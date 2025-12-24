Emekli Büyükelçi Ceyhun: Avrupa halkı Ukrayna krizinin sona ermesini istiyor

“Avrupa’da eskiden ciddiye aldığımız, saygı gösterdiğimiz, onlardan da bir şey öğrenebiliriz dediğimiz liderler vardı. Avrupa son dönemlerde lidersiz bir dönem geçiriyor. Özellikle İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılmasından sonra, ama ayrılmasaydı da tahmin ediyorum aynı sıkıntı yaşanacaktı. Şu anda AB ülkelerinde lider yok. Örneğin Almanya örneğine bakarsanız son yıllarda Merkel sonrası bir lidersizlik ve bir yönetim beceriksizliği yaşamakta. Almanya birden savaşta taraf oldu. Ukrayna’da çok tartışmalı bir liderin yanında gözü kapalı bir şekilde var olması Alman kamuoyu tarafından da pek tasvip edilmiyor. Fransa’ya baktığımızda benzeri bir durum var, İngiltere zaten tamamen bu yanlışlığın içine batmış durumda. Macaristan, Slovenya gibi ülkeleri saymazsak AB gerçekten şu anda yanlış bir savaş politikasının peşine takılmış vaziyette. Bundan dolayı her geçen gün ekonomisini daha kötü bir duruma getirerek, kendi seçmenlerinin gözünde de her geçen gün kaybederek çıkmaz bir sokakta ilerliyor. Şu anda bu politikaları izleyen liderleri ve partileri bir araya getirseniz yüzde 50 oranında bile oyları yok. Bu şekilde kendi seçmenleriyle çelişkiye düşmüş ve kopmuş durumdalar. AB’de Netanyahu gibi insanlık dışı bir insana esir olmuş vaziyette giden bir AB çoğunluğu var.

Sokaktaki vatandaşla konuşacak olursak; Ukrayna konusunda sokaktaki vatandaş kesinlikle ilk adımda ateşkesi, ikinci adımda da savaşın sona ermesini istiyor. Demokrasi adına tüm dünyaya ders vermeye kalkan ve demokrasi söz konusu olduğunda kendilerinin bu işi en iyi yapan olduğunu iddia eden Avrupa’da belli kesimler Rus sanatçıları yasaklamak, onların konserlerini engellemek, Rus turistleri bile ülkelerine sokmak istememek, yanlış ambargo politikaları uygulama konusunda da yarışarak kendi vatandaşlarını çok kızdırıyorlar. Örneğin Rus turistlerin gelmemesi esnafı, uyguladıkları ambargolar iş dünyasını çok kızdırıyor. Daha düne kadar çok ucuza sağladıkları ve kışın çok ihtiyaç duydukları enerji alanındaki yakıtları almayarak ve çok daha pahalıya alarak vatandaşlarının cebine büyük zarar vermekteler ve vatandaşlar bu konuda çok tepkili.”