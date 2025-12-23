Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251223/tdk-duyurdu-yilin-kelimesi-adaylari-belli-oldu-1102078941.html
TDK duyurdu: Yılın kelimesi adayları belli oldu
TDK duyurdu: Yılın kelimesi adayları belli oldu
Sputnik Türkiye
Türk Dil Kurumu (TDK), 2025 Yılının Kelimesi/Kavramı için halk oylamasının başladığını duyurdu. TDK'yla Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi... 23.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-23T00:14+0300
2025-12-23T00:14+0300
türki̇ye
türkiye
türk dil kurumu (tdk)
kelime
kelime dağarcığı
kelime oyunu
yılın kelimesi
kelimelik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/17/1102078337_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_d2abef3ee06f1079e9ffd31d7d4f677c.jpg
2025 Yılının Kelimesi/Kavramı için Türk Dil Kurumu'yla Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi işbirliği yaptı.Değerlendirme Kurulu tarafından halktan gelen öneriler doğrultusunda belirlenen beş kelime/kavram şunlar oldu: Dijital vicdan: Gerçek hayatta sorumluluk almayıp sosyal medyadaki paylaşım veya beğenilerle vicdani rahatlama eylemi.Vicdani körlük: Birey ve toplumların ağır zulüm karşısında ahlaki duyarlılıklarını yitirerek kayıtsızlaşması.Çorak: Kısır toprak anlamındaki kelime; manevi dünyadan küresel ısınma kaynaklı susuzluğa kadar geniş kapsamlıdır.Eylemsiz merhamet: İyi niyete rağmen duygusal farkındalık ile sorumluluk alma arasındaki boşluğu görünür kılan ifade.Tek tipleşme: Bireylerin dil, düşünce, estetik ve mekân tercihleri açısından birbirine benzemesi durumu.Oylama TDK sitesinden yapılacakHalk oylaması 22–28 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Oylama, 28 Aralık’ta saat 17.30’a kadar devam edecek. Katılımcılar, TDK’nin resmi internet sitesi üzerinden oy kullanabilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/tdknin-yilin-kelimesi-oylamasi-sonuclandi-iste-2024un-kelimesi-1091901178.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/17/1102078337_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_416a3d6fc262440414521bd11f87bfa5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, türk dil kurumu (tdk), kelime, kelime dağarcığı, kelime oyunu, yılın kelimesi, kelimelik
türkiye, türk dil kurumu (tdk), kelime, kelime dağarcığı, kelime oyunu, yılın kelimesi, kelimelik

TDK duyurdu: Yılın kelimesi adayları belli oldu

00:14 23.12.2025
© AATürk Dil Kurumu (TDK)
Türk Dil Kurumu (TDK) - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2025
© AA
Abone ol
Türk Dil Kurumu (TDK), 2025 Yılının Kelimesi/Kavramı için halk oylamasının başladığını duyurdu. TDK'yla Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (İLAUM) iş birliğinde yürütülen çalışma kapsamında belirlenen kelime ve kavramlar halkın oyuna sunuldu.
2025 Yılının Kelimesi/Kavramı için Türk Dil Kurumu'yla Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi işbirliği yaptı.
Değerlendirme Kurulu tarafından halktan gelen öneriler doğrultusunda belirlenen beş kelime/kavram şunlar oldu:
Dijital vicdan: Gerçek hayatta sorumluluk almayıp sosyal medyadaki paylaşım veya beğenilerle vicdani rahatlama eylemi.
Vicdani körlük: Birey ve toplumların ağır zulüm karşısında ahlaki duyarlılıklarını yitirerek kayıtsızlaşması.
Çorak: Kısır toprak anlamındaki kelime; manevi dünyadan küresel ısınma kaynaklı susuzluğa kadar geniş kapsamlıdır.
Eylemsiz merhamet: İyi niyete rağmen duygusal farkındalık ile sorumluluk alma arasındaki boşluğu görünür kılan ifade.
Tek tipleşme: Bireylerin dil, düşünce, estetik ve mekân tercihleri açısından birbirine benzemesi durumu.

Oylama TDK sitesinden yapılacak

Halk oylaması 22–28 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Oylama, 28 Aralık’ta saat 17.30’a kadar devam edecek. Katılımcılar, TDK’nin resmi internet sitesi üzerinden oy kullanabilecek.
Kalabalık - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2024
TÜRKİYE
TDK'nın yılın kelimesi oylaması sonuçlandı: İşte 2024'ün kelimesi
23 Aralık 2024, 12:23
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала