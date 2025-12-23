https://anlatilaninotesi.com.tr/20251223/ingilterenin-en-pahali-takimi-liverpoola-yaklasik-150-milyon-euroya-gelmisti-ayagi-kirildi-1102082395.html
İngiltere'nin en pahalı takımı Liverpool'a yaklaşık 150 milyon euroya gelmişti: Ayağı kırıldı
İngiltere'nin en pahalı takımı Liverpool'a yaklaşık 150 milyon euroya gelmişti: Ayağı kırıldı
SON HABERLER
Eritre asıllı İsveçli genç yıldız futbolcu 26 yaşındaki Alexander Isak, 20 Aralık Cumartesi günü oynanan Tottenham deplasmanında henüz maçın başlarında golünü attıktan sonra acı içinde oyuna devam edemedi ve sahayı terk etti.
Maçtan sonra yapılan kontrollerde ayak bileğinde ciddi bir sorun tespit edilen yıldız oyuncu, dün ameliyata alındı. Liverpool, Isak'ın "fibula kırığı da içeren bir ayak bileği sakatlığı" nedeniyle "başarılı bir ameliyat geçirdiğini" duyurdu. Sahalara ne zaman döneceği belirsiz.
Rekor transfer, büyük kayıp
Isak, geçtiğimiz eylül ayında Newcastle United’dan yaklaşık 150 milyon Euro (125 sterlin) bedelle transfer edilmişti. Bu rakamla, Premier League tarihinin en pahalı futbolcusu olmuştu.
Yapılan transferlerle ligin en yüksek bütçeli kadrolarından birine sahip olan Liverpool için bu sakatlık, hem sportif hem de ekonomik açıdan büyük bir darbe olarak değerlendiriliyor.
Liverpool, yaz transfer döneminde 475 milyon euronun üzerinde harcama yaparak Premier Lig kulüpleri arasında herhangi bir transfer döneminde yapılan en yüksek harcamayı gerçekleştirdi.
Isak’ın sakatlığı sadece Liverpool’u değil, İsveç Milli Takımı'nı da endişelendiriyor. İsveç, mart ayında Avrupa play-off’larında Ukrayna ile karşılaşacaktı. Yıldız forvetin bu maçta oynayıp oynayamayacağı belirsizliğini koruyor.
Gol yükü Ekitike’ye kaldı
Sezon genelinde 16 maçta sadece 3 gol atan Isak için bu sakatlık, beklentilerin yüksek olduğu bir dönemde “son darbe” olarak yorumlandı.
Öte yandan, Mohamed Salah’ın Afrika Uluslar Kupası nedeniyle takımdan ayrılacak olması, teknik direktör Arne Slot’un işini daha da zorlaştırdı.
Bu süreçte hücum hattının sorumluluğunun büyük ölçüde Hugo Ekitike’ye verilmesi bekleniyor.