Üniversitelerde eğitim takvimi değişiyor mu?

Bir sene içerisinde üç sömestir mantığıyla, 14 haftayı biraz daha kısaltarak ama öğrencinin alacağı kredileri, yapacağı projeleri ve çalışmaları kısaltmadan; Eylül’de başlayıp Temmuz’da bitecek şekilde, 11–12 haftalık sömestir sistemiyle programları yeniden düzenliyoruz.

Bence YÖK’ün çalışması gereksiz, fuzuli, yerinde olmayan bir çalışma. Türkiye’de diplomasız çok sayıda insan var ve pek çok insanın diploması şu anda tartışmalı. Diplomasız insanların bile bir yerlere girebilme ihtimali varken, diploma üzerinde bu kadar durmanın bir anlamı yok.

Geçmişte hızlandırılmış eğitimle öğretmenler atandı. Türkiye’de eğitim sisteminin köküne kibrit suyu eken olaylardan biri de buydu. Hızlandırılmış, ‘jet öğretmenler’ yetiştirildi. Bugün de üniversitenin süresi kısaltılarak nereye varılmak istendiğini bilmiyoruz.