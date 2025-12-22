Türkiye
SEYİR HALİ
Ali Çağatay, her sabah Türkiye ve dünya gündemiyle, radyo mikrofonunun başına geçiyor. Son dakika haberleri, gazete manşetleri, köşe yazıları, canlı bağlantılar ve çok daha fazlası bu programda.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251222/universitelerde-egitim-takvimi-degisiyor-mu-1102041699.html
Üniversitelerde eğitim takvimi değişiyor mu?
Üniversitelerde eğitim takvimi değişiyor mu?
Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversitelerdeki dört yıllık lisans programlarının süresinin kısaltılmasına yönelik bir hazırlık içinde...
2025-12-22T09:18+0300
2025-12-22T09:18+0300
Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversitelerdeki dört yıllık lisans programlarının süresinin kısaltılmasına yönelik bir hazırlık yürütüldüğünü açıkladı.Özvar, yeni modelin üç sömestir esasına dayanacağını ve eğitim takviminin yeniden düzenleneceğini belirtti.Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında, üniversitelerde dört yıllık lisans programlarının süresinin kısaltılmasına yönelik Yükseköğretim Kurulu tarafından yürütülen hazırlık hakkında konuştu.Çağatay, YÖK Başkanı Özvar’ın kamuoyunda “üniversite eğitiminin üç yıla indirilmesi” olarak tartışılan başlığa açıklık getirdiğini aktararak, şu ifadeleri kullandı:
Ali Çağatay
Ali Çağatay
09:18 22.12.2025
seyir hali
Ali Çağatay
Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversitelerdeki dört yıllık lisans programlarının süresinin kısaltılmasına yönelik bir hazırlık içinde olduklarını duyurdu.
Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversitelerdeki dört yıllık lisans programlarının süresinin kısaltılmasına yönelik bir hazırlık yürütüldüğünü açıkladı.
Özvar, yeni modelin üç sömestir esasına dayanacağını ve eğitim takviminin yeniden düzenleneceğini belirtti.
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında, üniversitelerde dört yıllık lisans programlarının süresinin kısaltılmasına yönelik Yükseköğretim Kurulu tarafından yürütülen hazırlık hakkında konuştu.
Çağatay, YÖK Başkanı Özvar’ın kamuoyunda “üniversite eğitiminin üç yıla indirilmesi” olarak tartışılan başlığa açıklık getirdiğini aktararak, şu ifadeleri kullandı:

Bir sene içerisinde üç sömestir mantığıyla, 14 haftayı biraz daha kısaltarak ama öğrencinin alacağı kredileri, yapacağı projeleri ve çalışmaları kısaltmadan; Eylül’de başlayıp Temmuz’da bitecek şekilde, 11–12 haftalık sömestir sistemiyle programları yeniden düzenliyoruz.

Bence YÖK’ün çalışması gereksiz, fuzuli, yerinde olmayan bir çalışma. Türkiye’de diplomasız çok sayıda insan var ve pek çok insanın diploması şu anda tartışmalı. Diplomasız insanların bile bir yerlere girebilme ihtimali varken, diploma üzerinde bu kadar durmanın bir anlamı yok.

Geçmişte hızlandırılmış eğitimle öğretmenler atandı. Türkiye’de eğitim sisteminin köküne kibrit suyu eken olaylardan biri de buydu. Hızlandırılmış, ‘jet öğretmenler’ yetiştirildi. Bugün de üniversitenin süresi kısaltılarak nereye varılmak istendiğini bilmiyoruz.

