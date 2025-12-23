https://anlatilaninotesi.com.tr/20251223/tdk-duyurdu-yilin-kelimesi-adaylari-belli-oldu-1102078941.html
TDK duyurdu: Yılın kelimesi adayları belli oldu
Türk Dil Kurumu (TDK), 2025 Yılının Kelimesi/Kavramı için halk oylamasının başladığını duyurdu.
Türk Dil Kurumu (TDK), 2025 Yılının Kelimesi/Kavramı için halk oylamasının başladığını duyurdu. TDK'yla Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (İLAUM) iş birliğinde yürütülen çalışma kapsamında belirlenen kelime ve kavramlar halkın oyuna sunuldu.
2025 Yılının Kelimesi/Kavramı için Türk Dil Kurumu'yla Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi işbirliği yaptı.
Değerlendirme Kurulu tarafından halktan gelen öneriler doğrultusunda belirlenen beş kelime/kavram şunlar oldu:
Dijital vicdan: Gerçek hayatta sorumluluk almayıp sosyal medyadaki paylaşım veya beğenilerle vicdani rahatlama eylemi.
Vicdani körlük: Birey ve toplumların ağır zulüm karşısında ahlaki duyarlılıklarını yitirerek kayıtsızlaşması.
Çorak: Kısır toprak anlamındaki kelime; manevi dünyadan küresel ısınma kaynaklı susuzluğa kadar geniş kapsamlıdır.
Eylemsiz merhamet: İyi niyete rağmen duygusal farkındalık ile sorumluluk alma arasındaki boşluğu görünür kılan ifade.
Tek tipleşme: Bireylerin dil, düşünce, estetik ve mekân tercihleri açısından birbirine benzemesi durumu.
Oylama TDK sitesinden yapılacak
Halk oylaması 22–28 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Oylama, 28 Aralık’ta saat 17.30’a kadar devam edecek. Katılımcılar, TDK’nin resmi internet sitesi üzerinden oy kullanabilecek.