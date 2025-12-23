Avukat Duygu İnegöllü: Antakya'da depremden tutuklu yargılanan bir tane bile müteahhit yok

Kullanılan araç gereçler dünya standartlarının üzerinde. Bu nedenle Adli Tıp sonuçlarından şüphe duymuyorum. Alınan maddeler, vücutta metobolize oluyorlar. Bu değişime bağlı olarak da vücutta bağzı yerlerden atılıyor bir taraftan da dokularda birikiyor. Bu nedenle tarama evresinde kan ve idrarda 3-5 gün geçmişse çıkmayabilir ancak kıl kökleri ve saçlar bizim hafızamızdır. Kanda çıkmaz ama kılda çıkabilir. Şüpheye yer bırakmayacak şekilde örnekler alınır. Adli Tıp’ta yorum ayrı kimyasal sonuç ayrı. Lavabotuardaki sonuçlarda sıkıntı çıkarsa uluslarası lavabotuarlarda kontrol etmek gerekir.