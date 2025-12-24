Canlı yayında gözyaşlarıyla duyurdu: '11.yargı paketinin 27. maddesinden deprem suçluları muaf tutuldu’

MASAK bu tür konularda üç farklı rapor düzenler. İlk rapor mali analiz raporlarıdır. Bu raporlarda kişi ya da şirketlerin tüm parasal hareketleri incelenir. İkincisi suçla ilgili elde edildiği değerlendirilen mal varlığın tespitine yönelik inceleme yapar. Üçüncü rapor da bu gelirlerin aklanıp aklanmadığını belirlemeye yönelik çalışma yapar. Epözdemir’in raporu bu üç raporu da kapsıyor. Normalde aklama suçu şarta bağlı bir suçtur. Mutlaka bir suçun gerçekleşmesi sonrası oluşan bir suçtur. Öncül suç gerçekleşmeden aklama suçu gerçekleşmez. Bir suç olacak ve o suçtan bir para aklanacak. Bu raporda şöyle önemli bir tespit var. İki olay dışında öncül suç tespiti bizim tarafımızdan yapılmamıştır diyor. Sadece varsayım üzerinden aklama soruşturması yapılmış ve yüksel muhtemelle ortaya çıkardık diyor. Bunu kanıtlayacak olan savcılık. Eğer bunu savcılık ispatlayamazsa bu rapor tamamen boşa düşer. Bu rapor aklama suçu raporu. Aklama suçunun olabilmesi için öncül suçun gerçekleşmesi lazım. Bunu ispat edecek olan savcılık makamıdır. Bu öncül suç dolandırıcılık, yasa dışı, rüşvet, uyuşturucu olabilir. Her türlü suç olabilir. Bunu MASAK tespit etmedi, gerçekleştiğini varsayarak bu rapor hazırladı. Bunu savcılık ispatlayacak.