Kaş’ta doğal sit alanına yol izni: ‘Bir an önce durdurulması gerekiyor’

“Firma bir imar planlamasına istinaden zemin etüdü yaptığını söylüyor. Firma eski Turizm Bakanı Erkan Mumcu’ya ait. Burası özel koruma bölgesi ilan edilmiş ve doğal sit alanı olan bir alan. Aynı zamanda tarihi bir sit ve zeytinlik niteliğinde. Çok kez imara açılmak istendi. Akdeniz foklarının da yuvalama alanı. Çok fazla ekolojik zenginliği var. Bu alanda bir yol yapım çalışması olduğunu görüyoruz. 2015 yılında bu alanlar turizm alanı olarak planlanmış daha sonra iptal olmuş. Farklı yıllarda imara açılmaya çalışılmış. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı buraları korumak için sınırlarını genişletmiş ama aynı zamanda burayı imara açacak yolun da açılmasına izin vermiş. İzinlerin hemen arkasından yol çalışmaları başlamış. Zeytin ağaçları kırılmış. Ekoturizm ruhsatı alırlarsa inşaat gerçekleştirilecek. Bu yol açıldıktan sonra hem yapılaşma göreceğiz hem de Limanağzı’nın kademe kademe imara açıldığını göreceğiz. Bu sefer civardaki parseller de aynı hakkı isteyecek. Bir an önce bu yolun durdurulması gerekiyor. Daha fazla zarar görmeden iptal edilmesi ve verilen zararın kapatılmasını istiyoruz. O kurumlar herhangi bir Türk vatandaşına bu izinleri vermezken eski bir bakana izin veriyorlarsa bu hepimizin adalet duygusunu etkiler.”