz oldu. O mücadeleyi verirken psikolojik boyutunu arka planda bırakıyorduk. En azından çözülmüş oldu çünkü gerçekten sınandık. Birbirimizle bir aile olduk. Grupta herkes birbirini tebrik etti, yakınlarını kaybedenler bir aile olduk. Yasımızı yaşayamamıştık. Daha yargılamalar başlamadan indirim getirilmesi kabul edilemezdi. Tüm partilerle görüştük, Meclis sesimizi duydu. Bundan dolayı mutluyuz. Bunun mücadelesini biz vermemeliydik, bu zaten olması gereken bir şeydi. Adaletin devlet ve yargı makamı tarafından zaten sağlanması gerekirdi. Ceza hukukunun temel amacı caydırıcılıktır. Böyle zamanlarda insan dayanışarak bir şeyleri değiştirebileceğini hissediyor.