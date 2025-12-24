https://anlatilaninotesi.com.tr/20251224/perakende-zinciri-katilim-bankasi-kuruyor-1102167618.html

Perakende zinciri, katılım bankası kuruyor

BİM, katılım bankası kurmak için bugün Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) başvuru yapılmasına karar verildiğini duyurdu. 24.12.2025, Sputnik Türkiye

BİM Birleşik Mağazalar AŞ tarafından, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, 3 Ekim 2024'te kurulması muhtemel bir dijital katılım bankasına iştirak edilmesi hususunda araştırma yapılmasına karar verildiğinin duyurulduğu hatırlatıldı.Hizmet çeşitliliğinin dijital bankaya göre çok daha zengin olması sebebiyle çoğunlukla dijital kanallar üzerinden kurgulanacak geleneksel katılım bankası kurulmasının daha avantajlı olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:Açıklamada, bankanın kurulması için bugün BDDK'ye başvuru yapılacağı ve sürece ilişkin gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi.

