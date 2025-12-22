Türkiye
Şişhane metrosunda intihar girişimi: İstasyon kapatıldı
Şişhane metrosunda intihar girişimi: İstasyon kapatıldı
Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Şişhane istasyonunda bir kişi intihar girişiminde bulundu. Şişhane istasyonu geçici olarak kapatıldı. 22.12.2025, Sputnik Türkiye
Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Şişhane istasyonunda sabah 9.30 saatlerinde meydana gelen olayda, bir kişi sabah intihar girişiminde bulundu. Olay nedeniyle Şişhane istasyonu geçici olarak işletmeye kapatıldı.Şişhane'de durmayacakMetro İstanbul'dan yapılan açıklamada ise, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Şişhane istasyonunda bir yolcunun intihar girişiminde bulunması nedeniyle Şişhane istasyonu işletmeye kapatılmıştır. Araçlarımız Şişhane istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir" denildi.
22.12.2025
Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Şişhane istasyonunda bir kişi intihar girişiminde bulundu. Şişhane istasyonu geçici olarak kapatıldı.
Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Şişhane istasyonunda sabah 9.30 saatlerinde meydana gelen olayda, bir kişi sabah intihar girişiminde bulundu. Olay nedeniyle Şişhane istasyonu geçici olarak işletmeye kapatıldı.

Şişhane'de durmayacak

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada ise, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Şişhane istasyonunda bir yolcunun intihar girişiminde bulunması nedeniyle Şişhane istasyonu işletmeye kapatılmıştır. Araçlarımız Şişhane istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir" denildi.
