Erdoğan: Muhalefetin sığlığına rağmen, dünyanın en iyileri arasına yükseliyoruz
Erdoğan: Muhalefetin sığlığına rağmen, dünyanın en iyileri arasına yükseliyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyanın en iyileri arasına yükseliyoruz. Sinop'ta füze denemelerine 'balıklar tedirgin oluyor' diyerek karşı çıkan muhalefetin... 23.12.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "2025 TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri Töreni"nde konuştu:
Erdoğan: Muhalefetin sığlığına rağmen, dünyanın en iyileri arasına yükseliyoruz

15:40 23.12.2025 (güncellendi: 15:52 23.12.2025)
© Erçin ErtürkCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
© Erçin Ertürk
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyanın en iyileri arasına yükseliyoruz. Sinop'ta füze denemelerine 'balıklar tedirgin oluyor' diyerek karşı çıkan muhalefetin sığlığına rağmen başarıyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "2025 TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri Töreni"nde konuştu:
Dünyanın en iyileri arasına yükseliyoruz.Sinop'ta füze denemelerine 'balıklar tedirgin oluyor' diyerek karşı çıkan muhalefetin sığlığına rağmen başarıyoruz
