Ahmet Zeki Üçok: Deprem yardımlarında bize bildirilmeyen 175 milyon TL’lik fark nerede?
Ahmet Zeki Üçok: Deprem yardımlarında bize bildirilmeyen 175 milyon TL’lik fark nerede?
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konuğu Emekli Askeri Hakim Ahmet Zeki Üçok oldu.
Emekli Askeri Hakim Ahmet Zeki Üçok, OYAK’ın (Ordu Yardımlaşma Kurumu) deprem bağışlarına ilişkin mali tablolarında ortaya çıkan 175,7 milyon TL’lik farkın nereye harcandığını sordu.Ahmet Zeki Üçok, şunları söyledi:
Emekli Askeri Hakim Ahmet Zeki Üçok, OYAK’ın (Ordu Yardımlaşma Kurumu) deprem bağışlarına ilişkin mali tablolarında ortaya çıkan 175,7 milyon TL’lik farkın nereye harcandığını sordu.
Ahmet Zeki Üçok, şunları söyledi:
OYAK Çimento, OYAK Menkul Değerlerin ve HEKTAŞ’ın deprem yardımları yaptığını fakat Genel Kurul kararlarındaki rakamlarla bağımsız denetim şirketinin yaptığı raporlamalarda yer alan rakamlar arasında anormal farklar var. OYAK Çimento 332 milyon lira yardım yaptı diye genel kurul kararı var. Fakat uluslararası bağımsız denetim kurulu bu yardıma 470 milyon dedi. OYAK Menkul Kıymetler 32 milyon lira yardım yaptı diye görünüyor ama bağımsız denetleme kuruluşunun yaptığı incelemede 67 milyonluk yardım yapıldığı görülüyor. Ortada 175 milyon TL’lik fark var. Bu ikisinin arasındaki farkı bilmek bizim hakkımız. OYAK’ın sahipsiz olmadığını söylemek mücadelemizi sürdürmek istiyoruz. Bu farklar önceki yönetime ait. Bizim yeni yönetimden istediğimiz, haklarımızı ararken bizimle beraber hareket etsinler.