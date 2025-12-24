https://anlatilaninotesi.com.tr/20251224/asgari-ucret-aclik-siniri-altinda-kaldi-dusuk-ucret-poltikasi-bumdan-sonra-da-surecek-1102169569.html
Asgari ücret açlık sınırı altında kaldı: 'Düşük ücret poltikası bundan sonra da sürecek'
Sputnik Türkiye
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konuğu ekonomist Prof. Dr. Aziz Çelik oldu. 24.12.2025, Sputnik Türkiye
1 Ocak’tan itibaren geçerli olacak asgari ücret yüzde 27 artışla 28 bin 75 lira oldu. Brüt asgari ücret 33 bin 30 liraya, 1000 liralık asgari ücret desteğiyse 1270 liraya çıktı. Açıklanan rakamla asgari ücret ilk kez açlık sınırı altında kaldı.Ekonomist Prof. Dr. Aziz Çelik, Yeri ve Zamanı programında gazeteci Güçlü Özgan’a konuk olarak 2026 yılı asgari ücret rakamını değerlendirdi.Çelik, şunları söyledi:'Bu bir ekonomik soykırıma benziyor'
Güçlü Özgan
Güçlü Özgan
Güçlü Özgan
15:22 24.12.2025 (güncellendi: 15:27 24.12.2025)
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konuğu ekonomist Prof. Dr. Aziz Çelik oldu.
1 Ocak’tan itibaren geçerli olacak asgari ücret yüzde 27 artışla 28 bin 75 lira oldu. Brüt asgari ücret 33 bin 30 liraya, 1000 liralık asgari ücret desteğiyse 1270 liraya çıktı. Açıklanan rakamla asgari ücret ilk kez açlık sınırı altında kaldı.
Ekonomist Prof. Dr. Aziz Çelik, Yeri ve Zamanı programında gazeteci Güçlü Özgan’a konuk olarak 2026 yılı asgari ücret rakamını değerlendirdi.
“Hükümet kemer sıkma politikasına devam edecek. Asgari ücreti enflasyonun altında tutmaya karar verdiler. Bu asgari ücret 2026’da seçim olmayacağını gösteriyor. İnsafsız ve gaddar bir asgari ücret politikası izledikleri kanaatindeyim. Sadece 2025 yılı içerisinde bile şu an itibariyle 6 bin 500 liralık bir kayıp var. Asgari ücrete zam yapılmadı demek lazım. Kendi açıkladıkları enflasyonun bile altında bıraktılar. Bir ailenin yaşama miktarının altında olmasına hiç değinmiyorum bile.”
'Bu bir ekonomik soykırıma benziyor'
“İşçi tarafı masaya katılmadı ve hükümet tarafı da katılmaları için hiçbir adım atmadı. Siyaseten karar verildi. Hükümetin etkin olması iyi bir şeydir ama çalışandan yana etkin olması gerekir. Aksi halde şimdiki gibi işverenle hükümet birlikte karar veriyor. Tamamen keyfi bir biçimde oturup saptanmış bir asgari ücret var. Asgari ücret kamusal bir meseledir. Enflasyon kadar artsa şu anda 32 bin 175 lira olması gerekirdi. Sadece yönetimi bastıralım enflasyonu düşürelim düşüncesi var. Ücretler dibe doğru eşitlenmeye başlıyor. Vasıflı insanlara bile asgari ücret dayatılıyor. Bu bir ekonomik soykırıma benziyor. Hem geçim şartlarını aşağı doğru baskılıyorsunuz hem de gelir dağılımı giderek bozuluyor”