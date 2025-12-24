Asgari ücret açlık sınırı altında kaldı: 'Düşük ücret poltikası bundan sonra da sürecek'



“İşçi tarafı masaya katılmadı ve hükümet tarafı da katılmaları için hiçbir adım atmadı. Siyaseten karar verildi. Hükümetin etkin olması iyi bir şeydir ama çalışandan yana etkin olması gerekir. Aksi halde şimdiki gibi işverenle hükümet birlikte karar veriyor. Tamamen keyfi bir biçimde oturup saptanmış bir asgari ücret var. Asgari ücret kamusal bir meseledir. Enflasyon kadar artsa şu anda 32 bin 175 lira olması gerekirdi. Sadece yönetimi bastıralım enflasyonu düşürelim düşüncesi var. Ücretler dibe doğru eşitlenmeye başlıyor. Vasıflı insanlara bile asgari ücret dayatılıyor. Bu bir ekonomik soykırıma benziyor. Hem geçim şartlarını aşağı doğru baskılıyorsunuz hem de gelir dağılımı giderek bozuluyor”