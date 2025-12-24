https://anlatilaninotesi.com.tr/20251224/1102145406.html
Keops’un 4 bin 500 yıllık güneş teknesi, Büyük Mısır Müzesi'ne taşındı
Keops'un 4 bin 500 yıllık güneş teknesi, Büyük Mısır Müzesi'ne taşındı
Mısır'ın başkenti Kahire'nin batısındaki Giza kentinde yer alan Büyük Mısır Müzesi'nde, Firavun Keops'a ait ikinci güneş teknesinin ahşap panelleri
Mısır’ın başkenti Kahire’nin batısındaki Giza kentinde yer alan Büyük Mısır Müzesi’nde, Firavun Keops’a ait ikinci güneş teknesinin ahşap panelleri, restorasyon merkezinden sergi salonuna taşındı. Teknenin montajının bir kısmı ziyaretçiler önünde yapıldı.
© Mohamed Elshahed
“Güneş tekneleri” olarak da bilinen Keops tekneleri, Giza’daki üç büyük piramide komşu olan müzenin en önemli eserleri arasında yer alıyor.
© Mohamed Elshahed
Antik Mısır inancına göre bu cenaze tekneleri, 4. hanedanlığın ikinci kralı Keops’un ölümünden sonra öteki dünyaya yolculuğu için kullanılıyordu.
© Mohamed Elshahed
Yaklaşık 4 bin 500 yıl öncesine tarihlenen teknelerden ikisi günümüze ulaştı. Teknelerden ilki, 1954 yılında Büyük Piramit’in yanında bulunmuş olup 1200’den fazla parçaya ayrılmış halde keşfedilmişti.
© AP Photo / Amr Nabil
Metal çivi kullanılmadan yeniden birleştirilen ilk tekne, halihazırda Büyük Mısır Müzesi’ndeki Keops Tekneleri Salonu’nda sergileniyor.
© AP Photo / Amr Nabil
İkinci teknenin ise tüm parçalarının çıkarılması 2021 yılında tamamlandı. Restorasyonu bitirilen 1650 ahşap parçanın, müzede kendisi için hazırlanan özel yapı içerisinde birleştirilmesine başlandı.
