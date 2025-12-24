https://anlatilaninotesi.com.tr/20251224/fikra-gibi-olay-kayseride-garsona-once-50-euro-bahsis-verdi-ertesi-gun-geri-istedi--1102157161.html

Fıkra gibi olay: Kayseri'de garsona önce 50 Euro bahşiş verdi, ertesi gün geri istedi

Fıkra gibi olay: Kayseri'de garsona önce 50 Euro bahşiş verdi, ertesi gün geri istedi

Sputnik Türkiye

Kayseri'de yabancı bir turist garsona 50 lira yerine 50 Euro bahşiş verdi. Durumu fark eden turist parasını geri istedi. 24.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-24T12:31+0300

2025-12-24T12:31+0300

2025-12-24T12:31+0300

yaşam

kayseri

bahşiş

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/05/1094213806_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_cda2a3e7fd028fe43809e0b59ec08155.jpg

Kayseri'de yaşanan ilginç olayda bir restoranda ailesiyle yemek yiyen yabancı turist 50 Euro bahşiş bıraktı. Ertesi gün ise restoranı arayarak 50 lira bırakacakken yanlışlıkla 50 Euro bıraktığını söyledi ve paranın 45 Euro'sunu geri istedi. Bahşiş bırakılan garson ise parayı turistin hesabına gönderdi. Yanlışlıkla bıraktım diyerek aradıErciyes Dağı'nda kayak yapmak için Kayseri'ye gelen bir turist aile, akşam yemeği için Muhammed Aytekin'in çalıştığı Melikgazi ilçesi Köşk Mahallesi'ndeki restorana geldi.Aileyi karşılayan Aytekin, müşterilerin istediği yemekleri servis etti ve onlarla yakından ilgilendi.Daha sonra kasaya gelerek hesabı ödeyen aile, mekandan çıkmadan Aytekin'e 50 avro bahşiş verdi. Duruma şaşıran Aytekin, aileye teşekkür ederek onları uğurladı. Olaydan bir gün sonra iş yeri telefonundan Aytekin'e ulaşan aile, aslında 50 lira bahşiş vereceklerini ancak yanlışlıkla 50 Euro verdiklerini söyledi. Kayseri'den ayrıldıklarını ve İstanbul'da bulunduklarını belirten aile, Aytekin'den paranın 45 Euro'sunu hesaba göndermesini istedi. Müşterinin talebini kabul eden Aytekin, 45 Euro karşılığındaki Türk lirasını turistin ilettiği hesaba gönderdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251130/restoranlardaki-servis-ucreti-yasaklaniyor-1101424512.html

kayseri

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kayseri, bahşiş