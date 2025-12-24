‘Suriye’deki çatışmalar Şam’ın ABD ile Türkiye arasında sıkıştığını gösteriyor’

“Halep’in Şeyh Maksud ve Eşrefiye semtinde çatışmalar yaşandı. Buralar geçmişten bu yana Kürt mahalleleri. Esad zamanından bu yana buralara Suriye ordusunun girmemesi yönünde anlaşmalar vardı. Esad’ın devrilmesinden sonra aynı statü devam etti. Geçtiğimiz nisan ayında bu bölgelerle ilgili anlaşma yapılmıştı. Ancak dün akşam bu bölgelerde çatışmalar yaşandı ve iki taraf da birbirini suçladı. Kesin olarak saptanamamış olsa da çatışmanın yaşandığını biliyoruz. Colani tarafının takviyeler yaparak ağır silahlarla saldırılar düzenlediğini, SDG’nin de karşılık verdiğini gördük. Colani’nin birlikleri ‘Biz buralara yönelik ateşin kesilmesi emrini verdik’ açıklamasını yaptı. Açıklamada aynı zamanda ‘Bize ateş açılan yerlere saldırıyoruz’ ayrıntısı vardı. Sonuç itibarıyla dün gece itibarıyla bu çatışmalar bitti.

Rojava ile ilgili yani SDG’nin hakim olduğu bölgelerde gerginlikler bu çatışmaların öncesinde de vardı. 22 Aralık’ta Türk heyetinin oraya gitmesiyle bu çatışmaların yaşanması bazı iddiaları da gündeme getirdi. Dikkat çeken bir diğer nokta da çatışmaların sadece Halep’te yaşanması. ‘Çatışmalar neden ABD’nin SDG ile iş birliğinde olduğu bölgelerde değil de Halep’te yaşandı?’ sorusunun sorulması gerekir. Türkiye’nin bir dahli var mıdır bilinmez ama Türkiye’den üst düzey bir heyetin oraya varması sonrası çatışmanın yaşanması ilginç bir gelişme. Şam’ın bir sıkışmışlık hali yaşadığını düşünüyorum. İlişkilerini en az iki taraflı olarak devam ettirmeye çalışıyor. Bunların en güçlü ikisi ABD ve Türkiye. Türkiye’nin Suriye’deki tezleri birbiriyle çelişiyor. Karşı karşıya gelmiş durumdalar. ABD bir taraftan Colani ile iş birliğinde bir taraftan da Kürtlerin savunduğu tezlere yakın bir çözüm dayatmasında. Bu bir başka taraftan Türkiye’nin tamamen güvenlik tanımlamalarına ters düştüğü için Türkiye bunun olmaması için çaba sarf ediyor. Colani ikisinin arasında kalmış durumda. ABD pozisyon olarak Türkiye’den çok daha güçlü olduğu için bunu gerçekleştirmek istiyor ama Türkiye’nin sahada bir ağırlığı var. Türkiye de Colani’ye bu ağırlığı dayatıyor. Bir anlaşmaya ulaşılabilmiş değil.”