Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251223/deprem-suclari-kovid-duzenlemesinde-kapsam-disi-birakilacak-istisna-kismina-eklenecek-1102127073.html
Deprem suçları Kovid düzenlemesinde kapsam dışı bırakılacak: İstisna kısmına eklenecek
Deprem suçları Kovid düzenlemesinde kapsam dışı bırakılacak: İstisna kısmına eklenecek
Sputnik Türkiye
11. Yargı Paketi'nde yer alan Kovid düzenlemesinden deprem suçluları yararlanmaması için çalışma yapılacak. 23.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-23T16:59+0300
2025-12-23T17:05+0300
türki̇ye
abdullah güler
tbmm
11. yargı paketi
deprem
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/03/1085491368_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fef2eb1f7ab3f50d3bf8bdd69ea25d00.jpg
TBMM'de görüşülen 11. Yargı Paketi'nde yer alan Kovid düzenlemesiyle ilgili konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Güler, yaptığı açıklamada deprem suçlarının koronavirüs tahliyelerinin dışında tutulması için çalışma yapılacağını söyledi. Güler, "Depremde yıkılan binalarının sorumlularıyla ilgili Kovid düzenlemesinde bir eylem tanımı üzerinde çalışıyoruz. İstisna kısmına ekleyeceğiz." dedi. İstisna kısmına ekleyeceğizAK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, depremlerden yıkılan binalardan ve ölümlerden sorumlu olanların kamuoyunda "Kovid-19 düzenlemesi" olarak bilinen hükmün kapsamı dışında tutulması için teknik çalışma başlattı. Güler konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Depremde yıkılan binalarının sorumlularıyla ilgili Kovid düzenlemesinde bir eylem tanımı üzerinde çalışıyoruz. İstisna kısmına ekleyeceğiz." dedi. AK Parti ve MHP'nin çalışmaları tamamlamasının ardından TBMM Genel Kurulu'nda bugün başlayacak 11. Yargı Paketi'nin görüşmeleri sırasında ilgili düzenlemenin bulunduğu teklifin 27. maddesi üzerinde bir önerge verilmesi bekleniyor. Önergenin kabul edilmesi halinde depremlerde yıkılan binalardan ve ölümlerden sorumlu olanlar "erken tahliye" düzenlemesinden faydalanamayacak.Böylece, terör ve örgütlü suçlar, alt soy ve üst soya, kardeşe, eşe, boşanılan eşe, kadına, çocuklara, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye yönelik kasten öldürme, cinsel saldırı ile çocuğun cinsel istismarı suçlarının yanı sıra depremlerde yıkılan binalardan ve ölümlerden sorumlu olanlar düzenleme kapsamı dışında tutulmuş olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251205/11-yargi-paketi-kabul-edildi-neler-degisecek-1101561275.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/03/1085491368_325:0:3056:2048_1920x0_80_0_0_46b13bab3dee15c79411f503b783b904.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abdullah güler, tbmm, 11. yargı paketi, deprem
abdullah güler, tbmm, 11. yargı paketi, deprem

Deprem suçları Kovid düzenlemesinde kapsam dışı bırakılacak: İstisna kısmına eklenecek

16:59 23.12.2025 (güncellendi: 17:05 23.12.2025)
© AA / Binnur Ege Gürün KoçakAK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2025
© AA / Binnur Ege Gürün Koçak
Abone ol
11. Yargı Paketi'nde yer alan Kovid düzenlemesinden deprem suçluları yararlanmaması için çalışma yapılacak.
TBMM'de görüşülen 11. Yargı Paketi'nde yer alan Kovid düzenlemesiyle ilgili konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Güler, yaptığı açıklamada deprem suçlarının koronavirüs tahliyelerinin dışında tutulması için çalışma yapılacağını söyledi. Güler, "Depremde yıkılan binalarının sorumlularıyla ilgili Kovid düzenlemesinde bir eylem tanımı üzerinde çalışıyoruz. İstisna kısmına ekleyeceğiz." dedi.

İstisna kısmına ekleyeceğiz

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, depremlerden yıkılan binalardan ve ölümlerden sorumlu olanların kamuoyunda "Kovid-19 düzenlemesi" olarak bilinen hükmün kapsamı dışında tutulması için teknik çalışma başlattı. Güler konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Depremde yıkılan binalarının sorumlularıyla ilgili Kovid düzenlemesinde bir eylem tanımı üzerinde çalışıyoruz. İstisna kısmına ekleyeceğiz." dedi.
AK Parti ve MHP'nin çalışmaları tamamlamasının ardından TBMM Genel Kurulu'nda bugün başlayacak 11. Yargı Paketi'nin görüşmeleri sırasında ilgili düzenlemenin bulunduğu teklifin 27. maddesi üzerinde bir önerge verilmesi bekleniyor. Önergenin kabul edilmesi halinde depremlerde yıkılan binalardan ve ölümlerden sorumlu olanlar "erken tahliye" düzenlemesinden faydalanamayacak.
Böylece, terör ve örgütlü suçlar, alt soy ve üst soya, kardeşe, eşe, boşanılan eşe, kadına, çocuklara, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye yönelik kasten öldürme, cinsel saldırı ile çocuğun cinsel istismarı suçlarının yanı sıra depremlerde yıkılan binalardan ve ölümlerden sorumlu olanlar düzenleme kapsamı dışında tutulmuş olacak.
TBMM - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2025
TÜRKİYE
11. Yargı Paketi kabul edildi: Neler değişecek?
5 Aralık, 07:12
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала