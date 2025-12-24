2026’dan itibaren mecburi hale gelen gri su çözümleri

“Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yaptığı değişikliğe göre 2026 yılından itibaren hem yağmur suyunun geri kullanımı hem de gri su olarak adlandırılan suların geri kazanımıyla ilgili bir mecburiyet başlıyor. Gri su tanımı 2022 yılında ilk defa kanuni literatüre girdi. Bu su direkt sisteme verilmiyor, tekrar kullanımı için teknolojik ekipmanlar kullanılması gerekiyor. Çok ciddi bir su sorunumuz var. Her ne kadar yönetmelik büyük binaları kapsasa da bu çok önemli bir adım. Parsel alanı 2 bin metrekareden büyükse yağmur suyunu toplamak durumunda olacak. Bu suların toplanıp tekrar kullanımı sel riski için de önemli. Çevresel etkileri de söz konusu.”