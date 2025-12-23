Türkiye
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri
Milli park içinde bir ekosistem: Yumurtalık Lagünü’nün gölleri
Milli park içinde bir ekosistem: Yumurtalık Lagünü’nün gölleri
Sputnik Türkiye
Adana'daki Yumurtalık Lagünü Milli Parkı sınırları içinde yer alan göller, su yüzeyinde oluşan doğal desenler, zengin biyolojik çeşitlilik ve geleneksel... 23.12.2025
2025-12-23T11:41+0300
2025-12-23T11:41+0300
adana
yumurtalık lagünü milli parkı
SON HABERLER
Milli park içinde bir ekosistem: Yumurtalık Lagünü’nün gölleri

11:41 23.12.2025
Adana’daki Yumurtalık Lagünü Milli Parkı sınırları içinde yer alan göller, su yüzeyinde oluşan doğal desenler, zengin biyolojik çeşitlilik ve geleneksel balıkçılık faaliyetleriyle dikkat çekiyor.
Adana’nın Yumurtalık Lagünü Milli Parkı sınırları içinde bulunan irili ufaklı göller, doğal yapıları ve su yüzeyinde zamanla oluşan farklı şekillerle öne çıkıyor.

1/6
Adana’nın Yumurtalık Lagünü Milli Parkı sınırları içinde bulunan irili ufaklı göller, doğal yapıları ve su yüzeyinde zamanla oluşan farklı şekillerle öne çıkıyor.

Lagün ekosistemi içinde yer alan bu göller, sulak alan özellikleri sayesinde çok sayıda canlı türüne ev sahipliği yapıyor.

2/6
Lagün ekosistemi içinde yer alan bu göller, sulak alan özellikleri sayesinde çok sayıda canlı türüne ev sahipliği yapıyor.

Bölgedeki göller, yalnızca biyolojik çeşitlilik açısından değil, aynı zamanda görsel zenginlikleriyle de dikkat çekiyor.

3/6
Bölgedeki göller, yalnızca biyolojik çeşitlilik açısından değil, aynı zamanda görsel zenginlikleriyle de dikkat çekiyor.

Su yüzeyinde oluşan doğal desenler ve göllerin çevresindeki bitki örtüsü, lagün ekosisteminin özgün yapısını yansıtıyor.

4/6
Su yüzeyinde oluşan doğal desenler ve göllerin çevresindeki bitki örtüsü, lagün ekosisteminin özgün yapısını yansıtıyor.

Lagünler, deniz ya da okyanus bağlantısı olan sığ göllerdir. 'Deniz kulağı' ismi de verilen bu göller, dalgalar tarafından oluşturulan kıyı birikimleriyle şekillenir.

5/6
Lagünler, deniz ya da okyanus bağlantısı olan sığ göllerdir. 'Deniz kulağı' ismi de verilen bu göller, dalgalar tarafından oluşturulan kıyı birikimleriyle şekillenir.

Türkiye'nin en büyük lagün gölü, Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin oluşturduğu Çukurova deltasında bulunan Akyatan Gölüdür.

6/6
Türkiye'nin en büyük lagün gölü, Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin oluşturduğu Çukurova deltasında bulunan Akyatan Gölüdür.

