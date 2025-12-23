https://anlatilaninotesi.com.tr/20251223/asgari-ucretlinin-konut-hayali-istanbulda-bir-ev-icin-46-yil-calismak-gerekiyor-1102096474.html
Asgari ücretlinin konut hayali: İstanbul'da bir ev için 46 yıl çalışmak gerekiyor
Okan Aslan, Radyo Sputnik'te yayınlanan Gün Ortası programında Merkez Bankası’nın konut fiyat endeksi verileri üzerinden asgari ücretlinin alım gücünü aktardı.Yapılan hesaplamalara göre bir asgari ücretlinin Türkiye ortalamasında 90 metrekarelik bir konut alabilmesi için yaklaşık 29 yıl, İstanbul’da ise 46 yıl çalışması gerekiyor.Aslan, şunları söyledi:Hesaplamanın detaylarına ve diğer tüketim kalemlerine değinen Aslan, şu bilgileri paylaştı:
23.12.2025
Okan Aslan, Radyo Sputnik'te yayınlanan Gün Ortası programında Merkez Bankası’nın konut fiyat endeksi verileri üzerinden asgari ücretlinin alım gücünü aktardı.
Yapılan hesaplamalara göre bir asgari ücretlinin Türkiye ortalamasında 90 metrekarelik bir konut alabilmesi için yaklaşık 29 yıl, İstanbul’da ise 46 yıl çalışması gerekiyor.
Asgari ücret için 27-28 bin TL bandı konuşuluyor ama nihayetinde 30 bin olsa ne olur? CHP Genel Başkanı 39 bin diyor ama keşke olsa. 35-39 olsa ve insanlar rahat rahat geçinebilse.
Asgari ücretli 90 metrekarelik konutu 29 yılda alabiliyormuş biliyor musunuz? Türkiye ortalamasında yaklaşık 346 ay, yani yaklaşık 29 yıl çalışması gerekiyor. Aynı hesaplamaya göre bu süre İstanbul'da 559 ay, yani yaklaşık 46.6 yıl. Ankara'da 314 ay yani 26.2 yıl; İzmir'de ise 383 ay yani 32 yıl çalışması gerekiyor bu asgari ücretlinin evi alabilmesi için.
Hesaplamanın detaylarına ve diğer tüketim kalemlerine değinen Aslan, şu bilgileri paylaştı:
Maaşın en fazla yüzde 50'si kadar kredi kullanabileceği ve faizin 0 olduğu varsayımıyla yapılmış bu hesaplamalar. Bu koşullar altında asgari ücretlinin konut alım gücünün oldukça sınırlı olduğu ortaya çıkıyor. Son yıllarda asgari ücret artış gösterse de konut metrekare fiyatlarındaki yükseliş bu artışın üzerinde.
Asgari ücret yüzde 25 artırılarak 27 bin 500 TL'ye yükselmesi durumunda konut alma süresinin Türkiye genelinde yaklaşık 23 yıla, İstanbul'da 37.5 yıla düşebileceği hesaplanmış. Sadece konut da değil; yaklaşık 2 milyon 172 bin TL fiyatındaki yerli elektrikli otomobil için bir asgari ücretlinin 196 ay, yani yaklaşık 16 yıl çalışması gerekiyor.