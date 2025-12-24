Emekli Büyükelçi Ceyhun: Avrupa halkı Ukrayna krizinin sona ermesini istiyor

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251224/emekli-buyukelci-ceyhun-avrupa-halki-ukrayna-krizinin-sona-ermesini-istiyor-1102177614.html
Emekli Büyükelçi Ozan Ceyhun, Avrupa Birliği'nin liderlik krizi, yanlış savaş ve ambargo politikaları nedeniyle halktan koptuğunu belirterek, Avrupa halkının... 24.12.2025
Emekli Büyükelçi Ozan Ceyhun, Avrupa Birliği’nin liderlik krizi, yanlış savaş ve ambargo politikaları nedeniyle halktan koptuğunu belirterek, Avrupa halkının Ukrayna’da krizin sona ermesini istediğini söyledi. Ceyhun, “Rus turistlerin gelmemesi esnafı, uyguladıkları ambargolar iş dünyasını kızdırıyor. Vatandaş bu politikalara tepkili” dedi.
Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programına konuk olan Türkiye’nin Eski Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Avrupa’nın mevcut politikalarını ve bu politikaların Türkiye’ye yansımalarını değerlendirdi:
Emekli Büyükelçi Ceyhun, küresel dengelerdeki dönüşümle birlikte Avrupa Birliği’nin yapısının köklü biçimde değiştiğini vurgulayarak, “Dünya değişti, Avrupa da buna ayak uyduruyor. Bildiğimiz AB artık yok. Avrupa’da, özellikle AB sınırları içerisinde dengeler değişiyor ve bu dengelerin değişiminde de ilk önce bizim Türkiye olarak bunu doğru analiz etmemiz, doğru takip etmemiz, buna göre de ayak uydurmamız gerekiyor. Yeni gelişmelere uygun yeni politikalar da geliştirmemiz gerekiyor. Bu açıdan bakıldığında Avrupa’daki değişim hem Avrupa’da yaşamakta olan Türk toplumu hem de bizim ülkemiz için hayati önem taşıyor” dedi.
‘Avrupa lidersiz, halktan kopuk ve yanlış bir savaş politikasına sürükleniyor’
Avrupa Birliği’nin liderlik krizi yaşadığını, yanlış savaş ve ambargo politikalarının ise hem ekonomiyi zayıflattığını hem de AB yönetimlerini kendi seçmenleriyle karşı karşıya getirdiğini söyleyen Ceyhun, şunları kaydetti:
“Avrupa’da eskiden ciddiye aldığımız, saygı gösterdiğimiz, onlardan da bir şey öğrenebiliriz dediğimiz liderler vardı. Avrupa son dönemlerde lidersiz bir dönem geçiriyor. Özellikle İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılmasından sonra, ama ayrılmasaydı da tahmin ediyorum aynı sıkıntı yaşanacaktı. Şu anda AB ülkelerinde lider yok. Örneğin Almanya örneğine bakarsanız son yıllarda Merkel sonrası bir lidersizlik ve bir yönetim beceriksizliği yaşamakta. Almanya birden savaşta taraf oldu. Ukrayna’da çok tartışmalı bir liderin yanında gözü kapalı bir şekilde var olması Alman kamuoyu tarafından da pek tasvip edilmiyor. Fransa’ya baktığımızda benzeri bir durum var, İngiltere zaten tamamen bu yanlışlığın içine batmış durumda. Macaristan, Slovenya gibi ülkeleri saymazsak AB gerçekten şu anda yanlış bir savaş politikasının peşine takılmış vaziyette. Bundan dolayı her geçen gün ekonomisini daha kötü bir duruma getirerek, kendi seçmenlerinin gözünde de her geçen gün kaybederek çıkmaz bir sokakta ilerliyor. Şu anda bu politikaları izleyen liderleri ve partileri bir araya getirseniz yüzde 50 oranında bile oyları yok. Bu şekilde kendi seçmenleriyle çelişkiye düşmüş ve kopmuş durumdalar. AB’de Netanyahu gibi insanlık dışı bir insana esir olmuş vaziyette giden bir AB çoğunluğu var.
