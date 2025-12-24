Canlı yayında gözyaşlarıyla duyurdu: '11.yargı paketinin 27. maddesinden deprem suçluları muaf tutuldu’
'Murat Çalık canından endişe ediyor: Beni yalnız bırakmayın'
Abone ol
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları İki kez Türkiye birincisi olmasına rağmen mülakatta elenen hukukçu Emre Pişiren, Eski MASAK Başkan Yardımcısı Ramazan Başak, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve Adalet Peşinde Aileleri Platformu Kurucusu Döne Kaya oldu.
İki kez Türkiye birincisi olmasına rağmen mülakatta elenen hukukçu Emre Pişiren, yaşadıklarını canlı yayında anlattı. Eski MASAK Başkan Yardımcısı Ramazan Başak ise tutuklu Avukat Rezan Epözdemir’in MASAK raporunu değerlendirdi.
DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ise yeni asgari ücreti yorumladı. Adalet Peşinde Aileleri Platformu Kurucusu Döne Kaya da 11.yargı paketi nöbetinin detaylarını aktardı.
‘MASAK aklama raporu hazırladı, savcı suçu ispat edecek’
Eski MASAK Başkan Yardımcısı Ramazan Başak, şöyle konuştu:
MASAK bu tür konularda üç farklı rapor düzenler. İlk rapor mali analiz raporlarıdır. Bu raporlarda kişi ya da şirketlerin tüm parasal hareketleri incelenir. İkincisi suçla ilgili elde edildiği değerlendirilen mal varlığın tespitine yönelik inceleme yapar. Üçüncü rapor da bu gelirlerin aklanıp aklanmadığını belirlemeye yönelik çalışma yapar. Epözdemir’in raporu bu üç raporu da kapsıyor. Normalde aklama suçu şarta bağlı bir suçtur. Mutlaka bir suçun gerçekleşmesi sonrası oluşan bir suçtur. Öncül suç gerçekleşmeden aklama suçu gerçekleşmez. Bir suç olacak ve o suçtan bir para aklanacak. Bu raporda şöyle önemli bir tespit var. İki olay dışında öncül suç tespiti bizim tarafımızdan yapılmamıştır diyor. Sadece varsayım üzerinden aklama soruşturması yapılmış ve yüksel muhtemelle ortaya çıkardık diyor. Bunu kanıtlayacak olan savcılık. Eğer bunu savcılık ispatlayamazsa bu rapor tamamen boşa düşer. Bu rapor aklama suçu raporu. Aklama suçunun olabilmesi için öncül suçun gerçekleşmesi lazım. Bunu ispat edecek olan savcılık makamıdır. Bu öncül suç dolandırıcılık, yasa dışı, rüşvet, uyuşturucu olabilir. Her türlü suç olabilir. Bunu MASAK tespit etmedi, gerçekleştiğini varsayarak bu rapor hazırladı. Bunu savcılık ispatlayacak.
‘11.yargı paketi 27.maddeden deprem suçluları muaf tutuldu’
Adalet Peşinde Aileleri Platformu Kurucusu Döne Kaya, şunları söyledi:
Biz masada değil bunun onay sürecini de beklemek istedik. Çok sıcak bir gelişme. Ne hissedeceğimi bilmiyorum. Herkes sesimizi duydu. 11.yargı paketi 27.maddeden deprem suçluları muaf tutuldu, herkese teşekkür ediyoruz. Dört gündür nöbet tutuyorduk. Bunlar kasttan yargılanmalı. Bu nöbeti deprem suçlularının 27maddeden muaf tutulması için başlatmıştık ve oldu, nöbetimizi bitiriyoruz.