MEB'den öğretmenlikte kritik değişiklik: Pedagojik formasyon şartı kaldırıldı

Pedagojik formasyon, dört yıllık bir üniversite bitirip öğretmenlik yapmak isteyenler için zorunlu bir mesleki yeterlilik eğitimidir. Eğitim fakültesi mezunları zaten öğretmen olarak yetişiyor; ancak mühendis, hukukçu veya gıda mühendisi kendi alanında yetişiyor. Şimdi Bakanlık 'Buna gerek yok, fakülteyi bitirdiyseniz gelin biz sizi istihdam ederiz' diyor. Çocuklar üzerinde deney yaparak öğrenecekler herhalde. Eğer siz öğretmenlik mesleğini böyle sıradan bir mesleğe dönüştürürseniz, 'ağaç yaşken eğilir' atasözünde olduğu gibi, o ağacın nasıl eğildiğini ileriki yıllarda hep birlikte görürüz.