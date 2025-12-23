Ekmek ve simit fiyatlarında 'uzlaşma komisyonu' dönemi

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251223/ekmek-ve-simit-fiyatlarinda-uzlasma-komisyonu-donemi-1102083472.html
Ekmek ve simit fiyatı için yeni uygulama geliyor. Zam oranında uzlaşma sağlanamazsa süreç yeni kurulacak bir mekanizma olan "Uzlaşma Komisyonu"na devredilecek. Mevcutta sadece görüş bildiren bakanlığın temsilcisi de bu komisyonda yer alacak. Böylece tarafların ortak bir zam oranında uzlaşması sağlanacak.Gazeteci Ali Çağatay, Seyir Hali programında ekmek ve simit fiyatlarındaki yeni düzenleme hakkında konuştu. Çağatay, konuya ilişkin şunları söyledi:Sistemi 'narh' uygulamasına benzeten Çağatay, sözlerini şöyle sürdürdü:
Ekmek ve simit fiyatı için yeni uygulama geliyor. Zam oranında uzlaşma sağlanamazsa süreç yeni kurulacak bir mekanizma olan "Uzlaşma Komisyonu"na devredilecek. Mevcutta sadece görüş bildiren bakanlığın temsilcisi de bu komisyonda yer alacak. Böylece tarafların ortak bir zam oranında uzlaşması sağlanacak.
Gazeteci Ali Çağatay, Seyir Hali programında ekmek ve simit fiyatlarındaki yeni düzenleme hakkında konuştu.
Çağatay, konuya ilişkin şunları söyledi:
Türkiye'de ekmek ve simit fiyatlarında yeni bir dönem geliyor. Ekmek ve simit fiyatları bundan böyle bir uzlaşma komisyonuna gidecek. Fiyatların belirlenmesine yönelik sistemin değişmesiyle birlikte karar merci valilik olacak. Valilik bünyesinde kurulacak uzlaşma komisyonuna hem fırıncı tarafları bir fiyat getirecek hem de tüketici tarafındakiler karşı tezlerini ileri sürecekler. Bir pazarlık masası olacak ve bu masa sonunda ekmeğin ve simitin kaç paraya satılacağı belirlenmiş olacak. Bunun gayri tabii bir şey olduğunu söyleyebilirim. Piyasada fiyatların piyasa dışında belirlenmesi aksi tesir yaratabilir ve karaborsaya dönebilir. Adam üretmez, 'bugün hamur gelmedi, susam kurtlu çıktı' diyerek üretim yapmaz. Üretmediği için de piyasada simit ve ekmek kıtlığı çekilebilir. Piyasa bu tür anarşiye karşı genellikle kapalıdır.
Sistemi 'narh' uygulamasına benzeten Çağatay, sözlerini şöyle sürdürdü:
Piyasada bu tür fiyatların devlet tarafından belirlenmesi sistemine narh sistemi diyoruz. Bu kıtlık ve olağanüstü dönemlerde geçerli bir şeydir; İkinci Dünya Savaşı'nda Türkiye'de denenmiştir. Şimdi ortada savaş yoksa bu narh niye? Bugün ekmek ve simit diye başladılar; yarın çay, öbür gün kahve, köfte, lahmacun derken bu iş uzayıp gider.