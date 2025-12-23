https://anlatilaninotesi.com.tr/20251223/erdogan-muhalefetin-sigligina-ragmen-dunyanin-en-iyileri-arasina-yukseliyoruz-1102105100.html
Erdoğan: Muhalefetin sığlığına rağmen, dünyanın en iyileri arasına yükseliyoruz
Erdoğan: Muhalefetin sığlığına rağmen, dünyanın en iyileri arasına yükseliyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyanın en iyileri arasına yükseliyoruz. Sinop'ta füze denemelerine 'balıklar tedirgin oluyor' diyerek karşı çıkan muhalefetin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "2025 TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri Töreni"nde konuştu:
15:40 23.12.2025 (güncellendi: 15:52 23.12.2025)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyanın en iyileri arasına yükseliyoruz. Sinop'ta füze denemelerine 'balıklar tedirgin oluyor' diyerek karşı çıkan muhalefetin sığlığına rağmen başarıyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "2025 TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri Töreni"nde konuştu:
Dünyanın en iyileri arasına yükseliyoruz.Sinop'ta füze denemelerine 'balıklar tedirgin oluyor' diyerek karşı çıkan muhalefetin sığlığına rağmen başarıyoruz