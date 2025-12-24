Türkiye
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251224/rus-orlan-10e-ihasinin-teknik-ozellikleri-neler-1102172383.html
Rus Orlan-10E İHA'sının teknik özellikleri neler?
Rus Orlan-10E İHA'sının teknik özellikleri neler?
Sputnik Türkiye
Havadan nesneleri kontrol ve gözlemleme için tasarlanan bu İHA, GSM baz istasyonlarını, hücresel iletişim ağlarını ve radyo yayını yapan nesneleri tespit... 24.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-24T17:24+0300
2025-12-24T17:24+0300
multi̇medya
i̇nfografi̇k
vi̇deo
rusya
orlan-10
i̇ha
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/18/1102172482_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6ecb7489217c3adcf9668a3ded291966.png
Menzili 300 km'ye varan Orlan-10E İHA'sının teknik özellikleri, Sputnik'in videolu infografiğinde.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Rus Orlan-10E İHA'sının teknik özellikleri neler?
Sputnik Türkiye
Rus Orlan-10E İHA'sının teknik özellikleri neler?
2025-12-24T17:24+0300
true
PT0M21S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/18/1102172482_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_01a5bc14c82e879584f950b80198168f.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇nfografi̇k, vi̇deo, rusya, orlan-10, i̇ha, видео
i̇nfografi̇k, vi̇deo, rusya, orlan-10, i̇ha, видео

Rus Orlan-10E İHA'sının teknik özellikleri neler?

17:24 24.12.2025
© Sputnik
Abone ol
Havadan nesneleri kontrol ve gözlemleme için tasarlanan bu İHA, GSM baz istasyonlarını, hücresel iletişim ağlarını ve radyo yayını yapan nesneleri tespit edebilir.
Menzili 300 km'ye varan Orlan-10E İHA'sının teknik özellikleri, Sputnik'in videolu infografiğinde.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала