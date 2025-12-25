https://anlatilaninotesi.com.tr/20251225/11-yargi-paketi-deprem-suclari-kapsam-disi-birakildi-1102204957.html
11. Yargı Paketi: Deprem suçları kapsam dışı bırakıldı
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik'te yayınlanan Seyir Hali programında 11. Yargı Paketi'nin TBMM'de kabul edilmesi hakkında konuştu.Çağatay, konuya ilişkin şunları söyledi:"Deprem suçlularını son anda paketten çıkardılar"Düzenlemenin kapsamına ilişkin son dakika değişikliğine dikkat çeken Çağatay, "Covid-19 düzenlemesi" olarak bilinen infaz indirimi maddesinden deprem suçlarının istisna tutulmasını eleştirel bir bakış açısıyla yorumladı:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda, kamuoyunda "11. Yargı Paketi" olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 77 ret oyuna karşılık 274 evet oyuyla kabul edildi.
11. Yargı Paketi'nde yer alan ve kamuoyunda "Covid-19 düzenlemesi" olarak bilinen infaz indirimi içeren 27. maddeden deprem suçları çıkarıldı.
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında 11. Yargı Paketi'nin TBMM'de kabul edilmesi hakkında konuştu.
Çağatay, konuya ilişkin şunları söyledi:
TBMM dün yaklaşık 50 bin mahkumun tahliyesine yol açacak 11. yargı paketini kabul etti ve paket Meclis'ten geçti. Cezaevlerinde en az 50 bin, en iyi ihtimalle 120 bin civarında kişinin bu yasadan yararlanacağını tahmin ediyoruz. Şu anda cezaevinde bizi dinleyen izleyicilerimize şimdiden hayırlı tahliyeler diyoruz.
"Deprem suçlularını son anda paketten çıkardılar"
Düzenlemenin kapsamına ilişkin son dakika değişikliğine dikkat çeken Çağatay, "Covid-19 düzenlemesi" olarak bilinen infaz indirimi maddesinden deprem suçlarının istisna tutulmasını eleştirel bir bakış açısıyla yorumladı:
Bu arada pakette deprem suçluları da vardı; onları son anda paketten çıkardılar. Ben tabii deprem suçlularının son anda paketten çıkarıldığına inanmıyorum; onları pakete sokan birileri vardı. İşte Hatay'da, Maraş'ta, Malatya'da, Adıyaman'da şurada burada 'hatırlı bir takım abiler' devreye girmiş belli ki. 'Bizi de koyun pakete de aradan çıkalım, ne var yani bir tane bina yaptık, üç yüz kişi öldü aman Allah'ını seversen ya' gibi muhabbetler dönüyor. İnsanın hayatı Türkiye'de çok ucuz.