Sokaktaki vatandaşla konuşacak olursak; Ukrayna konusunda sokaktaki vatandaş kesinlikle ilk adımda ateşkesi, ikinci adımda da savaşın sona ermesini istiyor. Demokrasi adına tüm dünyaya ders vermeye kalkan ve demokrasi söz konusu olduğunda kendilerinin bu işi en iyi yapan olduğunu iddia eden Avrupa’da belli kesimler Rus sanatçıları yasaklamak, onların konserlerini engellemek, Rus turistleri bile ülkelerine sokmak istememek, yanlış ambargo politikaları uygulama konusunda da yarışarak kendi vatandaşlarını çok kızdırıyorlar. Örneğin Rus turistlerin gelmemesi esnafı, uyguladıkları ambargolar iş dünyasını çok kızdırıyor. Daha düne kadar çok ucuza sağladıkları ve kışın çok ihtiyaç duydukları enerji alanındaki yakıtları almayarak ve çok daha pahalıya alarak vatandaşlarının cebine büyük zarar vermekteler ve vatandaşlar bu konuda çok tepkili.”
‘Avrupa siyasetinde Türkler belirleyici bir aktör haline geldi’
Emekli Büyükelçi Ceyhun, son 25-30 yılda Avrupa’da Türk kökenli siyasetçilerin görünürlüğünün ve etkisinin arttığını belirterek, Türk seçmenlerin birçok ülkede seçim sonuçlarını belirleyebilecek kritik bir rol üstlendiğini söyledi:
“Türklerin Avrupa’da etkili bir konuma gelmesi takriben son 25-30 yıllık bir geçmişe dayanıyor. Örneğin geçmiş yıllarda bir Türk’ün siyasette yer alması gerçekten alışılmamış bir durumdu. Ama günümüzde Avrupa’da neredeyse her partide, her alanda Türk politikacılar, Türk yöneticiler bizleri şaşırtmayan doğal bir gelişme. Almanya’da oldukça başarılı olan bir grafik, Belçika, Hollanda da buna eklenebilir. Elbette sözünü ettiğim gelişmede herkes Türkiye dostu olarak kariyer yapmıyor. Bunun karşılığında kariyer yapmak daha kolay olduğu için o yolu seçip kariyer yapan çok sayıda Türk politikacı da var. Ama bunlar demokraside normla sayacağımız, başa çıkmamız gereken olaylar. Onun için olumsuz konuşmayacağım. Bütününde Türk kökenli insanlarımızın çok açık, net bir biçimde hem seçmen olarak hem aday olarak hem seçilen siyasetçi olarak yoğun gördüğümüz çok sayıda ülke var. Siyasette şöyledir; örneğin bir kasabada veya bir kentte yaşıyorsanız bazen 200-300 oy farkla hangi partiden milletvekili seçileceğini belirleyebilirsiniz. Orada da Türkler yaşadıkları kentlerde, kasabalarda, köylerde seçim söz konusu olduğunda çok önemli rol oynayabiliyorlar. Orada illa ki binlerce Türk’ün yaşaması gerekmiyor.”
‘Avrupa’daki Türkler artık yerli’
Avrupa’daki Türk toplumunun yalnızca kendi kurumlarında değil, yerel yönetimlerden güvenliğe kadar birçok alanda etkin rol üstlendiğini belirterek, bu durumun Türklerin yaşadıkları ülkelerle güçlü bir uyum yakaladığının göstergesi olduğunu ifade eden Ceyhun, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Ben Almanya’da, Avusturya’da, Belçika’da çok köy, kasaba gezmiş bir diplomat ve politikacıyım. Genellikle gezdiğim köy ve kasabalarda hem cami hem kültür derneklerimizi çok ziyaret ederim. Buralarda bütün tanıdığım genç çocuklar yönetim kurullarına kadar gelmiş, başkan olmuş çocuklar yetişirken belli bir noktaya geldiklerinde gördüğüm şu; ortaokulda, lisede birlikte okudukları çocuklar Avusturyalı, Alman, Fransız, Belçikalı olabilir… Bizimki cami derneği başkanı olmuş, ama öteki arkadaşı da polis müdürü, diğeri belediye başkanı, okul müdürü. Tüm bu ilişkiler onların artık ne derece yerli, kaynaşmış olduğunun en güzel kanıtıdır. Bazen öyle olur ki; gittiğiniz yerdeki belediye başkanı veya herhangi bir parti yöneticisi sizin insanlarınızı öve öve bitiremez. Çünkü gerçekten onlarla çok iyi kaynaşmıştır.”
