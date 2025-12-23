‘Faturası halka kesilen silahlanma Almanya’da krizi derinleştirecek’

“Friedrich Merz 13 Aralık’ta Bavyera’daki Hristiyan demokratların kurultayında bir ‘Pax Amerikana bitmiştir’ açıklamasını yaptı. NATO ittifakının sürdürülmesini ise hedeflerinden biri olarak açıkladı. Avrupa kendisini Amerika’nın dışında bir güçle nasıl dengeleyebileceğine bakıyor, ancak böyle bir güç yok. Duvar yıkılmadan önce Almanya’da 250 binden fazla Amerikan askeri vardı, bugün 37 bin. Bu büyük bir ekonomik dengesizliği de beraberinde getirdi. Avrupa kendi kendisini savunma hesabı yapıyor ancak ‘Böyle bir Avrupa var mı?’ sorusunu sormak gerek. Eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger’ın ‘Avrupa’ya telefon edeceğiz ama hangi numaraya?’ sözü akıllara geliyor.

Almanya geçen hafta üç ağır darbe aldı. Almanya’yı yönetenlerin bir kesimi Latin Amerika ülkeleriyle yapılan ticaret anlaşmalarını istiyordu. Amerika gümrükleri yükseltince orası bir ek pazar olarak görünmüştü ancak olmadı. Die Welt gazetesi birinci sayfadan Von der Leyen’e yönelik eleştirileri verdi. Die Welt hükümet yanlısı bir gazete. Rus devlet servetine de çökmeyi planlıyorlar ama bir türlü yapamıyorlar. Böyle bir durumda Avrupa finans sistemi alt üst olacak. Bir de silahlanma meselesi var. Ayrıca Avrupa Birliği Belçika’da yaşayan Jacques Baud’a yaptırım uygulamaya başladı. Radikal bir görüşü de yoktu üstelik. Bu üçü darbeydi. Bu iş daha da büyüyecek.”