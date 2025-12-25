https://anlatilaninotesi.com.tr/20251225/abdulkadir-selvi-kosesinde-libya-ucaginin-pilotu-ile-kule-konusmalarini-paylasti-1102202750.html

Abdulkadir Selvi, köşesinde Libya uçağının pilotu ile kule konuşmalarını paylaştı

Gazeteci Abdulkadir Selvi, düşen Libya uçağının pilotuyla Esenboğa Havalimanı kulesinin konuşmalarını köşesine taşıdı.

Uçağın düşüş nedeniyle ilgili araştırma sürerken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, dün uçağın kaza kırıma uğramasından önce Esenboğa Hava Trafik Kontrol Merkezi ile Kaptan ve Yardımcı Pilot arasında aşağıdaki konuşmalarla ilgili açıklama yapmıştı. Gazeteci Abdulkadir Selvi, Hürriyet gazetesindeki bugünkü köşesinde Libya uçağının pilotuyla Esenboğa Havalimanı kulesinin konuşmalarını paylaştı:"Fransız aksanı ile İngilizce konuşan ve ses tonundan oldukça sakin olduğu anlaşılan pilotla, Esenboğa kule arasında ilk olarak şu diyalog yaşanıyor.Kule- Neyin var?Pilot- Genel elektrik arızası.Kule- Tekrar et.Pilot- Genel elektrik arızası.Kule- Esenboğa Havalimanı’na dönmekister misin?Pilot- Dönerim.Kule- Dön.Pilot- Tamam.Kule- Pisti boşalttık, hazırız.Bu aşamadan sonra Esenboğa kulede uçağın inişini yönetmesi için hava yaklaşma birimi devreye giriyor. O sırada pilot, elektrik arızası nedeniyle uçağın içindeki ekranların gittiğini söylüyor. Ekranları göremediğini belirttikten sonra, “Beni görüyor musunuz?” diye soruyor. Hava yaklaşma birimi, “Seni görüyorum. 32 bin feet’tesin. Esenboğa Havaalanı’nın pistlerini boşalttık, alçal” diyor. O andan itibaren Esenboğa Havalimanı’nda pistteki uçaklar çekiliyor. Pist boşaltılıyor. Ve Esenboğa Havalimanı iniş ve kalkışlara kapatılıyor."

