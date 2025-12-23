https://anlatilaninotesi.com.tr/20251223/avukat-duygu-inegollu-antakyada-depremden-tutuklu-yargilanan-bir-tane-bile-muteahhit-yok-1102130899.html
Avukat Duygu İnegöllü: Antakya'da depremden tutuklu yargılanan bir tane bile müteahhit yok
Avukat Duygu İnegöllü: Antakya'da depremden tutuklu yargılanan bir tane bile müteahhit yok
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Avukat Duygu İnegöllü ve Adli Tıp Uzmanı Halis Dokgöz oldu. 23.12.2025
Avukat Duygu İnegöllü, 11. Yargı Paketi'nin 27. maddesine karşı Ankara’da tutulan nöbeti anlattı. Adli Tıp Uzmanı Halis Dokgöz ise uyuşturucu testlerini, sonuçlarının güvenirliğini ve daha fazlasını canlı yayında aktardı.6 Şubat depremlerinde ailelerini kaybeden yurttaşlar, 11. Yargı Paketi'nin 27. maddesine karşı Ankara'da nöbet tutuyor. Hatay Ilgım Apartmanı'nda halası, eniştesi ve iki yeğenini kaybeden avukat Duygu İnegöllü canlı yayında konuştu.‘Müteahhitlerin tamamı serbest ve işlerini yapmaya devam ediyorlar’Duygu İnegöllü şunları söyledi:‘Kanda çıkmaz ama kılda çıkabilir’Adli Tıp Uzmanı Halis Dokgöz ise şöyle konuştu:
Avukat Duygu İnegöllü, 11. Yargı Paketi'nin 27. maddesine karşı Ankara’da tutulan nöbeti anlattı. Adli Tıp Uzmanı Halis Dokgöz ise uyuşturucu testlerini, sonuçlarının güvenirliğini ve daha fazlasını canlı yayında aktardı.
6 Şubat depremlerinde ailelerini kaybeden yurttaşlar, 11. Yargı Paketi'nin 27. maddesine karşı Ankara'da nöbet tutuyor. Hatay Ilgım Apartmanı'nda halası, eniştesi ve iki yeğenini kaybeden avukat Duygu İnegöllü canlı yayında konuştu.
‘Müteahhitlerin tamamı serbest ve işlerini yapmaya devam ediyorlar’
Duygu İnegöllü şunları söyledi:
Sözlü bilgilere güvenmiyoruz. Bize çok sözler verildi ancak hiçbiri tutulmadı. Direnişimize sözler tutulana kadar devam edeceğiz. Halkın af talebi yok, suçluları affetme gibi talebimzi yok. Antakya’da Türkiye’de uygulanan hukuk uygulanmıyor. Diğer illerde tutuklu müteahhitler varken Antakya’da tek bir tutuklu müteahhit yok. Yargılamaların birçoğunu takip ediyoruz. Müteahhitlerin tamamı serbest ve işlerini yapmaya devam ediyorlar.
‘Kanda çıkmaz ama kılda çıkabilir’
Adli Tıp Uzmanı Halis Dokgöz ise şöyle konuştu:
Kullanılan araç gereçler dünya standartlarının üzerinde. Bu nedenle Adli Tıp sonuçlarından şüphe duymuyorum. Alınan maddeler, vücutta metobolize oluyorlar. Bu değişime bağlı olarak da vücutta bağzı yerlerden atılıyor bir taraftan da dokularda birikiyor. Bu nedenle tarama evresinde kan ve idrarda 3-5 gün geçmişse çıkmayabilir ancak kıl kökleri ve saçlar bizim hafızamızdır. Kanda çıkmaz ama kılda çıkabilir. Şüpheye yer bırakmayacak şekilde örnekler alınır. Adli Tıp’ta yorum ayrı kimyasal sonuç ayrı. Lavabotuardaki sonuçlarda sıkıntı çıkarsa uluslarası lavabotuarlarda kontrol etmek gerekir.