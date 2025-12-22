https://anlatilaninotesi.com.tr/20251222/rus-il-76md-90a-askeri-nakliye-ucaginin-teknik-ozellikleri-neler-1102059517.html
Rus İl-76MD-90A askeri nakliye uçağının teknik özellikleri neler?
Rus İl-76MD-90A askeri nakliye uçağının teknik özellikleri neler?
22.12.2025
Uçağın teknik özellikleri, Sputnik'in videolu infografiğinde.
Rus İl-76MD-90A askeri nakliye uçağının teknik özellikleri neler?
Rus İl-76MD-90A askeri nakliye uçağının teknik özellikleri neler?
Rus İl-76MD-90A askeri nakliye uçağının teknik özellikleri neler?
Yeni PS-90A-76 motorlara, modernize edilmiş iniş takımına, güçlendirilmiş hafif kanatlara ve gelişmiş savunma sistemine sahip İl-76MD-90A askeri nakliye uçağı, askeri teçhizat, personel ve kargo taşımacılığı için tasarlanmıştır.
Uçağın teknik özellikleri, Sputnik'in videolu infografiğinde.