2026’dan itibaren mecburi hale gelen gri su çözümleri
Gazeteci Serhat Ayan’ın Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Yeni Şeyler Rehberi programının bugünkü konuğu Masdaf CEO'su Erhan Özdemir oldu. 24.12.2025, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/11/1097966539_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_e4883f7ce468514829c8be52106a8e2d.jpg
1 Ocak’tan itibaren belirli büyüklükteki yeni yapılarda gri su sistemi zorunlu hale geliyor. Peki bu sistem ne işe yarıyor?2026 yılı itibariyle zorunlu olacak gri su çözümleri ve yağmur suyu toplanmasının avantajlarını anlatan Özdemir, şöyle konuştu:
Gazeteci Serhat Ayan’ın Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Yeni Şeyler Rehberi programının bugünkü konuğu Masdaf CEO'su Erhan Özdemir oldu.
1 Ocak’tan itibaren belirli büyüklükteki yeni yapılarda gri su sistemi zorunlu hale geliyor. Peki bu sistem ne işe yarıyor?
2026 yılı itibariyle zorunlu olacak gri su çözümleri ve yağmur suyu toplanmasının avantajlarını anlatan Özdemir, şöyle konuştu:
“Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yaptığı değişikliğe göre 2026 yılından itibaren hem yağmur suyunun geri kullanımı hem de gri su olarak adlandırılan suların geri kazanımıyla ilgili bir mecburiyet başlıyor. Gri su tanımı 2022 yılında ilk defa kanuni literatüre girdi. Bu su direkt sisteme verilmiyor, tekrar kullanımı için teknolojik ekipmanlar kullanılması gerekiyor. Çok ciddi bir su sorunumuz var. Her ne kadar yönetmelik büyük binaları kapsasa da bu çok önemli bir adım. Parsel alanı 2 bin metrekareden büyükse yağmur suyunu toplamak durumunda olacak. Bu suların toplanıp tekrar kullanımı sel riski için de önemli. Çevresel etkileri de söz konusu.”