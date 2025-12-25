Türkiye
YERİ VE ZAMANI
Ekonomiden siyasete, dış politikadan spora, dünya ve Türkiye’de olup bitenler sonuçlarıyla Güçlü Özgan ile Yeri ve Zamanı programında konuşuluyor.
Deprem sanıkları ceza indiriminden muaf tutuldu: 'İndirim, cezasızlık algısını güçlendirecekti'
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konuğu 6 Şubat depremlerinde yakınlarını kaybeden avukat Eren Can oldu. 25.12.2025, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098660362_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_b51ca9d71cb9608b17ba3bf6a5bc74c6.jpg
TBMM Genel Kurulu, 11. Yargı Paketi kapsamında kapalı ceza infaz kurumundaki hükümlülerin daha erken açık ceza infaz kurumuna veya denetimli serbestliğe geçişine olanak tanıyan 27. maddeyi kabul etti. Ancak, deprem suçluları bu kapsam dışında bırakıldı.6 Şubat depremlerinde yakınlarını kaybedenlerin kurduğu "Adalet Peşinde Aileler Platformu", 11. Yargı Paketi'nin Genel Kurul gündemine gelmesi üzerine Meclis önünde eylemler düzenledi. Aileler, iktidar ve muhalefet partilerinin grup başkanlarıyla görüşmeler yaparak, deprem suçlarından yargılananların af kapsamı dışında tutulmasını istemişti.Depremde yakınlarını kaybeden Avukat Eren Can, Yeri ve Zamanı programında gazeteci Güçlü Özgan’ın konuğu olarak kararı değerlendirdi.Can, şöyle konuştu:
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konuğu 6 Şubat depremlerinde yakınlarını kaybeden avukat Eren Can oldu.
TBMM Genel Kurulu, 11. Yargı Paketi kapsamında kapalı ceza infaz kurumundaki hükümlülerin daha erken açık ceza infaz kurumuna veya denetimli serbestliğe geçişine olanak tanıyan 27. maddeyi kabul etti. Ancak, deprem suçluları bu kapsam dışında bırakıldı.
6 Şubat depremlerinde yakınlarını kaybedenlerin kurduğu "Adalet Peşinde Aileler Platformu", 11. Yargı Paketi'nin Genel Kurul gündemine gelmesi üzerine Meclis önünde eylemler düzenledi. Aileler, iktidar ve muhalefet partilerinin grup başkanlarıyla görüşmeler yaparak, deprem suçlarından yargılananların af kapsamı dışında tutulmasını istemişti.
Depremde yakınlarını kaybeden Avukat Eren Can, Yeri ve Zamanı programında gazeteci Güçlü Özgan’ın konuğu olarak kararı değerlendirdi.
Can, şöyle konuştu:

“Daha önce bu paket Meclis’e gelmeden görüşmüştük. 6 Şubat’tan bu yana bir defalık da olsa içimiz soğumuş oldu. Bütün ailelerimiz ağladılar. Bir duygu boşalması yaşandı. Belki de depremden bu yana içimizde tuttuğumuz gözyaşı şu an akıyor diyen ailelerimiz oldu. O mücadeleyi verirken psikolojik boyutunu arka planda bırakıyorduk. En azından çözülmüş oldu çünkü gerçekten sınandık. Birbirimizle bir aile olduk. Grupta herkes birbirini tebrik etti, yakınlarını kaybedenler bir aile olduk. Yasımızı yaşayamamıştık. Daha yargılamalar başlamadan indirim getirilmesi kabul edilemezdi. Tüm partilerle görüştük, Meclis sesimizi duydu. Bundan dolayı mutluyuz. Bunun mücadelesini biz vermemeliydik, bu zaten olması gereken bir şeydi. Adaletin devlet ve yargı makamı tarafından zaten sağlanması gerekirdi. Ceza hukukunun temel amacı caydırıcılıktır. Böyle zamanlarda insan dayanışarak bir şeyleri değiştirebileceğini hissediyor.

