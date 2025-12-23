Ekmek ve simit fiyatlarında 'uzlaşma komisyonu' dönemi

Türkiye'de ekmek ve simit fiyatlarında yeni bir dönem geliyor. Ekmek ve simit fiyatları bundan böyle bir uzlaşma komisyonuna gidecek. Fiyatların belirlenmesine yönelik sistemin değişmesiyle birlikte karar merci valilik olacak. Valilik bünyesinde kurulacak uzlaşma komisyonuna hem fırıncı tarafları bir fiyat getirecek hem de tüketici tarafındakiler karşı tezlerini ileri sürecekler. Bir pazarlık masası olacak ve bu masa sonunda ekmeğin ve simitin kaç paraya satılacağı belirlenmiş olacak. Bunun gayri tabii bir şey olduğunu söyleyebilirim. Piyasada fiyatların piyasa dışında belirlenmesi aksi tesir yaratabilir ve karaborsaya dönebilir. Adam üretmez, 'bugün hamur gelmedi, susam kurtlu çıktı' diyerek üretim yapmaz. Üretmediği için de piyasada simit ve ekmek kıtlığı çekilebilir. Piyasa bu tür anarşiye karşı genellikle kapalıdır.