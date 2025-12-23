Asgari ücretlinin konut hayali: İstanbul'da bir ev için 46 yıl çalışmak gerekiyor

Asgari ücret için 27-28 bin TL bandı konuşuluyor ama nihayetinde 30 bin olsa ne olur? CHP Genel Başkanı 39 bin diyor ama keşke olsa. 35-39 olsa ve insanlar rahat rahat geçinebilse.

Asgari ücretli 90 metrekarelik konutu 29 yılda alabiliyormuş biliyor musunuz? Türkiye ortalamasında yaklaşık 346 ay, yani yaklaşık 29 yıl çalışması gerekiyor. Aynı hesaplamaya göre bu süre İstanbul'da 559 ay, yani yaklaşık 46.6 yıl. Ankara'da 314 ay yani 26.2 yıl; İzmir'de ise 383 ay yani 32 yıl çalışması gerekiyor bu asgari ücretlinin evi alabilmesi için.