Rus Orlan-10E İHA'sının teknik özellikleri neler?
Menzili 300 km'ye varan Orlan-10E İHA'sının teknik özellikleri, Sputnik'in videolu infografiğinde.
Havadan nesneleri kontrol ve gözlemleme için tasarlanan bu İHA, GSM baz istasyonlarını, hücresel iletişim ağlarını ve radyo yayını yapan nesneleri tespit edebilir.
Menzili 300 km'ye varan Orlan-10E İHA'sının teknik özellikleri, Sputnik'in videolu infografiğinde.