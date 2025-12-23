https://anlatilaninotesi.com.tr/20251223/deprem-suclari-kovid-duzenlemesinde-kapsam-disi-birakilacak-istisna-kismina-eklenecek-1102127073.html

Deprem suçları Kovid düzenlemesinde kapsam dışı bırakılacak: İstisna kısmına eklenecek

11. Yargı Paketi'nde yer alan Kovid düzenlemesinden deprem suçluları yararlanmaması için çalışma yapılacak. 23.12.2025, Sputnik Türkiye

TBMM'de görüşülen 11. Yargı Paketi'nde yer alan Kovid düzenlemesiyle ilgili konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Güler, yaptığı açıklamada deprem suçlarının koronavirüs tahliyelerinin dışında tutulması için çalışma yapılacağını söyledi. Güler, "Depremde yıkılan binalarının sorumlularıyla ilgili Kovid düzenlemesinde bir eylem tanımı üzerinde çalışıyoruz. İstisna kısmına ekleyeceğiz." dedi. İstisna kısmına ekleyeceğizAK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, depremlerden yıkılan binalardan ve ölümlerden sorumlu olanların kamuoyunda "Kovid-19 düzenlemesi" olarak bilinen hükmün kapsamı dışında tutulması için teknik çalışma başlattı. Güler konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Depremde yıkılan binalarının sorumlularıyla ilgili Kovid düzenlemesinde bir eylem tanımı üzerinde çalışıyoruz. İstisna kısmına ekleyeceğiz." dedi. AK Parti ve MHP'nin çalışmaları tamamlamasının ardından TBMM Genel Kurulu'nda bugün başlayacak 11. Yargı Paketi'nin görüşmeleri sırasında ilgili düzenlemenin bulunduğu teklifin 27. maddesi üzerinde bir önerge verilmesi bekleniyor. Önergenin kabul edilmesi halinde depremlerde yıkılan binalardan ve ölümlerden sorumlu olanlar "erken tahliye" düzenlemesinden faydalanamayacak.Böylece, terör ve örgütlü suçlar, alt soy ve üst soya, kardeşe, eşe, boşanılan eşe, kadına, çocuklara, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye yönelik kasten öldürme, cinsel saldırı ile çocuğun cinsel istismarı suçlarının yanı sıra depremlerde yıkılan binalardan ve ölümlerden sorumlu olanlar düzenleme kapsamı dışında tutulmuş olacak.