‘Türkiye Avrupa’daki yeni gelişmeleri iyi değerlendirmeli’
Avrupa’da yaşanan liderlik ve temsil krizinin sağ popülist ve muhafazakâr partileri güçlendirdiğini belirterek Türkiye’nin bu yeni siyasi tabloya hazırlıklı olması gerektiğini söyleyen Ceyhun, şunları kaydetti:
“Avrupa’da lidersizlik, var olan politikacıların vasatlığı, yaptıkları hatalar, vatandaşın hiç memnun olmadığı birtakım uygulamalara yönelmeleri doğal olarak alternatiflerin güçlenmesini sağlıyor. Alternatifler dediğimizde de artık Avrupa’nın alternatiflerine baktığımızda örneğin Avusturya’daki FPÖ olan parti, Almanya’da AfD dediğimiz parti, Fransa’da Le Pen… Diğer tarafa baktığımızda İtalya’da bir başbakan, Macaristan’da bizim Cumhurbaşkanımızla en iyi sahip olan Orban, Slovakya’da benzeri bir durum var, Çek Cumhuriyeti’nde tekrardan iktidara gelme durumları var. Almanya’da muhafazakar parti yüzde 24-25 civarında bir oy oranı var. Aslında Alman kamuoyu taleplerine bakacak olursak şu anda sağ popülist muhafazakar iktidar Alman kamuoyunu hiç rahatsız etmeyeceğe benziyor. Ama Almanya’ya özgü sorunlardan dolayı onun biraz uzun süreceğini tahmin ediyorum. Ama buna karşılık Avusturya’ya baktığımızda, Almanya’daki AfD ile Avusturya’daki FPÖ birebir olmayan partiler. Avusturya’daki FPÖ buradaki sisteme daha iyi adapte olmuş ve parti lideri olarak tepki gören ama parti olarak tepki görmeyen bir konumda. Bunu da buradaki seçimlerde görüyoruz. Şu anda son seçimlerde birinci olan partinin oy oranı Avusturya’da yüzde 36 ve en yakın olan partinin oy oranı yüzde 20’lerle ölçülür vaziyette. Bu da her şeyi anlatıyor. Artık öyle bir noktaya varılmış durumda ki, yarın öbür gün İtalya’da yaşadığımızı, Macaristan’da yaşadığımızı Avusturya’da da yaşayabiliriz. Peki ‘Türkiye, Türkiye’nin ilişkileri buna hazır mı?’ kısmında gerçekten bizim yapıcı bir tartışma götürmemiz gerekiyor. Artık Türkiye’deki siyasi partilerin de, nasıl ki Orban ile Cumhurbaşkanımız buluştuğunda hepimiz alkışlıyoruz, gayet doğal karşılıyoruz ve Orban’ı da hiç kimse aşırı sağcı falan diye tanımlamıyor. Ben Türk medyasında hiç böyle bir şey görmedim, duymadım, okumadım. Ama buna karşın Orban’ın en yakın müttefiği, şu an yüzde 40’lar civarında şahsi oy oranı olan, partisel oy oranı da yüzde 36 olan Avusturya’daki partneri Türkiye için hala o kategoride değil. Veya Almanya’daki AfD’nin oy oranlarına baktım. Örneğin Merz ile AfD’nin liderini karşılaştırdığınızda yeterli olmasa da ondan daha çok oy oranına sahip.”
