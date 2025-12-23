Milli park içinde bir ekosistem: Yumurtalık Lagünü’nün gölleri

Adana’nın Yumurtalık Lagünü Milli Parkı sınırları içinde bulunan irili ufaklı göller, doğal yapıları ve su yüzeyinde zamanla oluşan farklı şekillerle öne çıkıyor.
Lagün ekosistemi içinde yer alan bu göller, sulak alan özellikleri sayesinde çok sayıda canlı türüne ev sahipliği yapıyor.
Bölgedeki göller, yalnızca biyolojik çeşitlilik açısından değil, aynı zamanda görsel zenginlikleriyle de dikkat çekiyor.
Su yüzeyinde oluşan doğal desenler ve göllerin çevresindeki bitki örtüsü, lagün ekosisteminin özgün yapısını yansıtıyor.
Lagünler, deniz ya da okyanus bağlantısı olan sığ göllerdir. 'Deniz kulağı' ismi de verilen bu göller, dalgalar tarafından oluşturulan kıyı birikimleriyle şekillenir.
Türkiye'nin en büyük lagün gölü, Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin oluşturduğu Çukurova deltasında bulunan Akyatan Gölüdür.
