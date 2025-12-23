https://anlatilaninotesi.com.tr/20251223/pfdk-karari-aciklandi-bursaspora-cok-sayida-ihlalden-ceza-1102132605.html

PFDK kararı açıklandı: Bursaspor’a çok sayıda ihlalden ceza

PFDK kararı açıklandı: Bursaspor’a çok sayıda ihlalden ceza

Bursaspor, Somaspor deplasmanında oynanan karşılaşmada yaşanan ihlaller nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından ağır cezalara... 23.12.2025, Sputnik Türkiye

16 Aralık 2025 tarihinde oynanan Somaspor–Bursaspor mücadelesinde yeşil-beyazlı taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat gündem olmuştu.PFDK’nın kararına göre, kulübe tezahürattan 16 bin TL para cezası verildi. Bu ihlalin, Bursaspor’un aynı sezon misafir takım olarak oynadığı maçlarda ikinci kez gerçekleştiği belirtildi.Aynı karşılaşmada merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle Bursaspor’a 211 bin TL para cezası uygulanırken, bu kural ihlalinin sezon içinde yedinci kez tekrarlandığı kaydedildi.PFDK ayrıca, taraftarların neden olduğu saha olayları sebebiyle kulübe 55 bin TL para cezası verilmesine hükmetti. Belgelerin haksız kullanımı nedeniyle ise Bursaspor’a 60 bin TL para cezası kesildi.Kararlarda kulüp görevlileri de yer aldı. Bursaspor antrenörü Emrah Tanta, belgelerin haksız kullanımına iştiraki gerekçesiyle 1 ay hak mahrumiyeti cezasına çarptırılırken, kulüp görevlisi Hacı Kaya da aynı nedenle 1 ay hak mahrumiyeti cezası aldı.

