50 yaş ve üzeri kitle yapay zekayı nasıl görüyor?
Gazeteci Serhat Ayan’ın Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Yapay Zeka Günlüğü programında bugünkü konusu yapay zekaya dair yaptığı bir araştırma oldu. 25.12.2025, Sputnik Türkiye
Serhat Ayan, 50 yaş üstü kitlenin yapay zekayı hangi alanda kullandığını ve nasıl gördüğünü araştırdı. Gazeteci Ayan, araştırma sonuçlarını Yapay Zeka Günlüğü programında aktardı. Buna göre, 50 yaş ve üzeri kitle yapay zeka kullanımını kritik konularda kesin bir dille reddediyor.Serhat Ayan, araştırma sonucu elde ettiği verileri şöyle paylaştı:
Serhat Ayan, 50 yaş üstü kitlenin yapay zekayı hangi alanda kullandığını ve nasıl gördüğünü araştırdı. Gazeteci Ayan, araştırma sonuçlarını Yapay Zeka Günlüğü programında aktardı. Buna göre, 50 yaş ve üzeri kitle yapay zeka kullanımını kritik konularda kesin bir dille reddediyor.
Serhat Ayan, araştırma sonucu elde ettiği verileri şöyle paylaştı:
“Yapay zekayla ilgili bir araştırma yaptım. Şehirli ve kırsal kesimde 50 yaş üstündeki kitleyle ilgili. Yapay zekayı hangi alanda kullandıklarını ve hangi konularda güvendikleri konusuna baktım. Analizler katılımcıların yapay zekayı hayatı doğrudan etkileyen sağlık, finans ve çocuk yetiştirme gibi kritik alanlarda kesin bir dille reddettiğini gösteriyor. Buna karşın evde alarm kurma, yol tarifi, market indirimleri takibi gibi düşük riskli ve pratik görevlerde bir yardımcı olarak görüyorlar. Hedef kitlenin kontrolü kaybetme korkusunu sürekli taşıdığı görülüyor. Güvensizlik ve mahremiyetin ihlal edileceği endişeleri bulunuyor. Özellikle akıllı cihazların ortamı dinlediği fikri onlarda büyük bir korku yaratıyor. İnsandan alınan tavsiyeyle yapay zeka tavsiyesi farklı olarak nitelendiriliyor. Yapay zekayı soğuk, ruhsuz buluyorlar. Kritik konularda yapay zeka tavsiyesi almak katılımcılar tarafından kabul edilemez görülüyor.”