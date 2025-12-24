MEB'den öğretmenlikte kritik değişiklik: Pedagojik formasyon şartı kaldırıldı
Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlik mesleğine geçiş sürecinde önemli bir düzenlemeye giderek Milli Eğitim Akademisi'nde verilecek hazırlık eğitimini esas aldı. Yeni kararla birlikte, bu eğitimi tamamlayan adaylardan pedagojik formasyon belgesi istenmeyecek.
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik'te yayınlanan Seyir Hali programında pedagojik formasyonun kaldırılmasının eğitim kalitesi üzerindeki olası etkilerini değerlendirdi.
Çağatay, şunları söyledi:
Milli Eğitim Bakanlığı bir karar aldı. Bildiğiniz gibi eğitim fakülteleri dışındaki fakültelerden mezun olanlar öğretmen olmak istediklerinde üniversitelerden eğitim formasyonu alıyorlardı. Dün itibarıyla bu kaldırıldı. Eğitim formasyonunun kaldırılması eğitim kalitesini düşürür mü? Kesinlikle düşürür. Çünkü fen fakültesi veya mühendislik fakültesi mezunu bir genç, doğrudan öğretmen olarak atanabilecek. O güne kadar tek bir öğrenciyle karşı karşıya gelmemiş, derste nasıl hareket edeceği veya iletişim kuracağı konusunda en ufak bir bilgisi olmayan gençler öğrencilerle karşı karşıya gelecek.
Düzenlemenin içeriğine ve formasyonun önemine değinen Çağatay, şu ifadeleri kullandı:
Pedagojik formasyon, dört yıllık bir üniversite bitirip öğretmenlik yapmak isteyenler için zorunlu bir mesleki yeterlilik eğitimidir. Eğitim fakültesi mezunları zaten öğretmen olarak yetişiyor; ancak mühendis, hukukçu veya gıda mühendisi kendi alanında yetişiyor. Şimdi Bakanlık 'Buna gerek yok, fakülteyi bitirdiyseniz gelin biz sizi istihdam ederiz' diyor. Çocuklar üzerinde deney yaparak öğrenecekler herhalde. Eğer siz öğretmenlik mesleğini böyle sıradan bir mesleğe dönüştürürseniz, 'ağaç yaşken eğilir' atasözünde olduğu gibi, o ağacın nasıl eğildiğini ileriki yıllarda hep birlikte görürüz.
Formasyon eğitiminin mevcut durumunu da özetleyen Çağatay, sözlerini şöyle tamamladı:
Bugüne kadar bu eğitimi devlet ve vakıf üniversiteleri ücretli olarak veriyordu. Yaklaşık iki dönem, yani bir yıl sürüyordu. Şimdi bu eğitimden geçmeden adayları 'palas pandıras' öğrencilerin önüne atacaklar. Fen Edebiyat 'tan İlahiyat'a, Mühendislik'ten Hukuk'a kadar tüm lisans mezunlarına bu kapı aralanıyor. Bu meselenin bir yapboz tahtasına dönüştüğünü görüyoruz; Milli Eğitim Bakanlığı bugün bu uygulamayı sürdürebilir ama bir süre sonra vazgeçecektir diye düşünüyorum.