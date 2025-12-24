Özgür Erdursun: Sabit gelirli için kabus yılına doğru gidiyoruz

Biz asgari ücretin 27 bin 630 ila 28 bin TL bandında olmasını bekliyorduk; 28 bin 75 TL oldu. Ancak asgari ücret rakamsal olarak artarken, alım gücü değeri olarak 21 bin 422 liraya düştü. Neden böyle söylüyorum? Ocak 2025'te 22 bin 104 lira olan asgari ücretin alım gücü, her ay açıklanan enflasyonla eridi ve Kasım ayında 16 bin 998 liraya kadar geriledi. Şimdi biz bu rakamı 28 bin 75 liraya çıkarıyoruz ama bu miktar, geçen yılın başındaki alım gücü değerine bile ulaşmıyor. Gerçek anlamda o alım gücüne ulaşması için rakamın 36 bin 800 lira olması gerekiyordu.