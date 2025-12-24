Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251224/fikra-gibi-olay-kayseride-garsona-once-50-euro-bahsis-verdi-ertesi-gun-geri-istedi--1102157161.html
Fıkra gibi olay: Kayseri'de garsona önce 50 Euro bahşiş verdi, ertesi gün geri istedi
Fıkra gibi olay: Kayseri'de garsona önce 50 Euro bahşiş verdi, ertesi gün geri istedi
Kayseri'de yabancı bir turist garsona 50 lira yerine 50 Euro bahşiş verdi. Durumu fark eden turist parasını geri istedi.
12:31 24.12.2025
Kayseri'de yabancı bir turist garsona 50 lira yerine 50 Euro bahşiş verdi. Durumu fark eden turist parasını geri istedi.
Kayseri'de yaşanan ilginç olayda bir restoranda ailesiyle yemek yiyen yabancı turist 50 Euro bahşiş bıraktı. Ertesi gün ise restoranı arayarak 50 lira bırakacakken yanlışlıkla 50 Euro bıraktığını söyledi ve paranın 45 Euro'sunu geri istedi. Bahşiş bırakılan garson ise parayı turistin hesabına gönderdi.

Yanlışlıkla bıraktım diyerek aradı

Erciyes Dağı'nda kayak yapmak için Kayseri'ye gelen bir turist aile, akşam yemeği için Muhammed Aytekin'in çalıştığı Melikgazi ilçesi Köşk Mahallesi'ndeki restorana geldi.
Aileyi karşılayan Aytekin, müşterilerin istediği yemekleri servis etti ve onlarla yakından ilgilendi.
Daha sonra kasaya gelerek hesabı ödeyen aile, mekandan çıkmadan Aytekin'e 50 avro bahşiş verdi. Duruma şaşıran Aytekin, aileye teşekkür ederek onları uğurladı. Olaydan bir gün sonra iş yeri telefonundan Aytekin'e ulaşan aile, aslında 50 lira bahşiş vereceklerini ancak yanlışlıkla 50 Euro verdiklerini söyledi. Kayseri'den ayrıldıklarını ve İstanbul'da bulunduklarını belirten aile, Aytekin'den paranın 45 Euro'sunu hesaba göndermesini istedi. Müşterinin talebini kabul eden Aytekin, 45 Euro karşılığındaki Türk lirasını turistin ilettiği hesaba gönderdi.
Android APK
