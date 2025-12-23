Erdoğan: Muhalefetin sığlığına rağmen, dünyanın en iyileri arasına yükseliyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "2025 TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri Töreni"nde konuştu:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyanın en iyileri arasına yükseliyoruz. Sinop'ta füze denemelerine 'balıklar tedirgin oluyor' diyerek karşı çıkan muhalefetin... 23.12.2025, Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyanın en iyileri arasına yükseliyoruz. Sinop'ta füze denemelerine 'balıklar tedirgin oluyor' diyerek karşı çıkan muhalefetin sığlığına rağmen başarıyoruz" dedi.