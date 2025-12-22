https://anlatilaninotesi.com.tr/20251222/mitten-nokta-operasyonu-isidin-sozde-yoneticisi-mehmet-goren-yakalandi--1102062969.html

MİT'ten nokta operasyonu: IŞİD'in sözde yöneticisi Mehmet Gören yakalandı

MİT'in düzenlediği operasyonla terör örgütü IŞİD sözde yöneticisi Mehmet Gören, Türkiye'ye getirildi. 22.12.2025, Sputnik Türkiye

MİT'in düzenlediği operasyonla terör örgütü IŞİD'in sözde yöneticilerinden Mehmet Gören, Afganistan-Pakistan bölgesinde yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Yakalanan Gören'in Türkiye'de sivil halka yönelik saldırı yapmayı planladığı belirtildi. Türkiye'de sivil halka yönelik eylem yapacaktıGüvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT, yaptığı istihbari çalışmalar sonucu, Afganistan-Pakistan sınırında terör örgütü ISİD bünyesinde faaliyet yürüten Türk kökenli bir şahsın bulunduğunu tespit etti. Bahse konu şahsın, aynı zamanda terör örgütü ISİD'e ait kamplarda aktif görev alarak zaman içerisinde yöneticiliğe kadar yükseldiği öğrenildi. Şahsın, Türkiye'den Afganistan-Pakistan alanına örgüt unsuru aktarımında aktif rol oynayan ve geçmiş dönemde yakalanıp Türkiye'ye getirilerek tutuklanan "Abu Yasir Al Turki" kod adlı Özgür Altun ile faaliyet yürüttüğü belirlendi.Ayrıca şahsın Afganistan, Pakistan, Türkiye ve Avrupa'da yaşayan sivil halka yönelik intihar eylemi yapmayı kabul ettiği yönünde bilgilere ulaşıldı. MİT’in yürüttüğü istihbarat çalışmaları neticesinde, DEAŞ sözde Horasan vilayeti (ISKP) bünyesinde yönetici olan ve terör örgütü adına intihar eylemi yapmak üzere görevlendirilen şahsın "Yahya" kod adlı Mehmet Gören olduğu tespit edildi.

