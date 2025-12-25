11. Yargı Paketi: Deprem suçları kapsam dışı bırakıldı

Bu arada pakette deprem suçluları da vardı; onları son anda paketten çıkardılar. Ben tabii deprem suçlularının son anda paketten çıkarıldığına inanmıyorum; onları pakete sokan birileri vardı. İşte Hatay'da, Maraş'ta, Malatya'da, Adıyaman'da şurada burada 'hatırlı bir takım abiler' devreye girmiş belli ki. 'Bizi de koyun pakete de aradan çıkalım, ne var yani bir tane bina yaptık, üç yüz kişi öldü aman Allah'ını seversen ya' gibi muhabbetler dönüyor. İnsanın hayatı Türkiye'de çok ucuz.