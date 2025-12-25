https://anlatilaninotesi.com.tr/20251225/abdulkadir-selvi-kosesinde-libya-ucaginin-pilotu-ile-kule-konusmalarini-paylasti-1102202750.html
Abdulkadir Selvi, köşesinde Libya uçağının pilotu ile kule konuşmalarını paylaştı
Abdulkadir Selvi, köşesinde Libya uçağının pilotu ile kule konuşmalarını paylaştı
Sputnik Türkiye
Gazeteci Abdulkadir Selvi, düşen Libya uçağının pilotuyla Esenboğa Havalimanı kulesinin konuşmalarını köşesine taşıdı. 25.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-25T07:56+0300
2025-12-25T07:56+0300
2025-12-25T07:56+0300
türki̇ye
abdulkadir selvi
libya
esenboğa havalimanı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0a/19/1062671681_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_b7840a5454762aebf4e542d5b0658fc6.jpg
Uçağın düşüş nedeniyle ilgili araştırma sürerken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, dün uçağın kaza kırıma uğramasından önce Esenboğa Hava Trafik Kontrol Merkezi ile Kaptan ve Yardımcı Pilot arasında aşağıdaki konuşmalarla ilgili açıklama yapmıştı. Gazeteci Abdulkadir Selvi, Hürriyet gazetesindeki bugünkü köşesinde Libya uçağının pilotuyla Esenboğa Havalimanı kulesinin konuşmalarını paylaştı:"Fransız aksanı ile İngilizce konuşan ve ses tonundan oldukça sakin olduğu anlaşılan pilotla, Esenboğa kule arasında ilk olarak şu diyalog yaşanıyor.Kule- Neyin var?Pilot- Genel elektrik arızası.Kule- Tekrar et.Pilot- Genel elektrik arızası.Kule- Esenboğa Havalimanı’na dönmekister misin?Pilot- Dönerim.Kule- Dön.Pilot- Tamam.Kule- Pisti boşalttık, hazırız.Bu aşamadan sonra Esenboğa kulede uçağın inişini yönetmesi için hava yaklaşma birimi devreye giriyor. O sırada pilot, elektrik arızası nedeniyle uçağın içindeki ekranların gittiğini söylüyor. Ekranları göremediğini belirttikten sonra, “Beni görüyor musunuz?” diye soruyor. Hava yaklaşma birimi, “Seni görüyorum. 32 bin feet’tesin. Esenboğa Havaalanı’nın pistlerini boşalttık, alçal” diyor. O andan itibaren Esenboğa Havalimanı’nda pistteki uçaklar çekiliyor. Pist boşaltılıyor. Ve Esenboğa Havalimanı iniş ve kalkışlara kapatılıyor."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251224/bakan-uraloglu-dusen-ucakta-dakika-dakika-neler-oldugunu-anlatti-libya-heyetini-tasiyan-ucak-nasil-1102175913.html
türki̇ye
libya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0a/19/1062671681_55:0:1315:945_1920x0_80_0_0_eb713d09bdb09d3037cd50d261412845.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abdulkadir selvi, libya, esenboğa havalimanı
abdulkadir selvi, libya, esenboğa havalimanı
Abdulkadir Selvi, köşesinde Libya uçağının pilotu ile kule konuşmalarını paylaştı
Gazeteci Abdulkadir Selvi, düşen Libya uçağının pilotuyla Esenboğa Havalimanı kulesinin konuşmalarını köşesine taşıdı.
Uçağın düşüş nedeniyle ilgili araştırma sürerken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, dün uçağın kaza kırıma uğramasından önce Esenboğa Hava Trafik Kontrol Merkezi ile Kaptan ve Yardımcı Pilot arasında aşağıdaki konuşmalarla ilgili açıklama yapmıştı.
Gazeteci Abdulkadir Selvi, Hürriyet gazetesindeki bugünkü köşesinde
Libya uçağının pilotuyla Esenboğa Havalimanı kulesinin
konuşmalarını paylaştı:
"Fransız aksanı ile İngilizce konuşan ve ses tonundan oldukça sakin olduğu anlaşılan pilotla, Esenboğa kule arasında ilk olarak şu diyalog yaşanıyor.
Pilot- Genel elektrik arızası.
Pilot- Genel elektrik arızası.
Kule- Esenboğa Havalimanı’na dönmek
ister misin?
Kule- Pisti boşalttık, hazırız.
Bu aşamadan sonra Esenboğa kulede uçağın inişini yönetmesi için hava yaklaşma birimi devreye giriyor. O sırada pilot, elektrik arızası nedeniyle uçağın içindeki ekranların gittiğini söylüyor. Ekranları göremediğini belirttikten sonra, “Beni görüyor musunuz?” diye soruyor. Hava yaklaşma birimi, “Seni görüyorum. 32 bin feet’tesin. Esenboğa Havaalanı’nın pistlerini boşalttık, alçal” diyor. O andan itibaren Esenboğa Havalimanı’nda pistteki uçaklar çekiliyor. Pist boşaltılıyor. Ve Esenboğa Havalimanı iniş ve kalkışlara kapatılıyor."