Rusya'nın nükleer üçlüsünün önemli unsurlarından biri Tu-160M süpersonik uçağının teknik özellikleri neler?

23 Aralık, Rusya'da stratejik havacılığın gücünü temsil eden Uzun Menzilli Havacılık Günü olarak kutlanır. 23.12.2025, Sputnik Türkiye

Bu tarih, 1913 yılında dünyanın ilk dört motorlu ağır bombardıman uçağı İlya Muromets'in ilk test uçuşunun yapıldığı gün olarak seçilmiştir. Günümüzde uzun menzilli havacılık, Rusya'nın stratejik nükleer üçlüsünün bir parçası. Uçak filosunun temelini oluşturanlardan biri de Тu-160M süpersonik stratejik bombardıman uçağının teknik özellikleri, Sputnik'in infografiğinde.

