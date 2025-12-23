https://anlatilaninotesi.com.tr/20251223/kasta-dogal-sit-alanina-yol-izni-bir-an-once-durdurulmasi-gerekiyor-1102091058.html
Kaş’ta doğal sit alanına yol izni: ‘Bir an önce durdurulması gerekiyor’
Sputnik Türkiye
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konuğu Kaş Çevre ve Kültür Derneği Başkanı Ahmet Murat Akoy oldu. 23.12.2025, Sputnik Türkiye
Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırlarındaki Limanağzı Koyu’na kara yolu açılması için özel bir şirkete izin verildi. Yol izni verilen şirketin eski Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu’ya ait olduğu ortaya çıktı. Yalnızca deniz yoluyla ulaşılabilen Limanağzı Koyu, tüm koruma statülerine rağmen kara yolu tehdidiyle karşı karşıya. Karara tepki gösteren gönüllüler ve yurttaşlar bölgede eylem yaparak çalışmaların durdurulmasını talep etti.Konuyla ilgili Yeri ve Zamanı’nda gazeteci Güçlü Özgan’a son durumu aktaran Kaş Çevre ve Kültür Derneği Başkanı Ahmet Murat Akoy, bölgenin önemine dikkat çekerek şunları söyledi:
kaş
Güçlü Özgan
Kaş’ta doğal sit alanına yol izni: ‘Bir an önce durdurulması gerekiyor’
Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırlarındaki Limanağzı Koyu’na kara yolu açılması için özel bir şirkete izin verildi. Yol izni verilen şirketin eski Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu’ya ait olduğu ortaya çıktı. Yalnızca deniz yoluyla ulaşılabilen Limanağzı Koyu, tüm koruma statülerine rağmen kara yolu tehdidiyle karşı karşıya. Karara tepki gösteren gönüllüler ve yurttaşlar bölgede eylem yaparak çalışmaların durdurulmasını talep etti.
Konuyla ilgili Yeri ve Zamanı’nda gazeteci Güçlü Özgan’a son durumu aktaran Kaş Çevre ve Kültür Derneği Başkanı Ahmet Murat Akoy, bölgenin önemine dikkat çekerek şunları söyledi:
“Firma bir imar planlamasına istinaden zemin etüdü yaptığını söylüyor. Firma eski Turizm Bakanı Erkan Mumcu’ya ait. Burası özel koruma bölgesi ilan edilmiş ve doğal sit alanı olan bir alan. Aynı zamanda tarihi bir sit ve zeytinlik niteliğinde. Çok kez imara açılmak istendi. Akdeniz foklarının da yuvalama alanı. Çok fazla ekolojik zenginliği var. Bu alanda bir yol yapım çalışması olduğunu görüyoruz. 2015 yılında bu alanlar turizm alanı olarak planlanmış daha sonra iptal olmuş. Farklı yıllarda imara açılmaya çalışılmış. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı buraları korumak için sınırlarını genişletmiş ama aynı zamanda burayı imara açacak yolun da açılmasına izin vermiş. İzinlerin hemen arkasından yol çalışmaları başlamış. Zeytin ağaçları kırılmış. Ekoturizm ruhsatı alırlarsa inşaat gerçekleştirilecek. Bu yol açıldıktan sonra hem yapılaşma göreceğiz hem de Limanağzı’nın kademe kademe imara açıldığını göreceğiz. Bu sefer civardaki parseller de aynı hakkı isteyecek. Bir an önce bu yolun durdurulması gerekiyor. Daha fazla zarar görmeden iptal edilmesi ve verilen zararın kapatılmasını istiyoruz. O kurumlar herhangi bir Türk vatandaşına bu izinleri vermezken eski bir bakana izin veriyorlarsa bu hepimizin adalet duygusunu etkiler.”