‘Avrupa’daki sağ popülistlerle diyalog Türkiye’nin çıkarına’
Emekli Büyükelçi Ceyhun, Avrupa’da güçlenen sağ popülist partilerle ideolojik değil çıkar temelli ilişki kurulması gerektiğini belirterek, Türkiye’nin hem yurtdışındaki vatandaşlarının hem de ülke çıkarlarının bu gerçekçi yaklaşımı zorunlu kıldığını belirtti:
“Diyalogdan kaçmamamız, teşvik etmemiz gerekiyor. Türkiye’nin çıkarları bunu gerektiriyor. Yarın öbür gün AB’de iktidara gelen sağ popülist parti oranları artsa, onların Ukrayna’ya bakışını düşünelim, Ortadoğu’ya bakışlarını düşünelim… sağ popülistlerin siyasi çizgileri, Ukrayna, Ortadoğu, AB’nin geleceği, AB’nin eğitim ve kültür politikaları gibi konularda örneğin Türkiye’nin çizgisi ile Sayın Orban’ın çizgisi arasında büyük bir fark yoktur. Bugün ülkemiz Macaristan ile iyi anlaşıyorsa yarın belki Macaristan’ın müttefikim dediği, Avrupa Birliği’nde aynı parti çatısı altında, parlamentoda yer aldığı diğer siyasi partilerle ilişkisini de göz önünde tutacak olursak… Uluslararası ilişkiler açısından sevelim, sevmeyelim çıkarlarımız nedir konusunda bir bakışla bakmamız gerekiyor. Bizim yurt dışında milyonlarca insanımız var, onların çıkarlarını kollamamız gerekiyor ama Türkiye’deki 85 milyonu aşkın insanımızın da çıkarlarını kollamamız gerekiyor. Tüm bunları bir araya getirdiğimizde analizi çok doğru yapmamız gerekiyor. Avrupa’daki Türk toplumunun özellikle sağ popülist partilere eğilimlerini doğru analiz ederken Türkiye’ye de bunu doğru yansıtmamız gerekiyor. Çünkü Türkiye’deki kamuoyu ve medya yönlendirmesinde hala aşırı sağcılar edebiyatı çok yapılıyor. Trump Avrupa sağ popülistleri ile çok iyi bir ilişkiye sahip, Rusya Avrupa’nın sağ popülistleri ile mükemmel bir ilişkiye sahip ki geçmiş dönemlerde onları destekledikleri de gizli olmayan bir gerçek. Madem ki biz büyük bir Türkiye’yiz, büyük devletlerin arasında zor bir mücadelenin içerisindeyiz, o zaman Avrupa’da da bu gerçeklerden yola çıkarak romantik politikalardan uzaklaşılmalı. Türkiye bunu yapıyor demiyorum, bireysel bunu yapanlar var. Siyasi partilerin eğilimlerinde hala onu görüyorum. Geçmişte merkez partilerin bizim için çok önemli olduğuna inanırdık, Sosyal Demokratların bizi AB’ye üye yapmak istediğini sanırdık, Hristiyan Demokratların bizi hiç sevmediğini sanırdık. Ama uluslararası ilişkiler, siyaset öyle sanmanın olmadığı bir alan. Uluslararası ilişkilerin çıkarlar ilişkisi olduğunu göz önünde bulunduracak olursak, sağ popülist partilerin de iktidarlarda sorumluluk taşıdıklarında çok daha farklı konumlarda olduğunu da unutmazsak hem Türkiye’nin hem Avrupa Türk toplumunun çıkarlarında bu sağ popülist gelişmeye bir diyalog olarak başlayıp, ikincisi de gelecekte birçok siyasi konuda da, örneğin Kıbrıs Rum kesimine karşı atılacak bir adımda birden AB’de sağ popülistlerden destek sağlarsak ‘Onları istemiyoruz. Biz onlara aşırı sağcı’ diyoruz mu diyeceğiz? Veya bir Avrupa ülkesinde sağ popülist dediğimiz Türklerin lehine bir uygulama yaptıkların, ‘Hayır, istemiyoruz, siz aşırı sağcısınız, sizden bize hayır gelmesin’ mi diyeceğiz? Artık buradan çıkmamız gerekiyor.”
‘Avrupa'da yaşayan Türk seçmenin tercihi değişiyor’
Türk seçmenlerin sağ popülist partilere yönelmesinin bu partileri Türk toplumunun taleplerini dikkate almaya zorladığını belirterek, bunun Avrupa’daki Türklerin siyasal ağırlığını artıran önemli bir gelişme olduğunu vurgulayan Ceyhun, “Türkler sağ popülist partilerden aday olanlara her geçen gün daha çok ‘Sen aramızdan çıkmış bir hainsin’ demekten vazgeçiyorlar ve sağ popülist partilerin de seçilebilir olduğunu her geçen gün daha fazla görüyorlar. Bu da demokrasi adına ve Türklerimizin daha çok değer görmesi açısından çok önemli bir konu. Çünkü eskiden Türkler Yeşilleri ve Sosyal Demokratları seçer diye damgalanmış durumdaydılar. Doğal olarak diğer partiler Türkler için adım atmıyordu. Bugün için ise Türklerin seçme eğilimi gösterdiği partiler Türklere yönelik de adım atmak zorunda kalıyorlar. Bu Türk toplumunun çıkarları açısından çok önemli bir rol oynuyor” dedi.