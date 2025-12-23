Türkiye
Yılın son meteor yağmuru: Ursid meteor yağmuru bu gece zirveye ulaşıyor
Yılın son meteor yağmuru: Ursid meteor yağmuru bu gece zirveye ulaşıyor
Yılın son meteor yağmuru Ursid, 22 Aralık’ı 23 Aralık’a bağlayan gece zirveye ulaşacak. Kaçıranlar için sıradaki olay 4 Ocak’ta zirveye ulaşacak olan... 23.12.2025, Sputnik Türkiye
Yılın son meteor yağmuru olan Ursid meteor yağmuru, 22 Aralık’ı 23 Aralık’a bağlayan gece zirveye ulaşıyor. Kuzey Yarımküre’de gözlemlenebilen bu gök olayı, uygun hava koşulları sağlanırsa Türkiye’den de görülebilecek. Ursid meteor yağmuru 26 Aralık'a kadar devam edecek, ancak en aktif olduğu dönem bu gece olacak.Kış gündönümünün hemen ardından gerçekleşen Ursidler, özellikle gece yarısından sonra ve şafak öncesi saatlerde daha net izlenebiliyor. Ay’ın hilal evresinde olması ve parlaklığının düşük olması, bu yıl gözlem için önemli bir avantaj sunuyor.Saatte ortalama 5 ila 10 meteor görülmesi beklenen Ursid yağmuru, yılın en yoğun meteor yağmurlarından biri olmasa da, zaman zaman parlak ateş toplarıyla sürprizler yapabiliyor.Ursid meteor yağmuru nedir?Ursid meteor yağmuru, 8P/Tuttle kuyruklu yıldızının Güneş etrafındaki yörüngesi boyunca bıraktığı toz ve kaya parçalarının, Dünya atmosferine girmesiyle oluşuyor. Bu parçalar atmosfere saniyede yaklaşık 70 kilometre hızla girerek sürtünmenin etkisiyle yanıyor ve gökyüzünde kısa süreli ışık izleri oluşturuyor.Türkiye’den nasıl izlenir?Uzmanlara göre Ursid meteor yağmurunu izlemek için:Kaçıranlar için bir sonraki fırsatBu gece Ursid meteor yağmurunu izleyemeyenler için bir sonraki gök olayı, 4 Ocak’ta zirveye ulaşacak olan Quadrantid meteor yağmuru olacak. Quadrantidler, kısa süren zirvesine rağmen yılın en parlak meteor yağmurlarından biri olarak biliniyor.
00:35 23.12.2025
Yılın son meteor yağmuru Ursid, 22 Aralık'ı 23 Aralık'a bağlayan gece zirveye ulaşacak. Kaçıranlar için sıradaki olay 4 Ocak'ta zirveye ulaşacak olan Quadrantid meteor yağmuru olacak.
Yılın son meteor yağmuru olan Ursid meteor yağmuru, 22 Aralık’ı 23 Aralık’a bağlayan gece zirveye ulaşıyor. Kuzey Yarımküre’de gözlemlenebilen bu gök olayı, uygun hava koşulları sağlanırsa Türkiye’den de görülebilecek. Ursid meteor yağmuru 26 Aralık'a kadar devam edecek, ancak en aktif olduğu dönem bu gece olacak.
Kış gündönümünün hemen ardından gerçekleşen Ursidler, özellikle gece yarısından sonra ve şafak öncesi saatlerde daha net izlenebiliyor. Ay’ın hilal evresinde olması ve parlaklığının düşük olması, bu yıl gözlem için önemli bir avantaj sunuyor.
Saatte ortalama 5 ila 10 meteor görülmesi beklenen Ursid yağmuru, yılın en yoğun meteor yağmurlarından biri olmasa da, zaman zaman parlak ateş toplarıyla sürprizler yapabiliyor.

Ursid meteor yağmuru nedir?

Ursid meteor yağmuru, 8P/Tuttle kuyruklu yıldızının Güneş etrafındaki yörüngesi boyunca bıraktığı toz ve kaya parçalarının, Dünya atmosferine girmesiyle oluşuyor. Bu parçalar atmosfere saniyede yaklaşık 70 kilometre hızla girerek sürtünmenin etkisiyle yanıyor ve gökyüzünde kısa süreli ışık izleri oluşturuyor.

Türkiye’den nasıl izlenir?

Uzmanlara göre Ursid meteor yağmurunu izlemek için:
Şehir ışıklarından uzak, karanlık bir alan tercih edilmeli
Kuzey yönü avantaj sağlasa da, gökyüzünün geniş bir bölümü izlenmeli
Teleskop veya dürbün kullanılmamalı
Gözlerin karanlığa alışması için en az 15–20 dakika beklenmeli

Kaçıranlar için bir sonraki fırsat

Bu gece Ursid meteor yağmurunu izleyemeyenler için bir sonraki gök olayı, 4 Ocak’ta zirveye ulaşacak olan Quadrantid meteor yağmuru olacak. Quadrantidler, kısa süren zirvesine rağmen yılın en parlak meteor yağmurlarından biri olarak biliniyor.
