https://anlatilaninotesi.com.tr/20251224/erdogandan-libya-ucagi-degerlendirmesi-tahkikat-basladi-gereken-yapilacaktir-1102169086.html
Erdoğan'dan Libya uçağı değerlendirmesi: 'Tahkikat başladı, gereken yapılacaktır'
Erdoğan'dan Libya uçağı değerlendirmesi: 'Tahkikat başladı, gereken yapılacaktır'
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan düşen Libya uçağına ilişkin tahkikatın başladığını söyledi ve 'gereken yapılacaktır' dedi. 24.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-24T14:54+0300
2025-12-24T14:54+0300
2025-12-24T15:52+0300
poli̇ti̇ka
recep tayyip erdoğan
libya
uçak kazası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0f/1101825577_0:741:2047:1892_1920x0_80_0_0_456eb5ce8ca0223432a5c54a4f8ca97c.jpg
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu:Erdoğan'dan uçak kazası açıklamasıErdoğan, dün Ankara'da düşen uçakta hayatını kaybeden Libya askeri heyeti için başsağlığı diledi:Partililere uyarı'Tahriklere kapılmayacağız'Terörsüz Türkiye mesajıMuhalefete 'rapor' eleştirisiÖzel'e eleştiri
libya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0f/1101825577_0:549:2047:2084_1920x0_80_0_0_beecdcd07c8b3522ced0368f218242d7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
erdoğan, erdoğan uçak açıklama, erdoğan uçak kaza açıklama
erdoğan, erdoğan uçak açıklama, erdoğan uçak kaza açıklama
Erdoğan'dan Libya uçağı değerlendirmesi: 'Tahkikat başladı, gereken yapılacaktır'
14:54 24.12.2025 (güncellendi: 15:52 24.12.2025)
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan düşen Libya uçağına ilişkin tahkikatın başladığını söyledi ve 'gereken yapılacaktır' dedi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu:
Erdoğan'dan uçak kazası açıklaması
Erdoğan, dün Ankara'da düşen uçakta hayatını kaybeden Libya askeri heyeti için başsağlığı diledi:
Kardeş Libya halkına, Libya Silahlı Kuvvetlerine, hükümetine başsağlığı diliyor, ülkem ve milletim adına taziyelerimi sunuyorum. Tahkikat başladı, gereken yapılacaktır
kibir gurur, sokakta kasılarak yürüme gibi karakter zafiyetleri bu çatı altında Erdoğan ile yol arkadaşlığı yapanlara yakışmaz
'Tahriklere kapılmayacağız'
Herkes bilsin ki biz dün olduğu gibi bugün de sulhu sükundan yanayız. Ama bu demek değildir ki haksızlığa rıza gösterir, zulme sessiz kalırız. Asla. İster Doğu Akdeniz'de ister Ege'de isterse başka yerde olsun, biz ne hak yeriz ne de hakkımızı yediririz. Elinde 70 binden fazla Filistinli kardeşimizin kanı olanların hadsizliklerinin bizim nazarımızda teneke tıngırtısından başka farkı yoktur
(Terörsüz Türkiye) Sınırlarımız dışında karamsarlık havası dağılmaya, Arap, Kürt, Türkmen, Sünni, Şii kardeşlerimiz geleceklerine umutla bakmaya başladı. Komisyonun son eşiği de başarıyla aşacağına inanıyorum. Cumhur İttifakı olarak ilk günden itibaren yapıcı, kuşatıcı ve çözüm odaklı bir yaklaşım benimsedik
Muhalefete 'rapor' eleştirisi
Muhalefet ülkenin her meselesinde olduğu gibi komisyon raporunda da kolaya kaçtı, hesapçı davrandı. CHP vesayete teslim olmuş sürecin önünü açacak hiçbir somut teklif getiremedi. Meclis önemli sorumluluk üstleniyor. Ana muhalefetin somut önerisi yok. Çözüme dair reçeteleri yok.
CHP Genel Başkanı, yurt dışında Türkiye partisi olma erdemini gösteremiyor. 86 milyonu utandırıyor. Türkiye'yi şikayet ediyor. 5 dakikalık randevu için yalvarıyor. Onun adına hicap duyuyorum CHP'lilerin de bu ezikliği kabul etmediklerine inanıyorum. Daha mezar başında nasıl davranacağından habersiz kabristanda kadeh tokuşturmayı maharet zanneden birinden, yurt dışında diplomatik temas beklemek beyhude