Yılın son meteor yağmuru: Ursid meteor yağmuru bu gece zirveye ulaşıyor

Yılın son meteor yağmuru: Ursid meteor yağmuru bu gece zirveye ulaşıyor

23.12.2025

Yılın son meteor yağmuru olan Ursid meteor yağmuru, 22 Aralık’ı 23 Aralık’a bağlayan gece zirveye ulaşıyor. Kuzey Yarımküre’de gözlemlenebilen bu gök olayı, uygun hava koşulları sağlanırsa Türkiye’den de görülebilecek. Ursid meteor yağmuru 26 Aralık'a kadar devam edecek, ancak en aktif olduğu dönem bu gece olacak.Kış gündönümünün hemen ardından gerçekleşen Ursidler, özellikle gece yarısından sonra ve şafak öncesi saatlerde daha net izlenebiliyor. Ay’ın hilal evresinde olması ve parlaklığının düşük olması, bu yıl gözlem için önemli bir avantaj sunuyor.Saatte ortalama 5 ila 10 meteor görülmesi beklenen Ursid yağmuru, yılın en yoğun meteor yağmurlarından biri olmasa da, zaman zaman parlak ateş toplarıyla sürprizler yapabiliyor.Ursid meteor yağmuru nedir?Ursid meteor yağmuru, 8P/Tuttle kuyruklu yıldızının Güneş etrafındaki yörüngesi boyunca bıraktığı toz ve kaya parçalarının, Dünya atmosferine girmesiyle oluşuyor. Bu parçalar atmosfere saniyede yaklaşık 70 kilometre hızla girerek sürtünmenin etkisiyle yanıyor ve gökyüzünde kısa süreli ışık izleri oluşturuyor.Türkiye’den nasıl izlenir?Uzmanlara göre Ursid meteor yağmurunu izlemek için:Kaçıranlar için bir sonraki fırsatBu gece Ursid meteor yağmurunu izleyemeyenler için bir sonraki gök olayı, 4 Ocak’ta zirveye ulaşacak olan Quadrantid meteor yağmuru olacak. Quadrantidler, kısa süren zirvesine rağmen yılın en parlak meteor yağmurlarından biri olarak biliniyor.

