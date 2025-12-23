Rusya'nın nükleer üçlüsünün önemli unsurlarından biri Tu-160M süpersonik uçağının teknik özellikleri neler?

Türkiye
SON DAKİKA | Ankara'da özel jetle bağlantı kesildi: Başkentte hava trafiği kapatıldı
Sputnik Türkiye
23 Aralık, Rusya'da stratejik havacılığın gücünü temsil eden Uzun Menzilli Havacılık Günü olarak kutlanır. 23.12.2025, Sputnik Türkiye
multi̇medya
i̇nfografi̇k
rusya
tu-160m
i̇lya muromets
Bu tarih, 1913 yılında dünyanın ilk dört motorlu ağır bombardıman uçağı İlya Muromets'in ilk test uçuşunun yapıldığı gün olarak seçilmiştir. Günümüzde uzun menzilli havacılık, Rusya'nın stratejik nükleer üçlüsünün bir parçası. Uçak filosunun temelini oluşturanlardan biri de Тu-160M süpersonik stratejik bombardıman uçağının teknik özellikleri, Sputnik'in infografiğinde.
rusya
20:57 23.12.2025
23 Aralık, Rusya'da stratejik havacılığın gücünü temsil eden Uzun Menzilli Havacılık Günü olarak kutlanır.
Bu tarih, 1913 yılında dünyanın ilk dört motorlu ağır bombardıman uçağı İlya Muromets'in ilk test uçuşunun yapıldığı gün olarak seçilmiştir.
Günümüzde uzun menzilli havacılık, Rusya'nın stratejik nükleer üçlüsünün bir parçası.
Uçak filosunun temelini oluşturanlardan biri de Тu-160M süpersonik stratejik bombardıman uçağının teknik özellikleri, Sputnik'in infografiğinde.
