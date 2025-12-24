Türkiye
Erdoğan'dan Libya uçağı değerlendirmesi: 'Tahkikat başladı, gereken yapılacaktır'
Cumhurbaşkanı Erdoğan düşen Libya uçağına ilişkin tahkikatın başladığını söyledi ve 'gereken yapılacaktır' dedi. 24.12.2025, Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu:Erdoğan'dan uçak kazası açıklamasıErdoğan, dün Ankara'da düşen uçakta hayatını kaybeden Libya askeri heyeti için başsağlığı diledi:Partililere uyarı'Tahriklere kapılmayacağız'Terörsüz Türkiye mesajıMuhalefete 'rapor' eleştirisiÖzel'e eleştiri
14:54 24.12.2025 (güncellendi: 15:52 24.12.2025)
© Utku UçrakCumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan düşen Libya uçağına ilişkin tahkikatın başladığını söyledi ve 'gereken yapılacaktır' dedi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu:

Erdoğan'dan uçak kazası açıklaması

Erdoğan, dün Ankara'da düşen uçakta hayatını kaybeden Libya askeri heyeti için başsağlığı diledi:

Kardeş Libya halkına, Libya Silahlı Kuvvetlerine, hükümetine başsağlığı diliyor, ülkem ve milletim adına taziyelerimi sunuyorum. Tahkikat başladı, gereken yapılacaktır

Partililere uyarı

kibir gurur, sokakta kasılarak yürüme gibi karakter zafiyetleri bu çatı altında Erdoğan ile yol arkadaşlığı yapanlara yakışmaz

'Tahriklere kapılmayacağız'

Herkes bilsin ki biz dün olduğu gibi bugün de sulhu sükundan yanayız. Ama bu demek değildir ki haksızlığa rıza gösterir, zulme sessiz kalırız. Asla. İster Doğu Akdeniz'de ister Ege'de isterse başka yerde olsun, biz ne hak yeriz ne de hakkımızı yediririz. Elinde 70 binden fazla Filistinli kardeşimizin kanı olanların hadsizliklerinin bizim nazarımızda teneke tıngırtısından başka farkı yoktur

Terörsüz Türkiye mesajı

(Terörsüz Türkiye) Sınırlarımız dışında karamsarlık havası dağılmaya, Arap, Kürt, Türkmen, Sünni, Şii kardeşlerimiz geleceklerine umutla bakmaya başladı. Komisyonun son eşiği de başarıyla aşacağına inanıyorum. Cumhur İttifakı olarak ilk günden itibaren yapıcı, kuşatıcı ve çözüm odaklı bir yaklaşım benimsedik

Muhalefete 'rapor' eleştirisi

Muhalefet ülkenin her meselesinde olduğu gibi komisyon raporunda da kolaya kaçtı, hesapçı davrandı. CHP vesayete teslim olmuş sürecin önünü açacak hiçbir somut teklif getiremedi. Meclis önemli sorumluluk üstleniyor. Ana muhalefetin somut önerisi yok. Çözüme dair reçeteleri yok.

Özel'e eleştiri

CHP Genel Başkanı, yurt dışında Türkiye partisi olma erdemini gösteremiyor. 86 milyonu utandırıyor. Türkiye'yi şikayet ediyor. 5 dakikalık randevu için yalvarıyor. Onun adına hicap duyuyorum CHP'lilerin de bu ezikliği kabul etmediklerine inanıyorum. Daha mezar başında nasıl davranacağından habersiz kabristanda kadeh tokuşturmayı maharet zanneden birinden, yurt dışında diplomatik temas beklemek beyhude

